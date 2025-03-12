https://ria.ru/20250312/ukraina-2004477392.html

Возобновление помощи США вряд ли спасет ВСУ в Курской области, пишут СМИ

Возобновление помощи США вряд ли спасет ВСУ в Курской области, пишут СМИ - РИА Новости, 12.03.2025

Возобновление помощи США вряд ли спасет ВСУ в Курской области, пишут СМИ

Силы ВСУ, находящиеся в Курской области, приняли на себя "основную тяжесть" блокировки помощи со стороны США, ее возобновление может быть уже слишком поздно для РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T11:07:00+03:00

2025-03-12T11:07:00+03:00

2025-03-12T11:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

сша

курская область

россия

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

forbes

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/08/2003799793_0:57:3071:1785_1920x0_80_0_0_5c42280d1f508e380244386aefcaccf2.jpg

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Силы ВСУ, находящиеся в Курской области, приняли на себя "основную тяжесть" блокировки помощи со стороны США, ее возобновление может быть уже слишком поздно для них, пишет испанская газета Pais со ссылкой на данные многочисленных анонимных источников. "Помощь США будет возобновлена ​​сразу после переговоров с Украиной в Саудовской Аравии во вторник, однако для украинского контингента в Курской области может быть уже слишком поздно... Киевские войска на территории России приняли на себя основную тяжесть американской блокады", - пишет издание. По данным издания, степень ущерба, вызванного этим перерывом в поддержке США, различается в зависимости от версии. Как отмечается, секретность является приоритетом и генштаб ВСУ максимально ограничил работу СМИ в граничащей с РФ Сумской областью. Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь Украине. Позднее заместитель руководителя офиса Зеленского Павел Палиса, входивший в состав украинской делегации для переговоров с США в Саудовской Аравии, заявил, что Вашингтон уже возобновил помощь Киеву в сфере безопасности. Ранее издание Forbes писало, что основная часть украинских сил, включая несколько самых "тяжелых бригад", вероятно, покинула Курскую область и передислоцировалась на украинскую сторону границы. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250312/ukraina-2004463376.html

сша

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, курская область, россия, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, forbes, безопасность