Лукашенко предложил России помощь в реализации нацпроектов в России
Лукашенко: Минск готов помочь в реализации амбициозных нацпроектов в России
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Белоруссия готова помочь в реализации амбициозных национальных проектов в России, заявил президент республики Александр Лукашенко.
"Будем рады помочь в реализации новых амбициозных национальных проектов", - сказал Лукашенко на пресс-конференции в Москве по итогам своих переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Он рассказал о решении построить совместно с РФ завод в Белоруссии по производству беспилотников.
Глава государства также отметил наличие большого потенциала для развития сотрудничества в транспортной сфере. "Пришло время серьезно подумать над более эффективным его использованием. Прежде всего возможностей железнодорожного транспорта", - сказал Лукашенко.
По его словам, в настоящее время пропускная способность железной дороги сдерживает увеличение перевалки белорусских грузов в портах Санкт-Петербурга. "Мы начали над этим работать, думаю, реализуем", - сказал Лукашенко.
Лукашенко добавил, что санкционное давление на Белоруссию и Россию не ослабевает, хотя уже всем понятно, что эти ограничения бьют в большей степени по тем странам, которые вводят санкции. По его словам, Минску и Москве эти санкции дали возможность задуматься о своих перспективах, важности опоры на свои собственные силы и убедиться в том, что через определенное время это давление будет полностью преодолено.-0-
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