Уволенного генерала ВСУ Красильникова* отправили в батальон резерва
Уволенному генералу ВСУ Красильникову не объяснили причину его отставки
Дмитрий Красильников*. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Генерал-майор Дмитрий Красильников*, уволенный главкомом ВСУ Александром Сырским, заявил, что о причине его отставки ему не сообщили, сейчас он находится в батальоне резерва, сообщает телеканал "Общественное".
Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая ранее заявила, что Сырский уволил Красильникова*.
"Причин увольнения ему не объясняли. Приказ подписали 7 марта. Сейчас Красильников* находится в батальоне резерва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
В сентябре прошлого годам следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении командира ВСУ генерал-майора Дмитрия Красильникова*, причастного к совершению преступлений в Курской области.
Ранее в СК РФ сообщали, что украинский генерал-майор Дмитрий Красильников* обвиняется по статьям об убийстве и покушении на убийство, об умышленном повреждении чужого имущества, о незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, о незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, а также взрывных устройств, о посягательстве на жизнь правоохранителя, применении насилия в отношении представителя власти и незаконном пересечении госграницы.
По данным следствия, под руководством Красильникова* военнослужащие 22-й отдельной механизированной бригады, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 61-й отдельной механизированной бригады, а также других подразделений вооруженных формирований Украины 6 августа незаконно пересекли госграницу РФ и произвели ракетные удары, подрывы с помощью БПЛА жилых домов, объектов гражданской инфраструктуры и гражданского автотранспорта. Кроме того, на автодорогах они разместили взрывные устройства, чтобы помешать эвакуации мирных граждан из районов боевых действий в Курской области.
Из-за преступных действий Красильникова* погибли и ранены мирные жители, уничтожены и повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, а также автотранспорт. Кроме того, проживающие в Курской области люди были вынуждены покинуть места своего постоянного жительства.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом.