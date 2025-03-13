https://ria.ru/20250313/aksakov-2004700067.html

Аксаков сделал прогноз по ключевой ставке

Аксаков сделал прогноз по ключевой ставке - РИА Новости, 13.03.2025

Аксаков сделал прогноз по ключевой ставке

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ожидает сохранения ключевой ставки на заседании Банка России 21 марта. Об этом он заявил на III... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T11:07:00+03:00

2025-03-13T11:07:00+03:00

2025-03-13T11:08:00+03:00

экономика

анатолий аксаков

госдума рф

центральный банк рф (цб рф)

ключевая ставка

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ожидает сохранения ключевой ставки на заседании Банка России 21 марта. Об этом он заявил на III Российском форуме финансового рынка. "В ближайшее время, в марте, будут опять рассматривать вопрос по ключевой ставке. Я предполагаю, что она останется на том же уровне", - сказал Аксаков. ЦБ РФ в феврале ожидаемо оставил ключевую ставку на уровне 21%, сохранив сигнал по дальнейшим шагам: будет оценивать целесообразность ее повышения на ближайшем заседании. Однако регулятор уточнил факторы, на которые будет опираться при решении: в декабрьском заявлении это была "динамика кредитования и инфляции", а теперь это "скорость и устойчивость снижения инфляции". "Есть, с одной стороны, факторы, которые говорят пользу повышения ключевой ставки. Инфляция, к сожалению, демонстрирует рост в последний период и, естественно, является фактором, который подталкивает Центральный банк к повышению ключевой ставки. С другой стороны, курс рубля, мы видим, укрепляется, и есть прогнозы, что он укрепится и дальше. Соответственно, политический фактор влияет на то, что ключевая ставка может быть снижена", - добавил Аксаков.

https://ria.ru/20250311/klyuchevaya_stavka-1962773695.html

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экономика, анатолий аксаков, госдума рф, центральный банк рф (цб рф), ключевая ставка