https://ria.ru/20250313/germanija-2004873501.html

В Берлине школьников попытались обязать праздновать Рамадан

В Берлине школьников попытались обязать праздновать Рамадан - РИА Новости, 13.03.2025

В Берлине школьников попытались обязать праздновать Рамадан

Учеников седьмого класса школы имени Карла Цукмайера в берлинском районе Нойкёльн хотели обязать принять участие в ифтаре - традиционном приеме пищи у мусульман РИА Новости, 13.03.2025

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Учеников седьмого класса школы имени Карла Цукмайера в берлинском районе Нойкёльн хотели обязать принять участие в ифтаре - традиционном приеме пищи у мусульман после захода солнца во время священного месяца Рамадан, сообщило издание Bild. "Дорогие школьники, дорогие родители! Хотела бы проинформировать вас о том, что мы в нашей школе устраиваем ифтар (разговение). Это означает, что дети с 17.30 до 20.00 (28 марта - ред.) должны быть в школе. Для этого также важно, чтобы они что-то принесли. Мы вместе составили меню. Эта встреча обязательна, так как ради нее мы отменили другие занятия", - цитирует Bild письмо учителя, которое изданию прислал один из родителей учащегося. Сообщается, что при этом в школе никогда не праздновали ни Рождество, ни Пасху. После поступления письма редакция Bild обратилась в берлинский сенат по вопросам образования, который заставил школу отменить данное требование, сославшись на правило нейтральности по отношению к религии. Представители школы не стали отвечать на запросы Bild.

https://ria.ru/20241224/germanija-1991022829.html

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