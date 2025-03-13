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Лукашенко предложил России помощь в реализации нацпроектов в России - РИА Новости, 13.03.2025
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19:49 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/belorussija-2004858673.html
Лукашенко предложил России помощь в реализации нацпроектов в России
Лукашенко предложил России помощь в реализации нацпроектов в России - РИА Новости, 13.03.2025
Лукашенко предложил России помощь в реализации нацпроектов в России
Белоруссия готова помочь в реализации амбициозных национальных проектов в России, заявил президент республики Александр Лукашенко. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T19:49:00+03:00
2025-03-13T19:49:00+03:00
экономика
россия
белоруссия
москва
александр лукашенко
владимир путин
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Белоруссия готова помочь в реализации амбициозных национальных проектов в России, заявил президент республики Александр Лукашенко. "Будем рады помочь в реализации новых амбициозных национальных проектов", - сказал Лукашенко на пресс-конференции в Москве по итогам своих переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Он рассказал о решении построить совместно с РФ завод в Белоруссии по производству беспилотников. Глава государства также отметил наличие большого потенциала для развития сотрудничества в транспортной сфере. "Пришло время серьезно подумать над более эффективным его использованием. Прежде всего возможностей железнодорожного транспорта", - сказал Лукашенко. По его словам, в настоящее время пропускная способность железной дороги сдерживает увеличение перевалки белорусских грузов в портах Санкт-Петербурга. "Мы начали над этим работать, думаю, реализуем", - сказал Лукашенко. Он напомнил о планах построить высокоскоростную железную дорогу из Москвы до Минска и далее до Бреста. Лукашенко добавил, что санкционное давление на Белоруссию и Россию не ослабевает, хотя уже всем понятно, что эти ограничения бьют в большей степени по тем странам, которые вводят санкции. По его словам, Минску и Москве эти санкции дали возможность задуматься о своих перспективах, важности опоры на свои собственные силы и убедиться в том, что через определенное время это давление будет полностью преодолено.-0-
https://ria.ru/20250313/peregovory--2004823096.html
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экономика, россия, белоруссия, москва, александр лукашенко, владимир путин
Экономика, Россия, Белоруссия, Москва, Александр Лукашенко, Владимир Путин
Лукашенко предложил России помощь в реализации нацпроектов в России

Лукашенко: Минск готов помочь в реализации амбициозных нацпроектов в России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Белоруссия готова помочь в реализации амбициозных национальных проектов в России, заявил президент республики Александр Лукашенко.
"Будем рады помочь в реализации новых амбициозных национальных проектов", - сказал Лукашенко на пресс-конференции в Москве по итогам своих переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Пресс конференция Путина и Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
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Он рассказал о решении построить совместно с РФ завод в Белоруссии по производству беспилотников.
Глава государства также отметил наличие большого потенциала для развития сотрудничества в транспортной сфере. "Пришло время серьезно подумать над более эффективным его использованием. Прежде всего возможностей железнодорожного транспорта", - сказал Лукашенко.
По его словам, в настоящее время пропускная способность железной дороги сдерживает увеличение перевалки белорусских грузов в портах Санкт-Петербурга. "Мы начали над этим работать, думаю, реализуем", - сказал Лукашенко.
Он напомнил о планах построить высокоскоростную железную дорогу из Москвы до Минска и далее до Бреста.
Лукашенко добавил, что санкционное давление на Белоруссию и Россию не ослабевает, хотя уже всем понятно, что эти ограничения бьют в большей степени по тем странам, которые вводят санкции. По его словам, Минску и Москве эти санкции дали возможность задуматься о своих перспективах, важности опоры на свои собственные силы и убедиться в том, что через определенное время это давление будет полностью преодолено.-0-
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