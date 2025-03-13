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В Киеве объяснили желание включить ЕС в сделку с США - РИА Новости, 13.03.2025
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14:04 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/kiev-2004743973.html
В Киеве объяснили желание включить ЕС в сделку с США
В Киеве объяснили желание включить ЕС в сделку с США - РИА Новости, 13.03.2025
В Киеве объяснили желание включить ЕС в сделку с США
Киев намерен включить ЕС в переговоры по сделке о недрах с США из-за существенной финансовой поддержки госбюджета Украины, сообщила вице-премьер по вопросам... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T14:04:00+03:00
2025-03-13T14:04:00+03:00
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Киев намерен включить ЕС в переговоры по сделке о недрах с США из-за существенной финансовой поддержки госбюджета Украины, сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и министр юстиции Украины Ольга Стефанишина. По словам министра, в соглашении, касающегося природных ресурсов Украины, включая редкоземельные металлы, сформулированы положение, предусматривающие совместную собственность и совместное принятие решений по пользованию Фондом восстановления. "...Мы не можем планировать будущие переговоры без участия Европейского союза и других партнеров, которые генерируют большую сумму средств в государственный бюджет и с которыми Украина имеет определенные правовые обязательства в рамках переговорного процесса относительно членства в ЕС. Поэтому круг участников переговоров (о недрах - ред.) будет шире, и это основная задача украинской переговорной делегации", - приводит слова Стефанишиной украинское издание Рravo.ua. Она отметила, что "соглашения о недрах" с США не является международным договором, в отличие от соглашения о создании фонда. Подписание этой сделки, как подчеркнула министр, не влечет за собой немедленных правовых последствий или финансовых обязательств для Украины. Кроме того, правительство США резервирует за собой право обеспечить защиту объектов, которые генерируют поступления в фонд. "Если мы посмотрим с точки зрения более широкой геополитической перспективы, мы поймем, что это означает", - добавила она. Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского состоялась в Вашингтоне 28 февраля. Она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено, украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома.
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в мире, украина, сша, киев, ольга стефанишина, дональд трамп, владимир зеленский, евросоюз
В мире, Украина, США, Киев, Ольга Стефанишина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Евросоюз
В Киеве объяснили желание включить ЕС в сделку с США

Стефанишина: Украина хочет включить ЕС в переговоры с США из-за госбюджета

© РИА НовостиКупол Верховной Рады Украины
Купол Верховной Рады Украины - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости
Купол Верховной Рады Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Киев намерен включить ЕС в переговоры по сделке о недрах с США из-за существенной финансовой поддержки госбюджета Украины, сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и министр юстиции Украины Ольга Стефанишина.
По словам министра, в соглашении, касающегося природных ресурсов Украины, включая редкоземельные металлы, сформулированы положение, предусматривающие совместную собственность и совместное принятие решений по пользованию Фондом восстановления.
"...Мы не можем планировать будущие переговоры без участия Европейского союза и других партнеров, которые генерируют большую сумму средств в государственный бюджет и с которыми Украина имеет определенные правовые обязательства в рамках переговорного процесса относительно членства в ЕС. Поэтому круг участников переговоров (о недрах - ред.) будет шире, и это основная задача украинской переговорной делегации", - приводит слова Стефанишиной украинское издание Рravo.ua.
Она отметила, что "соглашения о недрах" с США не является международным договором, в отличие от соглашения о создании фонда. Подписание этой сделки, как подчеркнула министр, не влечет за собой немедленных правовых последствий или финансовых обязательств для Украины. Кроме того, правительство США резервирует за собой право обеспечить защиту объектов, которые генерируют поступления в фонд. "Если мы посмотрим с точки зрения более широкой геополитической перспективы, мы поймем, что это означает", - добавила она.
Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского состоялась в Вашингтоне 28 февраля. Она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено, украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома.
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В миреУкраинаСШАКиевОльга СтефанишинаДональд ТрампВладимир ЗеленскийЕвросоюз
 
 
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