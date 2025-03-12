https://ria.ru/20250312/vsu-2004523485.html
ВСУ потеряли более 250 военных в зоне ответственности группировки "Юг"
ВСУ потеряли более 250 военных в зоне ответственности группировки "Юг" - РИА Новости, 12.03.2025
ВСУ потеряли более 250 военных в зоне ответственности группировки "Юг"
ВСУ потеряли за сутки более 250 военнослужащих, бронетранспортер, станцию РЭБ и два склада боеприпасов в зоне ответственности группировки "Юг", сообщили в... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T14:00:00+03:00
2025-03-12T14:00:00+03:00
2025-03-12T14:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
северск
часов яр
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838236134_0:0:3144:1770_1920x0_80_0_0_6f8bb5e5dacfdd7ed740d0b9427a471e.jpg
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки более 250 военнослужащих, бронетранспортер, станцию РЭБ и два склада боеприпасов в зоне ответственности группировки "Юг", сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение формированиям четырех механизированных, горно-штурмовой, двух аэромобильных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Северск, Николаевка, Резниковка, Часов Яр, Дружба, Константиновка, Крымское, Предтечино и Розовка Донецкой Народной Республики. "Потери ВСУ составили свыше 250 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, пять пикапов, орудие полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20250312/vsu-2004477828.html
луганская народная республика
северск
часов яр
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838236134_197:0:2926:2047_1920x0_80_0_0_1048eb1fc436ce0f327574abd80190cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, северск, часов яр, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Северск, Часов Яр, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли более 250 военных в зоне ответственности группировки "Юг"
МО: ВСУ за сутки потеряли более 250 военных и станцию РЭБ в зоне действий "Юга"