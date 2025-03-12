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ВТБ запустил оплату покупок в Турции по QR-коду - РИА Новости, 12.03.2025
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16:51 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/vtb-2004571706.html
ВТБ запустил оплату покупок в Турции по QR-коду
ВТБ запустил оплату покупок в Турции по QR-коду - РИА Новости, 12.03.2025
ВТБ запустил оплату покупок в Турции по QR-коду
ВТБ с 12 марта запустил оплату по QR-коду в Турции через приложение "ВТБ Онлайн", сообщили в пресс-службе банка. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T16:51:00+03:00
2025-03-12T16:51:00+03:00
экономика
турция
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. ВТБ с 12 марта запустил оплату по QR-коду в Турции через приложение "ВТБ Онлайн", сообщили в пресс-службе банка. "Клиенты ВТБ смогут оплачивать свои покупки в Турции по QR-коду. Банк запустил этот функционал первым с 12 марта", - говорится в сообщении. Отмечается, что клиенты банка уже начали совершать операции в торговых центрах Турции в разных городах. "Оплачивать покупки в точках продаж можно по всей стране и мгновенно, просто наведя камеру через "ВТБ Онлайн" на QR-код на чеке или терминале", - подчеркивается в сообщении. Указывается, что платежи осуществляются в рублях с последующей конвертацией в турецкую лиру, при этом комиссия за проведение платежа не взимается, а лимит одной операции составляет от 10 рублей до 350 тысяч рублей. "Технологическая платформа для торговли в Турции активно развивается: запущенные в 2020 году QR-коды сейчас принимаются в магазинах на 95% терминалов. Наши клиенты теперь могут оплачивать свои покупки там через ВТБ Онлайн", - отметил руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин. Также в пресс-службе отметили, что технология оплаты с помощью QR-кода уже успешно работает в странах ближнего зарубежья, в том числе Таджикистане. В этом году ВТБ продолжит улучшать клиентский опыт и расширять расчетные решения для своих пользователей и в других направлениях.
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экономика, турция, таджикистан
Экономика, Турция, Таджикистан
ВТБ запустил оплату покупок в Турции по QR-коду

ВТБ с 12 марта запустил оплату по QR-коду в Турции через приложение банка

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОплата по QR-коду
Оплата по QR-коду - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. ВТБ с 12 марта запустил оплату по QR-коду в Турции через приложение "ВТБ Онлайн", сообщили в пресс-службе банка.
«
"Клиенты ВТБ смогут оплачивать свои покупки в Турции по QR-коду. Банк запустил этот функционал первым с 12 марта", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что клиенты банка уже начали совершать операции в торговых центрах Турции в разных городах.
«
"Оплачивать покупки в точках продаж можно по всей стране и мгновенно, просто наведя камеру через "ВТБ Онлайн" на QR-код на чеке или терминале", - подчеркивается в сообщении.
Указывается, что платежи осуществляются в рублях с последующей конвертацией в турецкую лиру, при этом комиссия за проведение платежа не взимается, а лимит одной операции составляет от 10 рублей до 350 тысяч рублей.
"Технологическая платформа для торговли в Турции активно развивается: запущенные в 2020 году QR-коды сейчас принимаются в магазинах на 95% терминалов. Наши клиенты теперь могут оплачивать свои покупки там через ВТБ Онлайн", - отметил руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин.
Также в пресс-службе отметили, что технология оплаты с помощью QR-кода уже успешно работает в странах ближнего зарубежья, в том числе Таджикистане. В этом году ВТБ продолжит улучшать клиентский опыт и расширять расчетные решения для своих пользователей и в других направлениях.
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