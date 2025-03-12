https://ria.ru/20250312/ukraina-2004455923.html

Интервью Лаврова американским блогерам

Интервью Лаврова американским блогерам - РИА Новости, 12.03.2025

Интервью Лаврова американским блогерам

Министр иностранных дел Сергей Лавров дал интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу. Его основные заявления — в материале... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T09:03:00+03:00

2025-03-12T09:03:00+03:00

2025-03-12T14:09:00+03:00

в мире

россия

украина

донбасс

сергей лавров

борис джонсон

ангела меркель

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004456454_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2a5d33d2a5c547999406b476c3889586.jpg

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров дал интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу. Его основные заявления — в материале РИА Новости.Об Украине"Каждый раз, когда они обманывают, они проигрывают. Этот процесс продолжается". Об урегулировании конфликта"Никто с нами не разговаривает. Они продолжают утверждать, что ничего об Украине без Украины, но делают все против России без России. <…> Почему мы должны давать согласие на миротворческие силы или на какую-то миротворческую группу? Они хотят, чтобы такая сила состояла из стран, объявивших нас врагом. Они придут туда как миротворцы?"О приоритетах Москвы"Наша совесть прозрачна и чиста. Не потому, что мы редко ею пользуемся. А потому, что мы много раз обжигались".О диалоге с США"Примерно как разбирались между собой ковбои в голливудских фильмах: "Вы знаете, что я знаю, что вы знаете, что я знаю, что вы хотите мне сказать".О взаимодействии с Китаем"Некоторые весьма перспективные логистические, инфраструктурные проекты в Сибири отложены. Но мы не торопимся. Китайцы тем более никогда не торопятся. Они всегда смотрят за горизонт. Таков национальный менталитет. Относимся к этому с уважением".

https://ria.ru/20250311/peremirie-2004419824.html

https://ria.ru/20250312/sdelka-2004417789.html

https://ria.ru/20250309/ukraina-2003848106.html

https://ria.ru/20250308/rossiya-2003701984.html

https://ria.ru/20250310/torgovlya-2003958074.html

россия

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Интервью Сергея Лаврова американским блогерам Интервью Сергея Лаврова американским блогерам 2025-03-12T09:03 true PT93M01S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, донбасс, сергей лавров, борис джонсон, ангела меркель, нато