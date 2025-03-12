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ВС России нанесли удар по наемникам ВСУ в Кривом Роге, сообщил Рогов - РИА Новости, 12.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:17 12.03.2025 (обновлено: 17:18 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/udar-2004577274.html
ВС России нанесли удар по наемникам ВСУ в Кривом Роге, сообщил Рогов
ВС России нанесли удар по наемникам ВСУ в Кривом Роге, сообщил Рогов - РИА Новости, 12.03.2025
ВС России нанесли удар по наемникам ВСУ в Кривом Роге, сообщил Рогов
Российские войска нанесли ракетный удар по отелю "Дружба" в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины, где находились французские наёмники и офицеры... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T17:17:00+03:00
2025-03-12T17:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
кривой рог
днепропетровская область
украина
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Российские войска нанесли ракетный удар по отелю "Дружба" в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины, где находились французские наёмники и офицеры ВСУ, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее в среду украинский телеканал "Новости.LIVE" сообщил, что в Кривом Роге прогремел взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги. "Наши войска нанесли ракетный удар по отелю "Дружба" в Кривом Роге, в котором проживали французские наемники и офицеры ВСУ, которых готовили к заброске в Курскую область", - сказал Рогов. По его словам, число потерь противника уточняется.
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кривой рог
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кривой рог, днепропетровская область, украина, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Кривой Рог, Днепропетровская область, Украина, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
ВС России нанесли удар по наемникам ВСУ в Кривом Роге, сообщил Рогов

Рогов: ВС РФ нанесли удар по отелю в Кривом Роге, где находились наемники ВСУ

© РИА НовостиБоевая стрельба
Боевая стрельба - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости
Боевая стрельба. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Российские войска нанесли ракетный удар по отелю "Дружба" в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины, где находились французские наёмники и офицеры ВСУ, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее в среду украинский телеканал "Новости.LIVE" сообщил, что в Кривом Роге прогремел взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги.
"Наши войска нанесли ракетный удар по отелю "Дружба" в Кривом Роге, в котором проживали французские наемники и офицеры ВСУ, которых готовили к заброске в Курскую область", - сказал Рогов.
По его словам, число потерь противника уточняется.
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Специальная военная операция на УкраинеКривой РогДнепропетровская областьУкраинаВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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