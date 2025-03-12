Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли более 250 военных в зоне ответственности группировки "Юг" - РИА Новости, 12.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:00 12.03.2025 (обновлено: 14:01 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/vsu-2004523485.html
ВСУ потеряли более 250 военных в зоне ответственности группировки "Юг"
ВСУ потеряли более 250 военных в зоне ответственности группировки "Юг" - РИА Новости, 12.03.2025
ВСУ потеряли более 250 военных в зоне ответственности группировки "Юг"
ВСУ потеряли за сутки более 250 военнослужащих, бронетранспортер, станцию РЭБ и два склада боеприпасов в зоне ответственности группировки "Юг", сообщили в... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T14:00:00+03:00
2025-03-12T14:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
северск
часов яр
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838236134_0:0:3144:1770_1920x0_80_0_0_6f8bb5e5dacfdd7ed740d0b9427a471e.jpg
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки более 250 военнослужащих, бронетранспортер, станцию РЭБ и два склада боеприпасов в зоне ответственности группировки "Юг", сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение формированиям четырех механизированных, горно-штурмовой, двух аэромобильных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Северск, Николаевка, Резниковка, Часов Яр, Дружба, Константиновка, Крымское, Предтечино и Розовка Донецкой Народной Республики. "Потери ВСУ составили свыше 250 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, пять пикапов, орудие полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20250312/vsu-2004477828.html
луганская народная республика
северск
часов яр
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838236134_197:0:2926:2047_1920x0_80_0_0_1048eb1fc436ce0f327574abd80190cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, северск, часов яр, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Северск, Часов Яр, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли более 250 военных в зоне ответственности группировки "Юг"

МО: ВСУ за сутки потеряли более 250 военных и станцию РЭБ в зоне действий "Юга"

© AP Photo / Roman ChopСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© AP Photo / Roman Chop
Солдаты ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки более 250 военнослужащих, бронетранспортер, станцию РЭБ и два склада боеприпасов в зоне ответственности группировки "Юг", сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение формированиям четырех механизированных, горно-штурмовой, двух аэромобильных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Северск, Николаевка, Резниковка, Часов Яр, Дружба, Константиновка, Крымское, Предтечино и Розовка Донецкой Народной Республики.
"Потери ВСУ составили свыше 250 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, пять пикапов, орудие полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - говорится в сводке министерства.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
ВСУ потеряли связь с группировкой в Курской области, пишет Pais
Вчера, 11:08
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаСеверскЧасов ЯрВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала