https://ria.ru/20250313/klishas-2004746233.html

Клишас раскритиковал проект об уничтожении животных в приютах

Клишас раскритиковал проект об уничтожении животных в приютах - РИА Новости, 13.03.2025

Клишас раскритиковал проект об уничтожении животных в приютах

Законопроект о праве регионов принимать решения по умерщвлению бродячих животных в приютах противоречит постановлению Конституционного суда, заявил глава... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T14:12:00+03:00

2025-03-13T14:12:00+03:00

2025-03-13T14:13:00+03:00

общество

андрей клишас

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Законопроект о праве регионов принимать решения по умерщвлению бродячих животных в приютах противоречит постановлению Конституционного суда, заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас. Ранее Клишас напоминал о позиции Конституционного суда, согласно которой умерщвление животных без владельцев признаётся обоснованным только в случае отсутствия иных способов обеспечения общественной безопасности. "Сейчас вносится закон, который говорит, давайте регионам дадим право после того, как определенное количество дней животное без владельца провело в питомнике, просто их уничтожить. Я, честно говоря, был в неком недоумении, потому что, на мой взгляд, это совершенно очевидное прямое противоречие постановлению Конституционного суда", - сказал Клишас в ходе заседания конституционного комитета. Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы группой депутатов ГД 28 февраля. Изменения предлагается внести в закон "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ". Законопроект направлен на отзыв в регионы. Предлагается исключить из закона норму, согласно которой животное без владельца после отлова, вакцинации и стерилизации возвращается из приюта на место своего пребывания. При этом предлагается наделить региональные власти полномочиями устанавливать предельные сроки содержания животных в приютах. Владельцев приютов предлагается обязать содержать животное до наступления предельного срока его содержания. Также предлагается установить, что в случае истечения срока содержания животного в приюте его нужно будет умерщвлять гуманным способом, гарантирующим быструю и безболезненную смерть. В настоящее время такие меры применяются только в случае установленной специалистом неизлечимой болезни или травмы животного, приносящей ему страдания.

https://ria.ru/20250311/zhivotnye-2004205325.html

https://ria.ru/20250311/gosduma-2004216681.html

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общество, андрей клишас, госдума рф, совет федерации рф