Рейтинг@Mail.ru
Интервью Лаврова американским блогерам - РИА Новости, 12.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:03 12.03.2025 (обновлено: 14:09 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/ukraina-2004455923.html
Интервью Лаврова американским блогерам
Интервью Лаврова американским блогерам - РИА Новости, 12.03.2025
Интервью Лаврова американским блогерам
Министр иностранных дел Сергей Лавров дал интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу. Его основные заявления — в материале... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T09:03:00+03:00
2025-03-12T14:09:00+03:00
в мире
россия
украина
донбасс
сергей лавров
борис джонсон
ангела меркель
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004456454_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2a5d33d2a5c547999406b476c3889586.jpg
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров дал интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу. Его основные заявления — в материале РИА Новости.Об Украине"Каждый раз, когда они обманывают, они проигрывают. Этот процесс продолжается". Об урегулировании конфликта"Никто с нами не разговаривает. Они продолжают утверждать, что ничего об Украине без Украины, но делают все против России без России. &lt;…&gt; Почему мы должны давать согласие на миротворческие силы или на какую-то миротворческую группу? Они хотят, чтобы такая сила состояла из стран, объявивших нас врагом. Они придут туда как миротворцы?"О приоритетах Москвы"Наша совесть прозрачна и чиста. Не потому, что мы редко ею пользуемся. А потому, что мы много раз обжигались".О диалоге с США"Примерно как разбирались между собой ковбои в голливудских фильмах: "Вы знаете, что я знаю, что вы знаете, что я знаю, что вы хотите мне сказать".О взаимодействии с Китаем&quot;Некоторые весьма перспективные логистические, инфраструктурные проекты в Сибири отложены. Но мы не торопимся. Китайцы тем более никогда не торопятся. Они всегда смотрят за горизонт. Таков национальный менталитет. Относимся к этому с уважением&quot;.
https://ria.ru/20250311/peremirie-2004419824.html
https://ria.ru/20250312/sdelka-2004417789.html
https://ria.ru/20250309/ukraina-2003848106.html
https://ria.ru/20250308/rossiya-2003701984.html
https://ria.ru/20250310/torgovlya-2003958074.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Интервью Сергея Лаврова американским блогерам
Интервью Сергея Лаврова американским блогерам
2025-03-12T09:03
true
PT93M01S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004456454_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6732d1153653509613e015acd09c39d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, донбасс, сергей лавров, борис джонсон, ангела меркель, нато
В мире, Россия, Украина, Донбасс, Сергей Лавров, Борис Джонсон, Ангела Меркель, НАТО
Интервью Лаврова американским блогерам

Лавров: Киев сохранил бы границы 1991 года, но без Крыма и части Донбасса

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров дал интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу. Его основные заявления — в материале РИА Новости.

Об Украине

  • Украина сохранила бы границы 1991 года, но без Крыма и части Донбасса, если бы ее власти шли на сотрудничество и реализовывали собственные инициативы.
  • Для сохранения границ Киев должен был соблюдать Минские соглашения.
«
"Каждый раз, когда они обманывают, они проигрывают. Этот процесс продолжается".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Сергей Лавров
министр иностранных дел
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
"Мяч на стороне России": Украина заявила о готовности к перемирию
11 марта, 22:08

Об урегулировании конфликта

  • Европа и Великобритания хотят, чтобы конфликт вокруг Украины продолжался, желают поднять ставки и готовят что-то, чтобы подтолкнуть Вашингтон к агрессивным действиям против России.
  • Присутствие на украинской территории войск стран НАТО под любым флагом, в любом качестве, в том числе миротворцев, будет угрозой для России.
  • Москва не примет присутствия стран НАТО на украинской территории ни при каких условиях.
«
"Никто с нами не разговаривает. Они продолжают утверждать, что ничего об Украине без Украины, но делают все против России без России. <…> Почему мы должны давать согласие на миротворческие силы или на какую-то миротворческую группу? Они хотят, чтобы такая сила состояла из стран, объявивших нас врагом. Они придут туда как миротворцы?"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Сергей Лавров
министр иностранных дел
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Всем спасибо — и до свидания: сделки России с США не будет
Вчера, 08:00

О приоритетах Москвы

  • Россия знает, как не идти на компромисс по украинскому кризису, который ставил бы под угрозу судьбы людей.
  • Для Москвы приоритетом является защита людей, которых киевский режим при помощи законов лишил своей истории.
«
"Наша совесть прозрачна и чиста. Не потому, что мы редко ею пользуемся. А потому, что мы много раз обжигались".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Сергей Лавров
министр иностранных дел
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
Наши зашли в Суджу: обмен территориями с Украиной теперь состоится
9 марта, 08:00

О диалоге с США

  • Интересы России и США никогда не будут идентичными, они не могут совпадать даже на 50 процентов.
  • Позиция Трампа заключается в том, что, какие бы разногласия у нас ни были, нельзя им позволять перерасти в войну, а если есть совпадающие интересы, надо не упустить шанс превратить это во что-то практичное и полезное.
  • США неоднократно выражали заинтересованность в возобновлении диалога с Россией по стратегической стабильности.
  • В отношении идеи Трампа провести встречу США — Россия — Китай по ядерному оружию Москва открыта для любого формата, основанного на уважении.
  • Ядерные державы должны общаться, а не кричать друг на друга.
«
"Примерно как разбирались между собой ковбои в голливудских фильмах: "Вы знаете, что я знаю, что вы знаете, что я знаю, что вы хотите мне сказать".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Сергей Лавров
министр иностранных дел
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
А часики-то тикают: новая Ялта ждать не будет
8 марта, 08:00

О взаимодействии с Китаем

  • У России никогда еще не было таких хороших и доверительных отношений с Китаем.
  • Москва никогда не нарушит свои юридические и политические обязательства, связывающие ее с Пекином.
  • Проблемы и сложности во взаимоотношениях во многом объясняются санкциями, потому что компании хотят избежать такого наказания.
«

"Некоторые весьма перспективные логистические, инфраструктурные проекты в Сибири отложены. Но мы не торопимся. Китайцы тем более никогда не торопятся. Они всегда смотрят за горизонт. Таков национальный менталитет. Относимся к этому с уважением".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Сергей Лавров
министр иностранных дел
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Битва титанов: торговые войны вышли на новый уровень
10 марта, 08:00
 
В миреРоссияУкраинаДонбассСергей ЛавровБорис ДжонсонАнгела МеркельНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала