https://ria.ru/20250313/e-neva-2004881743.html

"Алмаз-Антей" прокомментировал сообщения о проекте электромобиля Е-Neva

"Алмаз-Антей" прокомментировал сообщения о проекте электромобиля Е-Neva - РИА Новости, 13.03.2025

"Алмаз-Антей" прокомментировал сообщения о проекте электромобиля Е-Neva

Концерн ВКО "Алмаз – Антей" выделил производство гражданского автотранспорта в отдельное направление и создал АО "Романов", это предприятие в настоящее время... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T22:27:00+03:00

2025-03-13T22:27:00+03:00

2025-03-13T22:28:00+03:00

экономика

технологии

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мар - РИА Новости. Концерн ВКО "Алмаз – Антей" выделил производство гражданского автотранспорта в отдельное направление и создал АО "Романов", это предприятие в настоящее время работает над организацией производства грузовиков БАЗ, туда же перешла команда проекта электромобиля Е-Neva, а также все компетенции и технологические заделы, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей", генеральный директор АО "Обуховский завод" Михаил Подвязников. Ранее в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что электромобиль Е-Neva, созданием которого занимался Концерн ВКО "Алмаз-Антей", не будет, как планировалось, запущен в производство в 2026 году на бывшем заводе Toyota в Петербурге. По данным источников издания, проект заморожен, разработка не получила финансирования. "Электромобиль Е-Neva – пилотный гражданский автомобильный проект Обуховского завода (входит в Концерн ВКО "Алмаз – Антей"). Работа над ним дала возможность сформировать команду, которая способна самостоятельно вести автомобильные проекты, создавать собственные технологические заделы. Это коллектив высококвалифицированных профессионалов, обладающих необходимым опытом работы в автомобильной отрасли. В рамках развития линейки гражданской продукции концерн выделил производство гражданского автотранспорта в отдельное направление и создал под реализацию этой задачи специализированное предприятие – АО "Романов". Все технологические заделы и компетенции, созданные и приобретенные трудившейся над проектом Е-Neva командой (в том числе и на площадке бывшего завода Toyota в Санкт-Петербурге), как и сама команда, сегодня перешли в АО "Романов", - сообщил Подвязников. По его словам, АО "Романов" в настоящее время работает над организацией производства гражданских грузовиков БАЗ. "В настоящее время коллектив АО "Романов" работает над организацией производства отечественных гражданских грузовиков БАЗ в промзоне Шушары Санкт-Петербургского автомобильного кластера. Ранее здесь осуществлялась сборка грузового транспорта ушедших с российского рынка западных брендов Scania и MAN", - отметил Подвязников.

https://ria.ru/20250305/roskongress-2003090397.html

https://ria.ru/20250128/kama-1995920720.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, санкт-петербург, концерн пво "алмаз-антей", toyota corolla, авто