https://ria.ru/20250313/aeroport-2004666307.html

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения - РИА Новости, 13.03.2025

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения

Временные ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T08:25:00+03:00

2025-03-13T08:25:00+03:00

2025-03-13T08:45:00+03:00

волгоград

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Временные ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 08:00 мск введены также в аэропорту Волгоград (Гумрак; код ИКАО: URWW)", - написал он.

https://ria.ru/20250313/ogranicheniya-2004664707.html

волгоград

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волгоград, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)