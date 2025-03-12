https://ria.ru/20250312/vystavka-2004497785.html

Выставка лауреатов Конкурса Стенина открылась в ЮАР

Выставка лауреатов Конкурса Стенина открылась в ЮАР - РИА Новости, 12.03.2025

Выставка лауреатов Конкурса Стенина открылась в ЮАР

Работы победителей и призеров Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина уже в пятый раз представлены в Кейптауне, ЮАР. Выставка проходит при РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T12:27:00+03:00

2025-03-12T12:27:00+03:00

2025-03-12T12:27:00+03:00

кейптаун

юар

россия

международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Работы победителей и призеров Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина уже в пятый раз представлены в Кейптауне, ЮАР. Выставка проходит при поддержке традиционных партнеров конкурса – южноафриканских СМИ Independent Media и African News Agency, а также Генерального консульства России в Кейптауне. В этом году площадкой для роудшоу стала галерея Good Hope, располагающаяся на территории одной из главных достопримечательностей Кейптауна - Замка Доброй Надежды.В экспозицию вошли 40 работ победителей десятого юбилейного сезона конкурса из России, Бангладеш, Индии, Испании, Италии, Китая, Мьянмы, ЮАР и Сирии.Открывая выставку, Генеральный консул России в Кейптауне Алексей Маленко отметил: "Мероприятия, такие как выставка победителей и лауреатов конкурса имени Андрея Стенина, несомненно, служат напоминанием о том, что культурное сотрудничество так же важно, как экономическое и политическое. Именно благодаря обмену мнениями, творческими идеями и точками зрения мы строим более сплоченный и гармоничный мир".В свою очередь исполнительный председатель и основатель Independent Media South Africa доктор Икбаль Сурве подчеркнул: "Для нас большая честь сотрудничать с информационным агентством Sputnik в рамках фотовыставки Андрея Стенина. Эта выставка служит ярким напоминанием о мужестве и самоотдаче молодых фотожурналистов, которые рассказывают правду, бросают вызов сложившимся взглядам и формируют видение мира сквозь объектив фотоаппарата".Впервые работы молодых фотожурналистов, получивших награды Конкурса Стенина, экспонировались в Кейптауне в 2016 году – все эти годы проект поддерживал фотодиректор информационного агентства ANA Йен Ландсберг. "Выставку победителей фотоконкурса имени Андрея Стенина в Кейптауне в Замке Доброй Надежды непременно стоит посетить. 40 представленных на выставке снимков не только передают красоту, сложность и разнообразие человеческого опыта в мире, но и рассказывают неподдельные истории. Эти фотографии не были сделаны на заказ, а являются визуальным выражением того, как молодые фотожурналисты из разных уголков земного шара видят окружающий их мир," заявил он.Выставка будет открыта для публики до 16 марта 2025 года.

https://ria.ru/20250220/oae-2000556594.html

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Артем Смирнов

кейптаун, юар, россия, международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина