https://ria.ru/20250313/kim-2004851218.html

Фигурант дела о гибели людей в коллекторе дал показания в суде

Фигурант дела о гибели людей в коллекторе дал показания в суде - РИА Новости, 13.03.2025

Фигурант дела о гибели людей в коллекторе дал показания в суде

Фигурант уголовного дела о гибели людей в коллекторе во время экскурсии в Москве Александр Ким дал показания в Мещанском суде Москвы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T19:20:00+03:00

2025-03-13T19:20:00+03:00

2025-03-13T19:20:00+03:00

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Фигурант уголовного дела о гибели людей в коллекторе во время экскурсии в Москве Александр Ким дал показания в Мещанском суде Москвы, сообщили РИА Новости в инстанции. "Ким давал показания", - сказали в суде. Там уточнили, что фигурант, как и ранее заявил о своей невиновности и пояснил, что не мог знать о том, что данная экскурсия может быть незаконной или опасной. Ким является гражданином Казахстана и главой IT-компании "Спутник". По делу также проходит руководитель турфирмы Никита Дубас, он признал свою вину частично. Фигурантов арестовали в конце августа 2023 года. Им вменяется часть 3 статьи 238 УК РФ (оказание небезопасных услуг группой лиц по предварительному сговору, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц). Ранее защита Кима настаивала, что он, как айтишник, создал площадку и лишь предоставлял ее для размещения объявлений о разного рода экскурсиях. Сам Ким говорил в суде, что его компания - участник "Сколково", не является организатором экскурсий, не разрабатывает маршруты. Ещё один фигурант - директор компании "Авангард" Александр Лазовский, по данным СК, улетел в ОАЭ, объявлен в международный розыск и заочно арестован. Согласно данным следствия, 20 августа 2023 года гид проводил экскурсию с группой из семи человек по подземному коллектору реки Неглинки в Москве, в ходе которой начался мощный ливень. Коллектор затопило, все восемь человек погибли, включая экскурсовода.

https://ria.ru/20240911/kollektor-1971964306.html

https://ria.ru/20241118/arest-1984416440.html

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