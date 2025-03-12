https://ria.ru/20250312/udar-2004577274.html

ВС России нанесли удар по наемникам ВСУ в Кривом Роге, сообщил Рогов

ВС России нанесли удар по наемникам ВСУ в Кривом Роге, сообщил Рогов - РИА Новости, 12.03.2025

ВС России нанесли удар по наемникам ВСУ в Кривом Роге, сообщил Рогов

Российские войска нанесли ракетный удар по отелю "Дружба" в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины, где находились французские наёмники и офицеры... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T17:17:00+03:00

2025-03-12T17:17:00+03:00

2025-03-12T17:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

кривой рог

днепропетровская область

украина

владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Российские войска нанесли ракетный удар по отелю "Дружба" в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины, где находились французские наёмники и офицеры ВСУ, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее в среду украинский телеканал "Новости.LIVE" сообщил, что в Кривом Роге прогремел взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги. "Наши войска нанесли ракетный удар по отелю "Дружба" в Кривом Роге, в котором проживали французские наемники и офицеры ВСУ, которых готовили к заброске в Курскую область", - сказал Рогов. По его словам, число потерь противника уточняется.

https://ria.ru/20250310/slavjansk-2003991973.html

кривой рог

днепропетровская область

украина

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кривой рог, днепропетровская область, украина, владимир рогов, вооруженные силы украины