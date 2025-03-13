https://ria.ru/20250313/drozdenko-2004704729.html

В Ленобласти прокомментировали сообщения СМИ о возможной отставке Дрозденко

В Ленобласти прокомментировали сообщения СМИ о возможной отставке Дрозденко - РИА Новости, 13.03.2025

В Ленобласти прокомментировали сообщения СМИ о возможной отставке Дрозденко

В правительстве Ленинградской области рекомендовали не делать выводов из сообщений неавторизованных источников о возможной отставке губернатора Александра... РИА Новости, 13.03.2025

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2025-03-13T13:47:00+03:00

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александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мар - РИА Новости. В правительстве Ленинградской области рекомендовали не делать выводов из сообщений неавторизованных источников о возможной отставке губернатора Александра Дрозденко, а самостоятельно взглянуть на актуальную информационную повестку. Ранее "Ведомости" сообщили, что вскоре якобы может состояться несколько перестановок среди губернаторов. Об этом рассказали четыре близких к администрации президента (АП) источника газеты. По данным издания, среди субъектов РФ, в которых могут смениться губернаторы, собеседники называют, в частности, Чувашию, Ленинградскую область, Костромскую область и Карелию. "В Ленинградской области с большим вниманием отслеживают информацию об освобождении Курской области и внешнеполитических переговорах РФ, роль Владимира Путина в которых сложно переоценить. Все это происходит прямо сейчас, в отличие от ЕДГ (единый день голосования - ред.), который состоится только в сентябре. Работаем на связи с сотрудниками и руководителями управлений АП по текущим и стратегическим задачам. Не волнуйтесь", — сообщила РИА Новости председатель комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерина Путронен. Она добавила, что "в правительстве Ленинградской области рекомендуют не делать выводов из сообщений неавторизованных источников, "близких к АП", а самостоятельно взглянуть на актуальную информационную повестку".

https://ria.ru/20241216/drozdenko-1989420922.html

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политика, ленинградская область, россия, костромская область, александр дрозденко, владимир путин