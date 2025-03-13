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В Приангарье мужчина пришел в больницу с оружием

В Приангарье мужчина пришел в больницу с оружием - РИА Новости, 13.03.2025

В Приангарье мужчина пришел в больницу с оружием

Проверка начата в городе Шелехово Приангарья, где 8 марта в больницу пришел мужчина с оружием в поисках врача, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T08:14:00+03:00

2025-03-13T08:14:00+03:00

2025-03-13T08:14:00+03:00

происшествия

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ИРКУТСК, 13 мар - РИА Новости. Проверка начата в городе Шелехово Приангарья, где 8 марта в больницу пришел мужчина с оружием в поисках врача, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. "В сети интернет распространилась видеозапись, на которой мужчина 8 марта 2025 года ходит в отделении Шелеховской больницы с оружием в руках в поисках врача", - говорится в сообщении. Отмечается, что следователи в Шелехово проводят процессуальную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство). Личность мужчины установлена, оружие изъято и направлено на экспертизу. По данным ГУМВД региона, мужчине 36 лет, в больницу он пришел будучи пьяным.

https://ria.ru/20241122/vahtovik-1985128445.html

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происшествия, россия, иркутская область