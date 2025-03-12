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Выставка лауреатов Конкурса Стенина открылась в ЮАР - РИА Новости, 12.03.2025
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12:27 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/vystavka-2004497785.html
Выставка лауреатов Конкурса Стенина открылась в ЮАР
Выставка лауреатов Конкурса Стенина открылась в ЮАР - РИА Новости, 12.03.2025
Выставка лауреатов Конкурса Стенина открылась в ЮАР
Работы победителей и призеров Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина уже в пятый раз представлены в Кейптауне, ЮАР. Выставка проходит при РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T12:27:00+03:00
2025-03-12T12:27:00+03:00
кейптаун
юар
россия
международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Работы победителей и призеров Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина уже в пятый раз представлены в Кейптауне, ЮАР. Выставка проходит при поддержке традиционных партнеров конкурса – южноафриканских СМИ Independent Media и African News Agency, а также Генерального консульства России в Кейптауне. В этом году площадкой для роудшоу стала галерея Good Hope, располагающаяся на территории одной из главных достопримечательностей Кейптауна - Замка Доброй Надежды.В экспозицию вошли 40 работ победителей десятого юбилейного сезона конкурса из России, Бангладеш, Индии, Испании, Италии, Китая, Мьянмы, ЮАР и Сирии.Открывая выставку, Генеральный консул России в Кейптауне Алексей Маленко отметил: "Мероприятия, такие как выставка победителей и лауреатов конкурса имени Андрея Стенина, несомненно, служат напоминанием о том, что культурное сотрудничество так же важно, как экономическое и политическое. Именно благодаря обмену мнениями, творческими идеями и точками зрения мы строим более сплоченный и гармоничный мир".В свою очередь исполнительный председатель и основатель Independent Media South Africa доктор Икбаль Сурве подчеркнул: "Для нас большая честь сотрудничать с информационным агентством Sputnik в рамках фотовыставки Андрея Стенина. Эта выставка служит ярким напоминанием о мужестве и самоотдаче молодых фотожурналистов, которые рассказывают правду, бросают вызов сложившимся взглядам и формируют видение мира сквозь объектив фотоаппарата".Впервые работы молодых фотожурналистов, получивших награды Конкурса Стенина, экспонировались в Кейптауне в 2016 году – все эти годы проект поддерживал фотодиректор информационного агентства ANA Йен Ландсберг. "Выставку победителей фотоконкурса имени Андрея Стенина в Кейптауне в Замке Доброй Надежды непременно стоит посетить. 40 представленных на выставке снимков не только передают красоту, сложность и разнообразие человеческого опыта в мире, но и рассказывают неподдельные истории. Эти фотографии не были сделаны на заказ, а являются визуальным выражением того, как молодые фотожурналисты из разных уголков земного шара видят окружающий их мир," заявил он.Выставка будет открыта для публики до 16 марта 2025 года.
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кейптаун, юар, россия, международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина
Кейптаун, ЮАР, Россия, Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина
Выставка лауреатов Конкурса Стенина открылась в ЮАР

Выставка лауреатов Конкурса Стенина открылась в Кейптауне

© Фото : Йен Лэндсберг / African News AgencyВыставка лауреатов Конкурса Стенина в Кейптауне
Выставка лауреатов Конкурса Стенина в Кейптауне - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© Фото : Йен Лэндсберг / African News Agency
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Работы победителей и призеров Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина уже в пятый раз представлены в Кейптауне, ЮАР. Выставка проходит при поддержке традиционных партнеров конкурса – южноафриканских СМИ Independent Media и African News Agency, а также Генерального консульства России в Кейптауне. В этом году площадкой для роудшоу стала галерея Good Hope, располагающаяся на территории одной из главных достопримечательностей Кейптауна - Замка Доброй Надежды.
В экспозицию вошли 40 работ победителей десятого юбилейного сезона конкурса из России, Бангладеш, Индии, Испании, Италии, Китая, Мьянмы, ЮАР и Сирии.
© Фото : Йен Лэндсберг / African News AgencyВыставка лауреатов Конкурса Стенина в Кейптауне
Выставка лауреатов Конкурса Стенина в Кейптауне - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© Фото : Йен Лэндсберг / African News Agency
Выставка лауреатов Конкурса Стенина в Кейптауне
Открывая выставку, Генеральный консул России в Кейптауне Алексей Маленко отметил: "Мероприятия, такие как выставка победителей и лауреатов конкурса имени Андрея Стенина, несомненно, служат напоминанием о том, что культурное сотрудничество так же важно, как экономическое и политическое. Именно благодаря обмену мнениями, творческими идеями и точками зрения мы строим более сплоченный и гармоничный мир".
В свою очередь исполнительный председатель и основатель Independent Media South Africa доктор Икбаль Сурве подчеркнул: "Для нас большая честь сотрудничать с информационным агентством Sputnik в рамках фотовыставки Андрея Стенина. Эта выставка служит ярким напоминанием о мужестве и самоотдаче молодых фотожурналистов, которые рассказывают правду, бросают вызов сложившимся взглядам и формируют видение мира сквозь объектив фотоаппарата".
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Впервые работы молодых фотожурналистов, получивших награды Конкурса Стенина, экспонировались в Кейптауне в 2016 году – все эти годы проект поддерживал фотодиректор информационного агентства ANA Йен Ландсберг. "Выставку победителей фотоконкурса имени Андрея Стенина в Кейптауне в Замке Доброй Надежды непременно стоит посетить. 40 представленных на выставке снимков не только передают красоту, сложность и разнообразие человеческого опыта в мире, но и рассказывают неподдельные истории. Эти фотографии не были сделаны на заказ, а являются визуальным выражением того, как молодые фотожурналисты из разных уголков земного шара видят окружающий их мир," заявил он.
Выставка будет открыта для публики до 16 марта 2025 года.
 
КейптаунЮАРРоссияМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина
 
 
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