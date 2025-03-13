https://ria.ru/20250313/evroparlament-2004876336.html

В ЕП заявили, что диктовать условия для мира на Украине может только Россия

В ЕП заявили, что диктовать условия для мира на Украине может только Россия - РИА Новости, 13.03.2025

В ЕП заявили, что диктовать условия для мира на Украине может только Россия

Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага считает, что диктовать условия для заключения мира на Украине может только Россия, поскольку на поле боя РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T21:25:00+03:00

2025-03-13T21:25:00+03:00

2025-03-13T21:25:00+03:00

в мире

россия

украина

сша

юрий ушаков

владимир зеленский

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154943/11/1549431102_0:201:3283:2047_1920x0_80_0_0_547b9707c40d5fab928625de5acfa446.jpg

БРАТИСЛАВА, 13 мар - РИА Новости. Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага считает, что диктовать условия для заключения мира на Украине может только Россия, поскольку на поле боя побеждает именно она. "Нравится нам или нет, с учетом ситуации на поле боя это именно Россия может ставить условия, никто другой", - написал Блага в своем Telegram-канале в четверг. Он отметил, что перемирие должно быть связано с вопросом о мирном соглашении, которое будет включать и российские требования, "поскольку на поле просто побеждает Россия". "Без нормальных переговоров о мире с Россией никакого мира не будет", - заключил депутат. Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что предложение о 30-дневном перемирии, согласованное на встрече представителей США и Украины в Саудовской Аравии, нужно дорабатывать с учетом интересов России. Он также назвал это перемирие ничем иным, как временной передышкой для украинских военных. Ушаков напомнил, что Россия стремится к долгосрочному мирному урегулированию по Украине, которое учитывает интересы и озабоченности Москвы. Он отметил, что официальную позицию по отношению к предложенному США временному перемирию на Украине сформулирует президент РФ Владимир Путин.

https://ria.ru/20250313/peskov-2004654212.html

https://ria.ru/20250312/gosduma-2004450582.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, сша, юрий ушаков, владимир зеленский, владимир путин