https://ria.ru/20250313/bolnitsa-2004665281.html
В Приангарье мужчина пришел в больницу с оружием
В Приангарье мужчина пришел в больницу с оружием - РИА Новости, 13.03.2025
В Приангарье мужчина пришел в больницу с оружием
Проверка начата в городе Шелехово Приангарья, где 8 марта в больницу пришел мужчина с оружием в поисках врача, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T08:14:00+03:00
2025-03-13T08:14:00+03:00
2025-03-13T08:14:00+03:00
происшествия
россия
иркутская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:42:2640:1526_1920x0_80_0_0_14ef49d4394ee3387680ac58418442f6.jpg
ИРКУТСК, 13 мар - РИА Новости. Проверка начата в городе Шелехово Приангарья, где 8 марта в больницу пришел мужчина с оружием в поисках врача, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. "В сети интернет распространилась видеозапись, на которой мужчина 8 марта 2025 года ходит в отделении Шелеховской больницы с оружием в руках в поисках врача", - говорится в сообщении. Отмечается, что следователи в Шелехово проводят процессуальную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство). Личность мужчины установлена, оружие изъято и направлено на экспертизу. По данным ГУМВД региона, мужчине 36 лет, в больницу он пришел будучи пьяным.
https://ria.ru/20241122/vahtovik-1985128445.html
россия
иркутская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:0:2036:1526_1920x0_80_0_0_ec33917c4b4a383fe211443f3805dc55.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, иркутская область
Происшествия, Россия, Иркутская область
В Приангарье мужчина пришел в больницу с оружием
СК начал проверку в Приангарье, где мужчина пришел в больницу с оружием