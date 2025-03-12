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В Днепропетровске прогремел новый взрыв

В Днепропетровске прогремел новый взрыв - РИА Новости, 12.03.2025

В Днепропетровске прогремел новый взрыв

Повторный взрыв прогремел в Днепропетровске на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 12.03.2025

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специальная военная операция на украине

днепропетровск

россия

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страна.ua

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Повторный взрыв прогремел в Днепропетровске на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна.ua". "Новый взрыв в Днепре (до переименования Киевом Днепропетровск - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua". Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Днепропетровской области объявлена с 19.44 мск вторника. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250311/kherson-2004429390.html

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днепропетровск, россия, украина, дмитрий песков, страна.ua, вооруженные силы украины