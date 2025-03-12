Основная часть украинских сил покинула Курскую область, пишет Forbes
Forbes: самые боеспособные бригады ВСУ бегут из Курской области
© Getty Images / AnadoluУкраинские военные
© Getty Images / Anadolu
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Основная часть украинских сил, включая несколько самых "тяжелых бригад", вероятно, покинула Курскую область и передислоцировалась на украинскую сторону границы, пишет издание Forbes.
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"Шквал точных ударов российских беспилотников 25 февраля вывел из строя десятки украинских транспортных средств вдоль главной дороги в Суджу. <...> Две недели спустя, похоже, основная часть украинских сил, включая некоторые из самых тяжелых бригад ВСУ, эвакуировалась из Курской области и передислоцировалась на украинскую сторону границы", — указано в материале.
Группировка войск "Север" освободила населенные пункты Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица в Курской области
Группировка войск "Север" освободила населенные пункты Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица в Курской области
Украинский источник, поговоривший с изданием, заявил, что его "друзьям удалось покинуть Курск, избежав окружения".
"Печально, что до этого дошло. Но что есть, то есть", — отметил он.
Рано утром 6 августа прошлого года украинские боевики вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. Сейчас армия планомерно выдавливает противника из региона.
По последним данным Минобороны, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 66 550 военнослужащих и 391 танк.