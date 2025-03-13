https://ria.ru/20250313/grossja-2004803163.html
Гросси назвал ситуацию на ЗАЭС нестабильной
Гросси назвал ситуацию на ЗАЭС нестабильной - РИА Новости, 13.03.2025
Гросси назвал ситуацию на ЗАЭС нестабильной
Генеральный секретарь МАГАТЭ Рафаэль Гросси охарактеризовал в своем докладе ситуацию с атомной безопасностью на Запорожской АЭС (ЗАЭС) как нестабильную. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T17:15:00+03:00
2025-03-13T17:15:00+03:00
2025-03-13T17:15:00+03:00
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Генеральный секретарь МАГАТЭ Рафаэль Гросси охарактеризовал в своем докладе ситуацию с атомной безопасностью на Запорожской АЭС (ЗАЭС) как нестабильную. "Нестабильная ситуация с атомной безопасностью и безопасностью в целом также наблюдалась на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), ...где эксперты МАГАТЭ слышали взрывы на разном удалении от объекта в большую часть дней", - говорится в докладе Гросси. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20250307/zaes-2003528879.html
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в мире, днепр (город), энергодар, европа, рафаэль гросси, магатэ
В мире, Днепр (город), Энергодар, Европа, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ
Гросси назвал ситуацию на ЗАЭС нестабильной
Гросси охарактеризовал ситуацию с безопасностью на ЗАЭС как нестабильную