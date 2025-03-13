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"Алмаз-Антей" прокомментировал сообщения о проекте электромобиля Е-Neva - РИА Новости, 13.03.2025
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22:27 13.03.2025 (обновлено: 22:28 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/e-neva-2004881743.html
"Алмаз-Антей" прокомментировал сообщения о проекте электромобиля Е-Neva
"Алмаз-Антей" прокомментировал сообщения о проекте электромобиля Е-Neva - РИА Новости, 13.03.2025
"Алмаз-Антей" прокомментировал сообщения о проекте электромобиля Е-Neva
Концерн ВКО "Алмаз – Антей" выделил производство гражданского автотранспорта в отдельное направление и создал АО "Романов", это предприятие в настоящее время... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T22:27:00+03:00
2025-03-13T22:28:00+03:00
экономика
технологии
санкт-петербург
концерн пво "алмаз-антей"
toyota corolla
авто
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мар - РИА Новости. Концерн ВКО "Алмаз – Антей" выделил производство гражданского автотранспорта в отдельное направление и создал АО "Романов", это предприятие в настоящее время работает над организацией производства грузовиков БАЗ, туда же перешла команда проекта электромобиля Е-Neva, а также все компетенции и технологические заделы, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей", генеральный директор АО "Обуховский завод" Михаил Подвязников. Ранее в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что электромобиль Е-Neva, созданием которого занимался Концерн ВКО "Алмаз-Антей", не будет, как планировалось, запущен в производство в 2026 году на бывшем заводе Toyota в Петербурге. По данным источников издания, проект заморожен, разработка не получила финансирования. "Электромобиль Е-Neva – пилотный гражданский автомобильный проект Обуховского завода (входит в Концерн ВКО "Алмаз – Антей"). Работа над ним дала возможность сформировать команду, которая способна самостоятельно вести автомобильные проекты, создавать собственные технологические заделы. Это коллектив высококвалифицированных профессионалов, обладающих необходимым опытом работы в автомобильной отрасли. В рамках развития линейки гражданской продукции концерн выделил производство гражданского автотранспорта в отдельное направление и создал под реализацию этой задачи специализированное предприятие – АО "Романов". Все технологические заделы и компетенции, созданные и приобретенные трудившейся над проектом Е-Neva командой (в том числе и на площадке бывшего завода Toyota в Санкт-Петербурге), как и сама команда, сегодня перешли в АО "Романов", - сообщил Подвязников. По его словам, АО "Романов" в настоящее время работает над организацией производства гражданских грузовиков БАЗ. "В настоящее время коллектив АО "Романов" работает над организацией производства отечественных гражданских грузовиков БАЗ в промзоне Шушары Санкт-Петербургского автомобильного кластера. Ранее здесь осуществлялась сборка грузового транспорта ушедших с российского рынка западных брендов Scania и MAN", - отметил Подвязников.
https://ria.ru/20250305/roskongress-2003090397.html
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экономика, технологии, санкт-петербург, концерн пво "алмаз-антей", toyota corolla, авто
Экономика, Технологии, Санкт-Петербург, Концерн ПВО "Алмаз-Антей", Toyota Corolla, Авто
"Алмаз-Антей" прокомментировал сообщения о проекте электромобиля Е-Neva

"Алмаз" выделил производство гражданского автотранспорта в отдельное направление

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЭлектромобиль Е-Neva
Электромобиль Е-Neva - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Электромобиль Е-Neva. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мар - РИА Новости. Концерн ВКО "Алмаз – Антей" выделил производство гражданского автотранспорта в отдельное направление и создал АО "Романов", это предприятие в настоящее время работает над организацией производства грузовиков БАЗ, туда же перешла команда проекта электромобиля Е-Neva, а также все компетенции и технологические заделы, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей", генеральный директор АО "Обуховский завод" Михаил Подвязников.
Ранее в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что электромобиль Е-Neva, созданием которого занимался Концерн ВКО "Алмаз-Антей", не будет, как планировалось, запущен в производство в 2026 году на бывшем заводе Toyota в Петербурге. По данным источников издания, проект заморожен, разработка не получила финансирования.
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"Электромобиль Е-Neva – пилотный гражданский автомобильный проект Обуховского завода (входит в Концерн ВКО "Алмаз – Антей"). Работа над ним дала возможность сформировать команду, которая способна самостоятельно вести автомобильные проекты, создавать собственные технологические заделы. Это коллектив высококвалифицированных профессионалов, обладающих необходимым опытом работы в автомобильной отрасли. В рамках развития линейки гражданской продукции концерн выделил производство гражданского автотранспорта в отдельное направление и создал под реализацию этой задачи специализированное предприятие – АО "Романов". Все технологические заделы и компетенции, созданные и приобретенные трудившейся над проектом Е-Neva командой (в том числе и на площадке бывшего завода Toyota в Санкт-Петербурге), как и сама команда, сегодня перешли в АО "Романов", - сообщил Подвязников.
По его словам, АО "Романов" в настоящее время работает над организацией производства гражданских грузовиков БАЗ.
"В настоящее время коллектив АО "Романов" работает над организацией производства отечественных гражданских грузовиков БАЗ в промзоне Шушары Санкт-Петербургского автомобильного кластера. Ранее здесь осуществлялась сборка грузового транспорта ушедших с российского рынка западных брендов Scania и MAN", - отметил Подвязников.
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