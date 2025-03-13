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Минсельхоз Ставрополья: бананы могут стать российской сельхозкультурой
Минсельхоз Ставрополья: бананы могут стать российской сельхозкультурой - РИА Новости, 13.03.2025
Минсельхоз Ставрополья: бананы могут стать российской сельхозкультурой
Бананы могут включить в перечень российских сельскохозяйственных культур, вопрос решается на уровне правительства и Минсельхоза РФ, заявил на пресс-конференции... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T16:09:00+03:00
2025-03-13T16:09:00+03:00
2025-03-13T16:50:00+03:00
экономика
россия
ставропольский край
невинномысск
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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ПЯТИГОРСК , 13 мар - РИА Новости. Бананы могут включить в перечень российских сельскохозяйственных культур, вопрос решается на уровне правительства и Минсельхоза РФ, заявил на пресс-конференции министр сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Измалков. "Решается вопрос на уровне правительства Российской Федерации о том, чтобы бананы причислить к сельхозпродукции. Потому что такой культуры в России в промышленных масштабах никто не выращивал и для того, чтобы претендовать на определенные меры государственной поддержки, нужно дать возможность бананам быть сельхозкультурой в Российской Федерации. Поэтому в этом направлении тоже работает Минсельхоз России, но я думаю, что в ближайшее время результат будет", – сказал Измалков. На Ставрополье сейчас в процессе реализации проект по выращиванию бананов – в Невинномысске. Сейчас власти города решают проблему с коммуникациями на участке. По словам Измалкова, если все организационные и технические вопросы будут решены, бананы появятся на Ставрополье в 2026 году.
https://ria.ru/20250221/khleb-2000816757.html
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экономика, россия, ставропольский край, невинномысск, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Ставропольский край, Невинномысск, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Минсельхоз Ставрополья: бананы могут стать российской сельхозкультурой
Измалков: бананы могут стать российской сельхозкультурой