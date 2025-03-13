Рейтинг@Mail.ru
В Берлине школьников попытались обязать праздновать Рамадан - РИА Новости, 13.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:01 13.03.2025 (обновлено: 21:05 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/germanija-2004873501.html
В Берлине школьников попытались обязать праздновать Рамадан
В Берлине школьников попытались обязать праздновать Рамадан - РИА Новости, 13.03.2025
В Берлине школьников попытались обязать праздновать Рамадан
Учеников седьмого класса школы имени Карла Цукмайера в берлинском районе Нойкёльн хотели обязать принять участие в ифтаре - традиционном приеме пищи у мусульман РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T21:01:00+03:00
2025-03-13T21:05:00+03:00
bild
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751902501_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_4861a68e1484277a3e3cff73bc93a47e.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Учеников седьмого класса школы имени Карла Цукмайера в берлинском районе Нойкёльн хотели обязать принять участие в ифтаре - традиционном приеме пищи у мусульман после захода солнца во время священного месяца Рамадан, сообщило издание Bild. "Дорогие школьники, дорогие родители! Хотела бы проинформировать вас о том, что мы в нашей школе устраиваем ифтар (разговение). Это означает, что дети с 17.30 до 20.00 (28 марта - ред.) должны быть в школе. Для этого также важно, чтобы они что-то принесли. Мы вместе составили меню. Эта встреча обязательна, так как ради нее мы отменили другие занятия", - цитирует Bild письмо учителя, которое изданию прислал один из родителей учащегося. Сообщается, что при этом в школе никогда не праздновали ни Рождество, ни Пасху. После поступления письма редакция Bild обратилась в берлинский сенат по вопросам образования, который заставил школу отменить данное требование, сославшись на правило нейтральности по отношению к религии. Представители школы не стали отвечать на запросы Bild.
https://ria.ru/20241224/germanija-1991022829.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751902501_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_eacc16d035b3eb7ef209e8f073356698.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
bild
Bild
В Берлине школьников попытались обязать праздновать Рамадан

Bild: в берлинской школе захотели обязать учащихся принять участие в Рамадане

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Германии
Национальный флаг Германии - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Национальный флаг Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Учеников седьмого класса школы имени Карла Цукмайера в берлинском районе Нойкёльн хотели обязать принять участие в ифтаре - традиционном приеме пищи у мусульман после захода солнца во время священного месяца Рамадан, сообщило издание Bild.
"Дорогие школьники, дорогие родители! Хотела бы проинформировать вас о том, что мы в нашей школе устраиваем ифтар (разговение). Это означает, что дети с 17.30 до 20.00 (28 марта - ред.) должны быть в школе. Для этого также важно, чтобы они что-то принесли. Мы вместе составили меню. Эта встреча обязательна, так как ради нее мы отменили другие занятия", - цитирует Bild письмо учителя, которое изданию прислал один из родителей учащегося.
Сообщается, что при этом в школе никогда не праздновали ни Рождество, ни Пасху.
После поступления письма редакция Bild обратилась в берлинский сенат по вопросам образования, который заставил школу отменить данное требование, сославшись на правило нейтральности по отношению к религии. Представители школы не стали отвечать на запросы Bild.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
В Германии снизился уровень терпимости к беженцам, пишет Bild
24 декабря 2024, 15:16
 
Bild
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала