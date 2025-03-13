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В Ленобласти прокомментировали сообщения СМИ о возможной отставке Дрозденко - РИА Новости, 13.03.2025
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11:31 13.03.2025 (обновлено: 13:47 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/drozdenko-2004704729.html
В Ленобласти прокомментировали сообщения СМИ о возможной отставке Дрозденко
В Ленобласти прокомментировали сообщения СМИ о возможной отставке Дрозденко - РИА Новости, 13.03.2025
В Ленобласти прокомментировали сообщения СМИ о возможной отставке Дрозденко
В правительстве Ленинградской области рекомендовали не делать выводов из сообщений неавторизованных источников о возможной отставке губернатора Александра... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T11:31:00+03:00
2025-03-13T13:47:00+03:00
политика
ленинградская область
россия
костромская область
александр дрозденко
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мар - РИА Новости. В правительстве Ленинградской области рекомендовали не делать выводов из сообщений неавторизованных источников о возможной отставке губернатора Александра Дрозденко, а самостоятельно взглянуть на актуальную информационную повестку. Ранее "Ведомости" сообщили, что вскоре якобы может состояться несколько перестановок среди губернаторов. Об этом рассказали четыре близких к администрации президента (АП) источника газеты. По данным издания, среди субъектов РФ, в которых могут смениться губернаторы, собеседники называют, в частности, Чувашию, Ленинградскую область, Костромскую область и Карелию. "В Ленинградской области с большим вниманием отслеживают информацию об освобождении Курской области и внешнеполитических переговорах РФ, роль Владимира Путина в которых сложно переоценить. Все это происходит прямо сейчас, в отличие от ЕДГ (единый день голосования - ред.), который состоится только в сентябре. Работаем на связи с сотрудниками и руководителями управлений АП по текущим и стратегическим задачам. Не волнуйтесь", — сообщила РИА Новости председатель комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерина Путронен. Она добавила, что "в правительстве Ленинградской области рекомендуют не делать выводов из сообщений неавторизованных источников, "близких к АП", а самостоятельно взглянуть на актуальную информационную повестку".
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политика, ленинградская область, россия, костромская область, александр дрозденко, владимир путин
Политика, Ленинградская область, Россия, Костромская область, Александр Дрозденко, Владимир Путин
В Ленобласти прокомментировали сообщения СМИ о возможной отставке Дрозденко

В Ленобласти призвали не делать выводов из сообщений о якобы отставке Дрозденко

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАлександр Дрозденко
Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Александр Дрозденко. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мар - РИА Новости. В правительстве Ленинградской области рекомендовали не делать выводов из сообщений неавторизованных источников о возможной отставке губернатора Александра Дрозденко, а самостоятельно взглянуть на актуальную информационную повестку.
Ранее "Ведомости" сообщили, что вскоре якобы может состояться несколько перестановок среди губернаторов. Об этом рассказали четыре близких к администрации президента (АП) источника газеты. По данным издания, среди субъектов РФ, в которых могут смениться губернаторы, собеседники называют, в частности, Чувашию, Ленинградскую область, Костромскую область и Карелию.
"В Ленинградской области с большим вниманием отслеживают информацию об освобождении Курской области и внешнеполитических переговорах РФ, роль Владимира Путина в которых сложно переоценить. Все это происходит прямо сейчас, в отличие от ЕДГ (единый день голосования - ред.), который состоится только в сентябре. Работаем на связи с сотрудниками и руководителями управлений АП по текущим и стратегическим задачам. Не волнуйтесь", — сообщила РИА Новости председатель комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерина Путронен.
Она добавила, что "в правительстве Ленинградской области рекомендуют не делать выводов из сообщений неавторизованных источников, "близких к АП", а самостоятельно взглянуть на актуальную информационную повестку".
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ПолитикаЛенинградская областьРоссияКостромская областьАлександр ДрозденкоВладимир Путин
 
 
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