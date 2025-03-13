Рейтинг@Mail.ru
Уолтц и Ушаков поговорили по телефону, заявили в Кремле - РИА Новости, 13.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:01 13.03.2025 (обновлено: 12:09 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/kreml-2004709907.html
Уолтц и Ушаков поговорили по телефону, заявили в Кремле
Уолтц и Ушаков поговорили по телефону, заявили в Кремле - РИА Новости, 13.03.2025
Уолтц и Ушаков поговорили по телефону, заявили в Кремле
Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и помощник президента РФ Юрий Ушаков вчера говорили по телефону, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T12:01:00+03:00
2025-03-13T12:09:00+03:00
дмитрий песков
россия
сша
ближний восток
майк уолтц
юрий ушаков
российский фонд прямых инвестиций
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001209762_0:82:3064:1806_1920x0_80_0_0_e169b484ca386e31c0a25a768fbde46e.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и помощник президента РФ Юрий Ушаков вчера говорили по телефону, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Контакты уже были. Вчера был телефонный разговор Уолтца и Ушакова. Определенная информация российской стороне была предоставлена", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о контактах между российской и американской сторонами.Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
https://ria.ru/20250311/mir-2004417410.html
россия
сша
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001209762_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3fe89a03c1ac754a88470f7614184d82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий песков, россия, сша, ближний восток, майк уолтц, юрий ушаков, российский фонд прямых инвестиций, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире
Дмитрий Песков, Россия, США, Ближний Восток, Майк Уолтц, Юрий Ушаков, Российский фонд прямых инвестиций, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, В мире
Уолтц и Ушаков поговорили по телефону, заявили в Кремле

Песков: Уолтц и Ушаков поговорили по телефону

© AP Photo / Alex BrandonСоветник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц
Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и помощник президента РФ Юрий Ушаков вчера говорили по телефону, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Контакты уже были. Вчера был телефонный разговор Уолтца и Ушакова. Определенная информация российской стороне была предоставлена", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о контактах между российской и американской сторонами.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Встреча американской и украинской делегаций в Джидде, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Украина разделяет видение Трампа в вопросе мира, заявил Уолтц
11 марта, 21:47
 
Дмитрий ПесковРоссияСШАБлижний ВостокМайк УолтцЮрий УшаковРоссийский фонд прямых инвестицийПереговоры России и США по Украине в Эр-РиядеВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала