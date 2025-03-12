https://ria.ru/20250312/vashington-2004621571.html

На выставке в Вашингтоне представят советский штурмовик Ил-2

На выставке в Вашингтоне представят советский штурмовик Ил-2 - РИА Новости, 12.03.2025

На выставке в Вашингтоне представят советский штурмовик Ил-2

Легендарный советский штурмовик Ил-2 будет представлен на выставке авиации времен Второй мировой войны в Национальном музее авиации и космоса в Вашингтоне,... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T20:56:00+03:00

2025-03-12T20:56:00+03:00

2025-03-12T20:57:00+03:00

ил-2

вашингтон (город)

сша

в мире

ссср

великая отечественная война (1941-1945)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/142792/26/1427922670_0:252:3014:1947_1920x0_80_0_0_cb04176ed1e610ac48360780865557de.jpg

ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. Легендарный советский штурмовик Ил-2 будет представлен на выставке авиации времен Второй мировой войны в Национальном музее авиации и космоса в Вашингтоне, сообщила РИА Новости официальный представитель музея Элисон Вуд. "Да, мы планируем показать на выставке штурмовик Ил-2", - сказала Вуд. Как ожидается, новая выставка военных самолетов откроется в музее в 2026 году. "У нас будут как американские военные самолеты, так и самолеты других армий", - сказала Вуд. Она подчеркнула, что советский штурмовик Ил-2 наводил ужас на нацистов, а пилотировавшие его летчики уничтожили множество танковых колонн врага. В музее отметили, что выставка расскажет о том, как авиация стала одним из главных и наиболее эффективных элементов крупнейшего в истории человечества военного конфликта. Как ожидается, там будут представлены многие самолеты, включая американский P-51D Mustang, а также инструменты, с помощью которых узники концлагерей собирали германские баллистические ракеты "Фау-2"( V-2). В экспозицию будут включены многие экспонаты, которые ранее никогда не показывались публике. По мнению организаторов, это поможет посетителям понять, каким образом союзные войска выиграли войну в воздухе. Ил-2 является одним из самых известных советских самолетов времен Великой Отечественной войны. Его появление сыграло ключевую роль во многих сражениях.

https://ria.ru/20250308/muzej-2003812810.html

https://ria.ru/20250301/pobeda-2002408419.html

вашингтон (город)

сша

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ил-2, вашингтон (город), сша, в мире, ссср, великая отечественная война (1941-1945)