https://ria.ru/20250312/udar-2004577274.html
ВС России нанесли удар по наемникам ВСУ в Кривом Роге, сообщил Рогов
ВС России нанесли удар по наемникам ВСУ в Кривом Роге, сообщил Рогов - РИА Новости, 12.03.2025
ВС России нанесли удар по наемникам ВСУ в Кривом Роге, сообщил Рогов
Российские войска нанесли ракетный удар по отелю "Дружба" в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины, где находились французские наёмники и офицеры... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T17:17:00+03:00
2025-03-12T17:17:00+03:00
2025-03-12T17:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
кривой рог
днепропетровская область
украина
владимир рогов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986558218_0:99:3101:1843_1920x0_80_0_0_24b7cc56d2196736992d3e9e4be8149f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Российские войска нанесли ракетный удар по отелю "Дружба" в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины, где находились французские наёмники и офицеры ВСУ, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее в среду украинский телеканал "Новости.LIVE" сообщил, что в Кривом Роге прогремел взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги. "Наши войска нанесли ракетный удар по отелю "Дружба" в Кривом Роге, в котором проживали французские наемники и офицеры ВСУ, которых готовили к заброске в Курскую область", - сказал Рогов. По его словам, число потерь противника уточняется.
https://ria.ru/20250310/slavjansk-2003991973.html
кривой рог
днепропетровская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986558218_70:0:2799:2047_1920x0_80_0_0_c130e2b115f2ccc07dc304755d78a6af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кривой рог, днепропетровская область, украина, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Кривой Рог, Днепропетровская область, Украина, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
ВС России нанесли удар по наемникам ВСУ в Кривом Роге, сообщил Рогов
Рогов: ВС РФ нанесли удар по отелю в Кривом Роге, где находились наемники ВСУ