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Уволенного генерала ВСУ Красильникова* отправили в батальон резерва - РИА Новости, 12.03.2025
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12:04 12.03.2025 (обновлено: 12:05 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/vsu-2004493132.html
Уволенного генерала ВСУ Красильникова* отправили в батальон резерва
Уволенного генерала ВСУ Красильникова* отправили в батальон резерва - РИА Новости, 12.03.2025
Уволенного генерала ВСУ Красильникова* отправили в батальон резерва
Генерал-майор Дмитрий Красильников*, уволенный главкомом ВСУ Александром Сырским, заявил, что о причине его отставки ему не сообщили, сейчас он находится в... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T12:04:00+03:00
2025-03-12T12:05:00+03:00
россия
курская область
украина
дмитрий красильников
александр сырский
вооруженные силы украины
верховная рада украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Генерал-майор Дмитрий Красильников*, уволенный главкомом ВСУ Александром Сырским, заявил, что о причине его отставки ему не сообщили, сейчас он находится в батальоне резерва, сообщает телеканал "Общественное". Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая ранее заявила, что Сырский уволил Красильникова*. "Причин увольнения ему не объясняли. Приказ подписали 7 марта. Сейчас Красильников* находится в батальоне резерва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". В сентябре прошлого годам следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении командира ВСУ генерал-майора Дмитрия Красильникова*, причастного к совершению преступлений в Курской области. Ранее в СК РФ сообщали, что украинский генерал-майор Дмитрий Красильников* обвиняется по статьям об убийстве и покушении на убийство, об умышленном повреждении чужого имущества, о незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, о незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, а также взрывных устройств, о посягательстве на жизнь правоохранителя, применении насилия в отношении представителя власти и незаконном пересечении госграницы. По данным следствия, под руководством Красильникова* военнослужащие 22-й отдельной механизированной бригады, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 61-й отдельной механизированной бригады, а также других подразделений вооруженных формирований Украины 6 августа незаконно пересекли госграницу РФ и произвели ракетные удары, подрывы с помощью БПЛА жилых домов, объектов гражданской инфраструктуры и гражданского автотранспорта. Кроме того, на автодорогах они разместили взрывные устройства, чтобы помешать эвакуации мирных граждан из районов боевых действий в Курской области. Из-за преступных действий Красильникова* погибли и ранены мирные жители, уничтожены и повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, а также автотранспорт. Кроме того, проживающие в Курской области люди были вынуждены покинуть места своего постоянного жительства.* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом.
https://ria.ru/20250225/vsu-2001550861.html
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россия, курская область, украина, дмитрий красильников, александр сырский, вооруженные силы украины, верховная рада украины, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Курская область, Украина, Дмитрий Красильников, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Уволенного генерала ВСУ Красильникова* отправили в батальон резерва

Уволенному генералу ВСУ Красильникову не объяснили причину его отставки

CC BY 2.5 / Настя Федченко / Новинарня / Дмитрий Красильников*
Дмитрий Красильников* - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
CC BY 2.5 / Настя Федченко / Новинарня /
Дмитрий Красильников*. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Генерал-майор Дмитрий Красильников*, уволенный главкомом ВСУ Александром Сырским, заявил, что о причине его отставки ему не сообщили, сейчас он находится в батальоне резерва, сообщает телеканал "Общественное".
Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая ранее заявила, что Сырский уволил Красильникова*.
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"Причин увольнения ему не объясняли. Приказ подписали 7 марта. Сейчас Красильников* находится в батальоне резерва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
В сентябре прошлого годам следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении командира ВСУ генерал-майора Дмитрия Красильникова*, причастного к совершению преступлений в Курской области.
Ранее в СК РФ сообщали, что украинский генерал-майор Дмитрий Красильников* обвиняется по статьям об убийстве и покушении на убийство, об умышленном повреждении чужого имущества, о незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, о незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, а также взрывных устройств, о посягательстве на жизнь правоохранителя, применении насилия в отношении представителя власти и незаконном пересечении госграницы.
По данным следствия, под руководством Красильникова* военнослужащие 22-й отдельной механизированной бригады, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 61-й отдельной механизированной бригады, а также других подразделений вооруженных формирований Украины 6 августа незаконно пересекли госграницу РФ и произвели ракетные удары, подрывы с помощью БПЛА жилых домов, объектов гражданской инфраструктуры и гражданского автотранспорта. Кроме того, на автодорогах они разместили взрывные устройства, чтобы помешать эвакуации мирных граждан из районов боевых действий в Курской области.
Из-за преступных действий Красильникова* погибли и ранены мирные жители, уничтожены и повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, а также автотранспорт. Кроме того, проживающие в Курской области люди были вынуждены покинуть места своего постоянного жительства.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом.
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РоссияКурская областьУкраинаДмитрий КрасильниковАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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