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На инфраструктурном объекте в Днепропетровской области произошел пожар

На инфраструктурном объекте в Днепропетровской области произошел пожар - РИА Новости, 12.03.2025

На инфраструктурном объекте в Днепропетровской области произошел пожар

Пожар произошел на объекте инфраструктуры в Кривом Роге Днепропетровской области на Украине после взрывов, сообщает украинское издание "Обозреватель". РИА Новости, 12.03.2025

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2025-03-12T10:08:00+03:00

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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Пожар произошел на объекте инфраструктуры в Кривом Роге Днепропетровской области на Украине после взрывов, сообщает украинское издание "Обозреватель". Ранее в среду украинские СМИ сообщали о взрывах в Кривом Роге. "Попадание в инфраструктурный объект. Произошел пожар", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250312/vzryv-2004432092.html

кривой рог

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в мире, кривой рог, россия, днепропетровская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины