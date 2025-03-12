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СМИ: в ВСУ считают, что операция в Курской области близка к завершению - РИА Новости, 12.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:53 12.03.2025 (обновлено: 12:39 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/vsu-2004475326.html
СМИ: в ВСУ считают, что операция в Курской области близка к завершению
СМИ: в ВСУ считают, что операция в Курской области близка к завершению - РИА Новости, 12.03.2025
СМИ: в ВСУ считают, что операция в Курской области близка к завершению
Украинские военные считают, что операции ВСУ в Курской области осталось от нескольких недель до нескольких дней, пишет испанская газета Pais. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T10:53:00+03:00
2025-03-12T12:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
forbes
безопасность
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Украинские военные считают, что операции ВСУ в Курской области осталось от нескольких недель до нескольких дней, пишет испанская газета Pais. "Осталось мало времени, возможно, всего несколько дней или недель", — приводит издание слова одного из своих собеседников. При этом источники газеты утверждают, что на фронте возникли обстоятельства, которые невозможно объяснить. "Что произошло, знают только высшее командование и командиры бригад", — пишет Pais. По словам капитана украинской бригады теробороны по имени Игорь, связь между командованием в Сумской области и группировкой в курском приграничье уже потеряна и очень высок риск того, украинские войска будут отрезаны.В окружение в Курской области могут попасть от шести до 10 тысяч украинских военнослужащих, отмечает Pais. Как сообщил один из источников газеты, сейчас целью стала эвакуация этих сил, но для этого нужно идти пешком, так как передвижение по дороге теперь "практически невозможно из-за российских беспилотников, авиабомб и артиллерии".По информации Forbes, основная часть украинских сил, включая несколько самых "тяжелых бригад", вероятно, покинула Курскую область и передислоцировалась на украинскую сторону границы. Рано утром 6 августа прошлого года украинские боевики вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. Сейчас армия планомерно выдавливает противника из региона, а с конца прошлой недели перешла в масштабное наступление. Утром сообщалось, что бойцы группировки "Север" подняли российский флаг в центре Суджи.По последним данным Минобороны, за все время боев в Курской области ВСУ потеряли более 66 550 военнослужащих и 391 танк.
https://ria.ru/20250311/vsu-2004288541.html
https://ria.ru/20250312/voennye-2004452599.html
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курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), forbes, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Forbes, Безопасность
СМИ: в ВСУ считают, что операция в Курской области близка к завершению

Pais: в ВСУ считают, что операция в Курской области близка к завершению

© AP Photo / Roman ChopСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© AP Photo / Roman Chop
Солдаты ВСУ . Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Украинские военные считают, что операции ВСУ в Курской области осталось от нескольких недель до нескольких дней, пишет испанская газета Pais.
"Осталось мало времени, возможно, всего несколько дней или недель", — приводит издание слова одного из своих собеседников.
Группировка войск "Север" освободила населенные пункты Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица в Курской области
Группировка войск Север освободила населенные пункты Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица в Курской области - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Группировка войск "Север" освободила населенные пункты Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица в Курской области
При этом источники газеты утверждают, что на фронте возникли обстоятельства, которые невозможно объяснить.
"Что произошло, знают только высшее командование и командиры бригад", — пишет Pais.
По словам капитана украинской бригады теробороны по имени Игорь, связь между командованием в Сумской области и группировкой в курском приграничье уже потеряна и очень высок риск того, украинские войска будут отрезаны.
В окружение в Курской области могут попасть от шести до 10 тысяч украинских военнослужащих, отмечает Pais. Как сообщил один из источников газеты, сейчас целью стала эвакуация этих сил, но для этого нужно идти пешком, так как передвижение по дороге теперь "практически невозможно из-за российских беспилотников, авиабомб и артиллерии".
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По информации Forbes, основная часть украинских сил, включая несколько самых "тяжелых бригад", вероятно, покинула Курскую область и передислоцировалась на украинскую сторону границы.
Рано утром 6 августа прошлого года украинские боевики вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. Сейчас армия планомерно выдавливает противника из региона, а с конца прошлой недели перешла в масштабное наступление. Утром сообщалось, что бойцы группировки "Север" подняли российский флаг в центре Суджи.
По последним данным Минобороны, за все время боев в Курской области ВСУ потеряли более 66 550 военнослужащих и 391 танк.
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