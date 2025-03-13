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СМИ: Канада хочет купить несколько HIMARS у США, несмотря на угрозы Трампа - РИА Новости, 13.03.2025
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14:28 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/himars-2004749261.html
СМИ: Канада хочет купить несколько HIMARS у США, несмотря на угрозы Трампа
СМИ: Канада хочет купить несколько HIMARS у США, несмотря на угрозы Трампа - РИА Новости, 13.03.2025
СМИ: Канада хочет купить несколько HIMARS у США, несмотря на угрозы Трампа
Вооруженные силы Канады предлагают правительству страны приобрести у США несколько реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, несмотря на требования... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T14:28:00+03:00
2025-03-13T14:28:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Вооруженные силы Канады предлагают правительству страны приобрести у США несколько реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, несмотря на требования американского президента Дональда Трампа сделать северного соседа 51-м штатом США, сообщает газета Ottawa Citizen со ссылкой на чиновников из оборонной промышленности. "Канадские вооруженные силы хотят, чтобы правительство либералов приобрело HIMARS производства США", - пишет издание. По данным газеты, канадские ВС предлагают приобрести несколько HIMARS через американскую программу военных продаж иностранным государствам (FMS). Предполагается, что контракт на покупку будет заключен на бесконкурсной основе. На вопрос Ottawa Citizen о том, почему канадское правительство рассматривает покупку вооружения у страны, которая угрожает ей аннексией, представитель министерства обороны Канады Кенед Садику заявил, что решения о снабжении канадских ВС принимаются на основе приоритетов национальной безопасности. Садику подчеркнул, что правительство страны, тем не менее, внимательно следит за торговыми отношениями с Вашингтоном и оценивает возможные последствия для текущих проектов. Издание отмечает, что канадское военное руководство имеет тесные связи со своими американскими коллегами и не желает смещать фокус с США. Как заявил газете один из чиновников в оборонной промышленности, военное командование Канады "глухо" к угрозе со стороны Вашингтона. Трамп ранее объявил о повышении пошлин на весь импорт стали и алюминия, включая канадские, до 25%, что вызвало жесткую реакцию со стороны Оттавы. В ответ канадское правительство объявило о введении с 14 марта ответных пошлин на американские товары на сумму 29,8 миллиарда канадских долларов (20,7 миллиарда долларов США), включая продукцию из стали и алюминия, компьютеры, спортивное оборудование и водонагреватели. Трамп ранее называл ушедшего в отставку премьер-министра Канады Джастина Трюдо "губернатором великого штата Канада" на фоне разногласий по вопросу возможного введения Соединенными Штатами тарифов на канадские товары. Позже Трамп заявил, что Канада могла бы избежать введенных Вашингтоном торговых пошлин и получить военную защиту, если бы вошла в состав США на правах 51-го штата. Трюдо заверял, что Трамп никогда не сможет аннексировать Канаду, несмотря на заявления американского лидера о будущем крахе канадской экономики.
https://ria.ru/20250202/tramp-1996906324.html
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в мире, канада, сша, дональд трамп, джастин трюдо
В мире, Канада, США, Дональд Трамп, Джастин Трюдо
СМИ: Канада хочет купить несколько HIMARS у США, несмотря на угрозы Трампа

Канада предложила купить у США несколько РСЗО HIMARS, несмотря на слова Трампа

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Lance Cpl. Joshua SechserРеактивная система залпового огня HIMARS
Реактивная система залпового огня HIMARS - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Lance Cpl. Joshua Sechser
Реактивная система залпового огня HIMARS. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Вооруженные силы Канады предлагают правительству страны приобрести у США несколько реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, несмотря на требования американского президента Дональда Трампа сделать северного соседа 51-м штатом США, сообщает газета Ottawa Citizen со ссылкой на чиновников из оборонной промышленности.
"Канадские вооруженные силы хотят, чтобы правительство либералов приобрело HIMARS производства США", - пишет издание.
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По данным газеты, канадские ВС предлагают приобрести несколько HIMARS через американскую программу военных продаж иностранным государствам (FMS). Предполагается, что контракт на покупку будет заключен на бесконкурсной основе.
На вопрос Ottawa Citizen о том, почему канадское правительство рассматривает покупку вооружения у страны, которая угрожает ей аннексией, представитель министерства обороны Канады Кенед Садику заявил, что решения о снабжении канадских ВС принимаются на основе приоритетов национальной безопасности. Садику подчеркнул, что правительство страны, тем не менее, внимательно следит за торговыми отношениями с Вашингтоном и оценивает возможные последствия для текущих проектов.
Издание отмечает, что канадское военное руководство имеет тесные связи со своими американскими коллегами и не желает смещать фокус с США. Как заявил газете один из чиновников в оборонной промышленности, военное командование Канады "глухо" к угрозе со стороны Вашингтона.
Трамп ранее объявил о повышении пошлин на весь импорт стали и алюминия, включая канадские, до 25%, что вызвало жесткую реакцию со стороны Оттавы. В ответ канадское правительство объявило о введении с 14 марта ответных пошлин на американские товары на сумму 29,8 миллиарда канадских долларов (20,7 миллиарда долларов США), включая продукцию из стали и алюминия, компьютеры, спортивное оборудование и водонагреватели.
Трамп ранее называл ушедшего в отставку премьер-министра Канады Джастина Трюдо "губернатором великого штата Канада" на фоне разногласий по вопросу возможного введения Соединенными Штатами тарифов на канадские товары. Позже Трамп заявил, что Канада могла бы избежать введенных Вашингтоном торговых пошлин и получить военную защиту, если бы вошла в состав США на правах 51-го штата. Трюдо заверял, что Трамп никогда не сможет аннексировать Канаду, несмотря на заявления американского лидера о будущем крахе канадской экономики.
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28 февраля, 16:06
 
В миреКанадаСШАДональд ТрампДжастин Трюдо
 
 
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