ВСУ за сутки потеряли более 260 военных в Курской области
МО РФ: за сутки потери ВСУ в Курской области составили более 260 военнослужащих
© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинские военные
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. За сутки потери ВСУ в Курской области составили более 260 военных, уничтожен танк, двое украинских военных сдались в плен, сообщило в среду Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 260 военнослужащих, уничтожены танк, три боевые машины пехоты, три бронетранспортера, десять боевых бронированных машин, 8 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, бронированная ремонтно-эвакуационная машина, а также три пункта управления БПЛА. Два военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки ВСУ вторгнуться на территорию РФ в Курской области.
Российская армия освободила Суджу (освобожден центр).
Российская армия освободила Суджу (освобожден центр).
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Российская армия освободила Суджу (освобожден центр).
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Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 66810 военнослужащих, 392 танка, 314 боевых машин пехоты, 275 бронетранспортеров, 2191боевую бронированную машину, 2411 автомобилей, 545 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 120 станций РЭБ, 16 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.