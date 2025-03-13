https://ria.ru/20250313/blagoveschensk-2004646096.html

В Благовещенске возбудили дело после пожара в хостеле

В Благовещенске возбудили дело после пожара в хостеле - РИА Новости, 13.03.2025

В Благовещенске возбудили дело после пожара в хостеле

Уголовное дело возбуждено по факту пожара в хостеле в Благовещенске, где погибли пять человек, сообщает следственное управление СК по Амурской области. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T01:34:00+03:00

2025-03-13T01:34:00+03:00

2025-03-13T09:24:00+03:00

происшествия

амурская область

россия

благовещенск

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту пожара в хостеле в Благовещенске, где погибли пять человек, сообщает следственное управление СК по Амурской области. Ранее МЧС России сообщало, что в экстренные службы поступило сообщение о пожаре на улице Чайковского 209, литер 14. По прибытии к месту вызова пожарные обнаружили, что горит административное здание. В результате пожара погибли пять человек, еще трое пострадали. Позже в ведомстве добавили, что возгорание ликвидировано на 180 "квадратах". "По данному факту следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть пяти человек)", — говорится в Telegram-канале ведомства. Управление уточнило, что следственно-оперативна группа провела осмотр места происшествия, устанавливает обстоятельства произошедшего, назначила пожарно-техническую экспертизу. В настоящее время лицо, предоставляющее услуги по проживанию, задержано.

https://ria.ru/20250312/moskva-2004445598.html

https://ria.ru/20250310/kazan-2004140971.html

амурская область

россия

благовещенск

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происшествия, амурская область, россия, благовещенск, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)