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В Благовещенске возбудили дело после пожара в хостеле - РИА Новости, 13.03.2025
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01:34 13.03.2025 (обновлено: 09:24 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/blagoveschensk-2004646096.html
В Благовещенске возбудили дело после пожара в хостеле
В Благовещенске возбудили дело после пожара в хостеле - РИА Новости, 13.03.2025
В Благовещенске возбудили дело после пожара в хостеле
Уголовное дело возбуждено по факту пожара в хостеле в Благовещенске, где погибли пять человек, сообщает следственное управление СК по Амурской области. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T01:34:00+03:00
2025-03-13T09:24:00+03:00
происшествия
амурская область
россия
благовещенск
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту пожара в хостеле в Благовещенске, где погибли пять человек, сообщает следственное управление СК по Амурской области. Ранее МЧС России сообщало, что в экстренные службы поступило сообщение о пожаре на улице Чайковского 209, литер 14. По прибытии к месту вызова пожарные обнаружили, что горит административное здание. В результате пожара погибли пять человек, еще трое пострадали. Позже в ведомстве добавили, что возгорание ликвидировано на 180 "квадратах". "По данному факту следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть пяти человек)", — говорится в Telegram-канале ведомства. Управление уточнило, что следственно-оперативна группа провела осмотр места происшествия, устанавливает обстоятельства произошедшего, назначила пожарно-техническую экспертизу. В настоящее время лицо, предоставляющее услуги по проживанию, задержано.
https://ria.ru/20250312/moskva-2004445598.html
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происшествия, амурская область, россия, благовещенск, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Амурская область, Россия, Благовещенск, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Благовещенске возбудили дело после пожара в хостеле

В Благовещенске возбудили дело после пожара в хостеле, где погибли пять человек

© МЧС России/TelegramПоследствия пожара в хостеле в Благовещенске. 12 марта 2025
Последствия пожара в хостеле в Благовещенске. 12 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© МЧС России/Telegram
Последствия пожара в хостеле в Благовещенске. 12 марта 2025
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту пожара в хостеле в Благовещенске, где погибли пять человек, сообщает следственное управление СК по Амурской области.
Ранее МЧС России сообщало, что в экстренные службы поступило сообщение о пожаре на улице Чайковского 209, литер 14. По прибытии к месту вызова пожарные обнаружили, что горит административное здание. В результате пожара погибли пять человек, еще трое пострадали. Позже в ведомстве добавили, что возгорание ликвидировано на 180 "квадратах".
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"По данному факту следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть пяти человек)", — говорится в Telegram-канале ведомства.
Управление уточнило, что следственно-оперативна группа провела осмотр места происшествия, устанавливает обстоятельства произошедшего, назначила пожарно-техническую экспертизу. В настоящее время лицо, предоставляющее услуги по проживанию, задержано.
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ПроисшествияАмурская областьРоссияБлаговещенскСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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