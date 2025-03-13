https://ria.ru/20250313/belorussija-2004858673.html

Лукашенко предложил России помощь в реализации нацпроектов в России

Лукашенко предложил России помощь в реализации нацпроектов в России - РИА Новости, 13.03.2025

Лукашенко предложил России помощь в реализации нацпроектов в России

Белоруссия готова помочь в реализации амбициозных национальных проектов в России, заявил президент республики Александр Лукашенко. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T19:49:00+03:00

2025-03-13T19:49:00+03:00

2025-03-13T19:49:00+03:00

экономика

россия

белоруссия

москва

александр лукашенко

владимир путин

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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Белоруссия готова помочь в реализации амбициозных национальных проектов в России, заявил президент республики Александр Лукашенко. "Будем рады помочь в реализации новых амбициозных национальных проектов", - сказал Лукашенко на пресс-конференции в Москве по итогам своих переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Он рассказал о решении построить совместно с РФ завод в Белоруссии по производству беспилотников. Глава государства также отметил наличие большого потенциала для развития сотрудничества в транспортной сфере. "Пришло время серьезно подумать над более эффективным его использованием. Прежде всего возможностей железнодорожного транспорта", - сказал Лукашенко. По его словам, в настоящее время пропускная способность железной дороги сдерживает увеличение перевалки белорусских грузов в портах Санкт-Петербурга. "Мы начали над этим работать, думаю, реализуем", - сказал Лукашенко. Он напомнил о планах построить высокоскоростную железную дорогу из Москвы до Минска и далее до Бреста. Лукашенко добавил, что санкционное давление на Белоруссию и Россию не ослабевает, хотя уже всем понятно, что эти ограничения бьют в большей степени по тем странам, которые вводят санкции. По его словам, Минску и Москве эти санкции дали возможность задуматься о своих перспективах, важности опоры на свои собственные силы и убедиться в том, что через определенное время это давление будет полностью преодолено.-0-

https://ria.ru/20250313/peregovory--2004823096.html

https://ria.ru/20241028/lukashenko-1980472679.html

россия

белоруссия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, белоруссия, москва, александр лукашенко, владимир путин