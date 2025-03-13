https://ria.ru/20250313/kreml-2004709907.html

Уолтц и Ушаков поговорили по телефону, заявили в Кремле

Уолтц и Ушаков поговорили по телефону, заявили в Кремле - РИА Новости, 13.03.2025

Уолтц и Ушаков поговорили по телефону, заявили в Кремле

Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и помощник президента РФ Юрий Ушаков вчера говорили по телефону, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T12:01:00+03:00

2025-03-13T12:01:00+03:00

2025-03-13T12:09:00+03:00

дмитрий песков

россия

сша

ближний восток

майк уолтц

юрий ушаков

российский фонд прямых инвестиций

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001209762_0:82:3064:1806_1920x0_80_0_0_e169b484ca386e31c0a25a768fbde46e.jpg

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и помощник президента РФ Юрий Ушаков вчера говорили по телефону, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Контакты уже были. Вчера был телефонный разговор Уолтца и Ушакова. Определенная информация российской стороне была предоставлена", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о контактах между российской и американской сторонами.Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

https://ria.ru/20250311/mir-2004417410.html

россия

сша

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий песков, россия, сша, ближний восток, майк уолтц, юрий ушаков, российский фонд прямых инвестиций, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире