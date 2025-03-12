Возобновление помощи США вряд ли спасет ВСУ в Курской области, пишут СМИ
Pais: возобновление помощи США вряд ли спасет ВСУ в Курской области
© Ukraine's 65th Mechanised BrigadeУкраинские военные
© Ukraine's 65th Mechanised Brigade
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Силы ВСУ, находящиеся в Курской области, приняли на себя "основную тяжесть" блокировки помощи со стороны США, ее возобновление может быть уже слишком поздно для них, пишет испанская газета Pais со ссылкой на данные многочисленных анонимных источников.
"Помощь США будет возобновлена сразу после переговоров с Украиной в Саудовской Аравии во вторник, однако для украинского контингента в Курской области может быть уже слишком поздно... Киевские войска на территории России приняли на себя основную тяжесть американской блокады", - пишет издание.
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Группировка войск "Север" освободила населенные пункты Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица в Курской области
По данным издания, степень ущерба, вызванного этим перерывом в поддержке США, различается в зависимости от версии. Как отмечается, секретность является приоритетом и генштаб ВСУ максимально ограничил работу СМИ в граничащей с РФ Сумской областью.
Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь Украине. Позднее заместитель руководителя офиса Зеленского Павел Палиса, входивший в состав украинской делегации для переговоров с США в Саудовской Аравии, заявил, что Вашингтон уже возобновил помощь Киеву в сфере безопасности.
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Ранее издание Forbes писало, что основная часть украинских сил, включая несколько самых "тяжелых бригад", вероятно, покинула Курскую область и передислоцировалась на украинскую сторону границы.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают.