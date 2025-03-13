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В Приангарье мужчина пришел в больницу с оружием - РИА Новости, 13.03.2025
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08:14 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/bolnitsa-2004665281.html
В Приангарье мужчина пришел в больницу с оружием
В Приангарье мужчина пришел в больницу с оружием - РИА Новости, 13.03.2025
В Приангарье мужчина пришел в больницу с оружием
Проверка начата в городе Шелехово Приангарья, где 8 марта в больницу пришел мужчина с оружием в поисках врача, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T08:14:00+03:00
2025-03-13T08:14:00+03:00
происшествия
россия
иркутская область
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ИРКУТСК, 13 мар - РИА Новости. Проверка начата в городе Шелехово Приангарья, где 8 марта в больницу пришел мужчина с оружием в поисках врача, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. "В сети интернет распространилась видеозапись, на которой мужчина 8 марта 2025 года ходит в отделении Шелеховской больницы с оружием в руках в поисках врача", - говорится в сообщении. Отмечается, что следователи в Шелехово проводят процессуальную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство). Личность мужчины установлена, оружие изъято и направлено на экспертизу. По данным ГУМВД региона, мужчине 36 лет, в больницу он пришел будучи пьяным.
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происшествия, россия, иркутская область
Происшествия, Россия, Иркутская область
В Приангарье мужчина пришел в больницу с оружием

СК начал проверку в Приангарье, где мужчина пришел в больницу с оружием

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ИРКУТСК, 13 мар - РИА Новости. Проверка начата в городе Шелехово Приангарья, где 8 марта в больницу пришел мужчина с оружием в поисках врача, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.
"В сети интернет распространилась видеозапись, на которой мужчина 8 марта 2025 года ходит в отделении Шелеховской больницы с оружием в руках в поисках врача", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следователи в Шелехово проводят процессуальную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство). Личность мужчины установлена, оружие изъято и направлено на экспертизу.
По данным ГУМВД региона, мужчине 36 лет, в больницу он пришел будучи пьяным.
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