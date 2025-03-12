https://ria.ru/20250312/vsu-2004523485.html

ВСУ потеряли более 250 военных в зоне ответственности группировки "Юг"

ВСУ потеряли более 250 военных в зоне ответственности группировки "Юг" - РИА Новости, 12.03.2025

ВСУ потеряли более 250 военных в зоне ответственности группировки "Юг"

ВСУ потеряли за сутки более 250 военнослужащих, бронетранспортер, станцию РЭБ и два склада боеприпасов в зоне ответственности группировки "Юг", сообщили в... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T14:00:00+03:00

2025-03-12T14:00:00+03:00

2025-03-12T14:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

северск

часов яр

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки более 250 военнослужащих, бронетранспортер, станцию РЭБ и два склада боеприпасов в зоне ответственности группировки "Юг", сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение формированиям четырех механизированных, горно-штурмовой, двух аэромобильных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Северск, Николаевка, Резниковка, Часов Яр, Дружба, Константиновка, Крымское, Предтечино и Розовка Донецкой Народной Республики. "Потери ВСУ составили свыше 250 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, пять пикапов, орудие полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20250312/vsu-2004477828.html

луганская народная республика

северск

часов яр

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луганская народная республика, северск, часов яр, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)