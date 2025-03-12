Интервью Лаврова американским блогерам
Лавров: Киев сохранил бы границы 1991 года, но без Крыма и части Донбасса
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров дал интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу. Его основные заявления — в материале РИА Новости.
Об Украине
- Украина сохранила бы границы 1991 года, но без Крыма и части Донбасса, если бы ее власти шли на сотрудничество и реализовывали собственные инициативы.
- Для сохранения границ Киев должен был соблюдать Минские соглашения.
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"Каждый раз, когда они обманывают, они проигрывают. Этот процесс продолжается".
Об урегулировании конфликта
- Европа и Великобритания хотят, чтобы конфликт вокруг Украины продолжался, желают поднять ставки и готовят что-то, чтобы подтолкнуть Вашингтон к агрессивным действиям против России.
- Присутствие на украинской территории войск стран НАТО под любым флагом, в любом качестве, в том числе миротворцев, будет угрозой для России.
- Москва не примет присутствия стран НАТО на украинской территории ни при каких условиях.
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"Никто с нами не разговаривает. Они продолжают утверждать, что ничего об Украине без Украины, но делают все против России без России. <…> Почему мы должны давать согласие на миротворческие силы или на какую-то миротворческую группу? Они хотят, чтобы такая сила состояла из стран, объявивших нас врагом. Они придут туда как миротворцы?"
О приоритетах Москвы
- Россия знает, как не идти на компромисс по украинскому кризису, который ставил бы под угрозу судьбы людей.
- Для Москвы приоритетом является защита людей, которых киевский режим при помощи законов лишил своей истории.
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"Наша совесть прозрачна и чиста. Не потому, что мы редко ею пользуемся. А потому, что мы много раз обжигались".
О диалоге с США
- Интересы России и США никогда не будут идентичными, они не могут совпадать даже на 50 процентов.
- Позиция Трампа заключается в том, что, какие бы разногласия у нас ни были, нельзя им позволять перерасти в войну, а если есть совпадающие интересы, надо не упустить шанс превратить это во что-то практичное и полезное.
- США неоднократно выражали заинтересованность в возобновлении диалога с Россией по стратегической стабильности.
- В отношении идеи Трампа провести встречу США — Россия — Китай по ядерному оружию Москва открыта для любого формата, основанного на уважении.
- Ядерные державы должны общаться, а не кричать друг на друга.
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"Примерно как разбирались между собой ковбои в голливудских фильмах: "Вы знаете, что я знаю, что вы знаете, что я знаю, что вы хотите мне сказать".
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О взаимодействии с Китаем
- У России никогда еще не было таких хороших и доверительных отношений с Китаем.
- Москва никогда не нарушит свои юридические и политические обязательства, связывающие ее с Пекином.
- Проблемы и сложности во взаимоотношениях во многом объясняются санкциями, потому что компании хотят избежать такого наказания.
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"Некоторые весьма перспективные логистические, инфраструктурные проекты в Сибири отложены. Но мы не торопимся. Китайцы тем более никогда не торопятся. Они всегда смотрят за горизонт. Таков национальный менталитет. Относимся к этому с уважением".
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