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Генштаб ВСУ назвал Красноармейское направление самым сложным - РИА Новости, 12.03.2025
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18:24 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/vsu-2004595375.html
Генштаб ВСУ назвал Красноармейское направление самым сложным
Генштаб ВСУ назвал Красноармейское направление самым сложным - РИА Новости, 12.03.2025
Генштаб ВСУ назвал Красноармейское направление самым сложным
Генштаб ВСУ заявил, что красноармейское направление в ДНР для украинских войск является сейчас самым сложным. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T18:24:00+03:00
2025-03-12T18:24:00+03:00
в мире
донецкая народная республика
красноармейск
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Генштаб ВСУ заявил, что красноармейское направление в ДНР для украинских войск является сейчас самым сложным. "Горячее всего сегодня на Покровском (до переименования Киевом Красноармейское – ред.) направлении", - говорится в сообщении, опубликованном на странице генштаба ВСУ в соцсети Facebook*.Заместитель начальника главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий 3 марта заявил, что наиболее критическое положение у ВСУ сложилось возле Красноармейска в Донбассе. Красноармейск (украинское название Покровск) - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250310/pokrovsk-1981175698.html
донецкая народная республика
красноармейск
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в мире, донецкая народная республика, красноармейск, киев, вооруженные силы украины, facebook, министерство обороны украины
В мире, Донецкая Народная Республика, Красноармейск, Киев, Вооруженные силы Украины, Facebook, Министерство обороны Украины
Генштаб ВСУ назвал Красноармейское направление самым сложным

Генштаб ВСУ назвал Красноармейское направление самым сложным для армии Украины

© AP Photo / Roman ChopСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© AP Photo / Roman Chop
Солдаты ВСУ . Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Генштаб ВСУ заявил, что красноармейское направление в ДНР для украинских войск является сейчас самым сложным.
«
"Горячее всего сегодня на Покровском (до переименования Киевом Красноармейское – ред.) направлении", - говорится в сообщении, опубликованном на странице генштаба ВСУ в соцсети Facebook*.
Заместитель начальника главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий 3 марта заявил, что наиболее критическое положение у ВСУ сложилось возле Красноармейска в Донбассе.
Красноармейск (украинское название Покровск) - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Покровск: что это за город, и в чем его значение для СВО
10 марта, 13:09
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаКрасноармейскКиевВооруженные силы УкраиныFacebookМинистерство обороны Украины
 
 
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