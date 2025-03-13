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Уолтц и Ушаков поговорили по телефону, заявили в Кремле
Уолтц и Ушаков поговорили по телефону, заявили в Кремле - РИА Новости, 13.03.2025
Уолтц и Ушаков поговорили по телефону, заявили в Кремле
Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и помощник президента РФ Юрий Ушаков вчера говорили по телефону, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T12:01:00+03:00
2025-03-13T12:01:00+03:00
2025-03-13T12:09:00+03:00
дмитрий песков
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ближний восток
майк уолтц
юрий ушаков
российский фонд прямых инвестиций
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и помощник президента РФ Юрий Ушаков вчера говорили по телефону, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Контакты уже были. Вчера был телефонный разговор Уолтца и Ушакова. Определенная информация российской стороне была предоставлена", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о контактах между российской и американской сторонами.Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
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дмитрий песков, россия, сша, ближний восток, майк уолтц, юрий ушаков, российский фонд прямых инвестиций, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире
Дмитрий Песков, Россия, США, Ближний Восток, Майк Уолтц, Юрий Ушаков, Российский фонд прямых инвестиций, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, В мире
Уолтц и Ушаков поговорили по телефону, заявили в Кремле
Песков: Уолтц и Ушаков поговорили по телефону