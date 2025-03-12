https://ria.ru/20250312/vsu-2004595375.html

Генштаб ВСУ назвал Красноармейское направление самым сложным

Генштаб ВСУ назвал Красноармейское направление самым сложным - РИА Новости, 12.03.2025

Генштаб ВСУ назвал Красноармейское направление самым сложным

Генштаб ВСУ заявил, что красноармейское направление в ДНР для украинских войск является сейчас самым сложным. РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T18:24:00+03:00

2025-03-12T18:24:00+03:00

2025-03-12T18:24:00+03:00

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Генштаб ВСУ заявил, что красноармейское направление в ДНР для украинских войск является сейчас самым сложным. "Горячее всего сегодня на Покровском (до переименования Киевом Красноармейское – ред.) направлении", - говорится в сообщении, опубликованном на странице генштаба ВСУ в соцсети Facebook*.Заместитель начальника главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий 3 марта заявил, что наиболее критическое положение у ВСУ сложилось возле Красноармейска в Донбассе. Красноармейск (украинское название Покровск) - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250310/pokrovsk-1981175698.html

донецкая народная республика

красноармейск

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, красноармейск, киев, вооруженные силы украины, facebook, министерство обороны украины