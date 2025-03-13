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Клишас раскритиковал проект об уничтожении животных в приютах - РИА Новости, 13.03.2025
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14:12 13.03.2025 (обновлено: 14:13 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/klishas-2004746233.html
Клишас раскритиковал проект об уничтожении животных в приютах
Клишас раскритиковал проект об уничтожении животных в приютах - РИА Новости, 13.03.2025
Клишас раскритиковал проект об уничтожении животных в приютах
Законопроект о праве регионов принимать решения по умерщвлению бродячих животных в приютах противоречит постановлению Конституционного суда, заявил глава... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T14:12:00+03:00
2025-03-13T14:13:00+03:00
общество
андрей клишас
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Законопроект о праве регионов принимать решения по умерщвлению бродячих животных в приютах противоречит постановлению Конституционного суда, заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас. Ранее Клишас напоминал о позиции Конституционного суда, согласно которой умерщвление животных без владельцев признаётся обоснованным только в случае отсутствия иных способов обеспечения общественной безопасности. "Сейчас вносится закон, который говорит, давайте регионам дадим право после того, как определенное количество дней животное без владельца провело в питомнике, просто их уничтожить. Я, честно говоря, был в неком недоумении, потому что, на мой взгляд, это совершенно очевидное прямое противоречие постановлению Конституционного суда", - сказал Клишас в ходе заседания конституционного комитета. Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы группой депутатов ГД 28 февраля. Изменения предлагается внести в закон "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ". Законопроект направлен на отзыв в регионы. Предлагается исключить из закона норму, согласно которой животное без владельца после отлова, вакцинации и стерилизации возвращается из приюта на место своего пребывания. При этом предлагается наделить региональные власти полномочиями устанавливать предельные сроки содержания животных в приютах. Владельцев приютов предлагается обязать содержать животное до наступления предельного срока его содержания. Также предлагается установить, что в случае истечения срока содержания животного в приюте его нужно будет умерщвлять гуманным способом, гарантирующим быструю и безболезненную смерть. В настоящее время такие меры применяются только в случае установленной специалистом неизлечимой болезни или травмы животного, приносящей ему страдания.
https://ria.ru/20250311/zhivotnye-2004205325.html
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общество, андрей клишас, госдума рф, совет федерации рф
Общество, Андрей Клишас, Госдума РФ, Совет Федерации РФ
Клишас раскритиковал проект об уничтожении животных в приютах

Клишас: проект об уничтожении животных в приютах противоречит постановлению КС

© РИА Новости / Алексей СухоруковСобака в вольере в приюте для бездомных животных
Собака в вольере в приюте для бездомных животных - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Собака в вольере в приюте для бездомных животных. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Законопроект о праве регионов принимать решения по умерщвлению бродячих животных в приютах противоречит постановлению Конституционного суда, заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Ранее Клишас напоминал о позиции Конституционного суда, согласно которой умерщвление животных без владельцев признаётся обоснованным только в случае отсутствия иных способов обеспечения общественной безопасности.
Собака в приюте - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
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"Сейчас вносится закон, который говорит, давайте регионам дадим право после того, как определенное количество дней животное без владельца провело в питомнике, просто их уничтожить. Я, честно говоря, был в неком недоумении, потому что, на мой взгляд, это совершенно очевидное прямое противоречие постановлению Конституционного суда", - сказал Клишас в ходе заседания конституционного комитета.
Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы группой депутатов ГД 28 февраля. Изменения предлагается внести в закон "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ". Законопроект направлен на отзыв в регионы. Предлагается исключить из закона норму, согласно которой животное без владельца после отлова, вакцинации и стерилизации возвращается из приюта на место своего пребывания. При этом предлагается наделить региональные власти полномочиями устанавливать предельные сроки содержания животных в приютах. Владельцев приютов предлагается обязать содержать животное до наступления предельного срока его содержания. Также предлагается установить, что в случае истечения срока содержания животного в приюте его нужно будет умерщвлять гуманным способом, гарантирующим быструю и безболезненную смерть. В настоящее время такие меры применяются только в случае установленной специалистом неизлечимой болезни или травмы животного, приносящей ему страдания.
Собака - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
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ОбществоАндрей КлишасГосдума РФСовет Федерации РФ
 
 
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