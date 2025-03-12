https://ria.ru/20250312/ukraina-2004468822.html
На инфраструктурном объекте в Днепропетровской области произошел пожар
На инфраструктурном объекте в Днепропетровской области произошел пожар - РИА Новости, 12.03.2025
На инфраструктурном объекте в Днепропетровской области произошел пожар
Пожар произошел на объекте инфраструктуры в Кривом Роге Днепропетровской области на Украине после взрывов, сообщает украинское издание "Обозреватель". РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T10:08:00+03:00
2025-03-12T10:08:00+03:00
2025-03-12T10:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
кривой рог
россия
днепропетровская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823483349_398:544:3072:2048_1920x0_80_0_0_27e8e78e6713b9cc3145be29264dd6f2.jpg
МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Пожар произошел на объекте инфраструктуры в Кривом Роге Днепропетровской области на Украине после взрывов, сообщает украинское издание "Обозреватель". Ранее в среду украинские СМИ сообщали о взрывах в Кривом Роге. "Попадание в инфраструктурный объект. Произошел пожар", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250312/vzryv-2004432092.html
кривой рог
россия
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823483349_845:391:3055:2048_1920x0_80_0_0_0ee1e094323942578bb6b4b98d65c5cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кривой рог, россия, днепропетровская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кривой Рог, Россия, Днепропетровская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
На инфраструктурном объекте в Днепропетровской области произошел пожар
На инфраструктурном объекте в Кривом Роге произошел пожар