https://ria.ru/20250312/vashington-2004621571.html
На выставке в Вашингтоне представят советский штурмовик Ил-2
На выставке в Вашингтоне представят советский штурмовик Ил-2 - РИА Новости, 12.03.2025
На выставке в Вашингтоне представят советский штурмовик Ил-2
Легендарный советский штурмовик Ил-2 будет представлен на выставке авиации времен Второй мировой войны в Национальном музее авиации и космоса в Вашингтоне,... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T20:56:00+03:00
2025-03-12T20:56:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. Легендарный советский штурмовик Ил-2 будет представлен на выставке авиации времен Второй мировой войны в Национальном музее авиации и космоса в Вашингтоне, сообщила РИА Новости официальный представитель музея Элисон Вуд. "Да, мы планируем показать на выставке штурмовик Ил-2", - сказала Вуд. Как ожидается, новая выставка военных самолетов откроется в музее в 2026 году. "У нас будут как американские военные самолеты, так и самолеты других армий", - сказала Вуд. Она подчеркнула, что советский штурмовик Ил-2 наводил ужас на нацистов, а пилотировавшие его летчики уничтожили множество танковых колонн врага. В музее отметили, что выставка расскажет о том, как авиация стала одним из главных и наиболее эффективных элементов крупнейшего в истории человечества военного конфликта. Как ожидается, там будут представлены многие самолеты, включая американский P-51D Mustang, а также инструменты, с помощью которых узники концлагерей собирали германские баллистические ракеты "Фау-2"( V-2). В экспозицию будут включены многие экспонаты, которые ранее никогда не показывались публике. По мнению организаторов, это поможет посетителям понять, каким образом союзные войска выиграли войну в воздухе. Ил-2 является одним из самых известных советских самолетов времен Великой Отечественной войны. Его появление сыграло ключевую роль во многих сражениях.
https://ria.ru/20250308/muzej-2003812810.html
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ил-2, вашингтон (город), сша, в мире, ссср, великая отечественная война (1941-1945)
Ил-2, Вашингтон (город), США, В мире, СССР, Великая Отечественная война (1941-1945)
На выставке в Вашингтоне представят советский штурмовик Ил-2
В Вашингтоне представят советский штурмовик Ил-2 на выставке авиации времен ВОВ
ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. Легендарный советский штурмовик Ил-2 будет представлен на выставке авиации времен Второй мировой войны в Национальном музее авиации и космоса в Вашингтоне, сообщила РИА Новости официальный представитель музея Элисон Вуд.
"Да, мы планируем показать на выставке штурмовик Ил-
2", - сказала Вуд.
Как ожидается, новая выставка военных самолетов откроется в музее в 2026 году.
"У нас будут как американские военные самолеты, так и самолеты других армий", - сказала Вуд.
Она подчеркнула, что советский штурмовик Ил-2 наводил ужас на нацистов, а пилотировавшие его летчики уничтожили множество танковых колонн врага.
В музее отметили, что выставка расскажет о том, как авиация стала одним из главных и наиболее эффективных элементов крупнейшего в истории человечества военного конфликта. Как ожидается, там будут представлены многие самолеты, включая американский P-51D Mustang, а также инструменты, с помощью которых узники концлагерей собирали германские баллистические ракеты "Фау-2"( V-2).
В экспозицию будут включены многие экспонаты, которые ранее никогда не показывались публике. По мнению организаторов, это поможет посетителям понять, каким образом союзные войска выиграли войну в воздухе.
Ил-2 является одним из самых известных советских самолетов времен Великой Отечественной войны. Его появление сыграло ключевую роль во многих сражениях.