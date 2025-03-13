"Алмаз-Антей" прокомментировал сообщения о проекте электромобиля Е-Neva
"Алмаз" выделил производство гражданского автотранспорта в отдельное направление
Электромобиль Е-Neva. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мар - РИА Новости. Концерн ВКО "Алмаз – Антей" выделил производство гражданского автотранспорта в отдельное направление и создал АО "Романов", это предприятие в настоящее время работает над организацией производства грузовиков БАЗ, туда же перешла команда проекта электромобиля Е-Neva, а также все компетенции и технологические заделы, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей", генеральный директор АО "Обуховский завод" Михаил Подвязников.
Ранее в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что электромобиль Е-Neva, созданием которого занимался Концерн ВКО "Алмаз-Антей", не будет, как планировалось, запущен в производство в 2026 году на бывшем заводе Toyota в Петербурге. По данным источников издания, проект заморожен, разработка не получила финансирования.
«
"Электромобиль Е-Neva – пилотный гражданский автомобильный проект Обуховского завода (входит в Концерн ВКО "Алмаз – Антей"). Работа над ним дала возможность сформировать команду, которая способна самостоятельно вести автомобильные проекты, создавать собственные технологические заделы. Это коллектив высококвалифицированных профессионалов, обладающих необходимым опытом работы в автомобильной отрасли. В рамках развития линейки гражданской продукции концерн выделил производство гражданского автотранспорта в отдельное направление и создал под реализацию этой задачи специализированное предприятие – АО "Романов". Все технологические заделы и компетенции, созданные и приобретенные трудившейся над проектом Е-Neva командой (в том числе и на площадке бывшего завода Toyota в Санкт-Петербурге), как и сама команда, сегодня перешли в АО "Романов", - сообщил Подвязников.
По его словам, АО "Романов" в настоящее время работает над организацией производства гражданских грузовиков БАЗ.
"В настоящее время коллектив АО "Романов" работает над организацией производства отечественных гражданских грузовиков БАЗ в промзоне Шушары Санкт-Петербургского автомобильного кластера. Ранее здесь осуществлялась сборка грузового транспорта ушедших с российского рынка западных брендов Scania и MAN", - отметил Подвязников.
В России показали предсерийный прототип нового электромобиля
28 января, 14:35