https://ria.ru/20250312/turtsiya-2004447582.html

В Турции назвали Израиль и США бенефициарами заговора в Сирии

В Турции назвали Израиль и США бенефициарами заговора в Сирии - РИА Новости, 12.03.2025

В Турции назвали Израиль и США бенефициарами заговора в Сирии

Израиль и США являются бенефициарами заговора по дестабилизации ситуации в Сирии, готовятся условия для оккупации арабской республики, заявил РИА Новости лидер... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T07:13:00+03:00

2025-03-12T07:13:00+03:00

2025-03-12T07:13:00+03:00

в мире

сирия

сша

израиль

догу перинчек

абдуллах оджалан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102988/51/1029885119_0:140:2500:1546_1920x0_80_0_0_3145d8827e615087bb66462cbd79147b.jpg

АНКАРА, 12 мар - РИА Новости. Израиль и США являются бенефициарами заговора по дестабилизации ситуации в Сирии, готовятся условия для оккупации арабской республики, заявил РИА Новости лидер турецкой партии Vatan (Родина) Догу Перинчек. В провинциях Латакия и Тартус в Сирии 6 марта вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и армией с одной стороны и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске, с другой. По последним данным неправительственной организации Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), с начала столкновений в прибрежной части Сирии были убиты 830 гражданских - представители алавитской общины. "Израиль несет главную ответственность за интенсивное и спланированное насилие в Сирии. Особенно "глубинное государство" в США стремится реанимировать проект "Большого Ближнего Востока". Реализуется план, направленный на то, чтобы сделать невозможной совместную жизнь сирийского народа, принадлежащего к различным сектам, национальностям и религиям. Для этого провоцируются вооруженные конфликты между общинами, составляющими сирийскую нацию, и эти конфликты перерастают в глубокую вражду. Для того, чтобы в Сирии не осталось вооруженной власти, способной обеспечить безопасность и мир, все силы, включая правительство в Дамаске, изнашиваются. Создаются условия для усиления контроля США и Израиля над правительством Ахмеда аш Шараа", - заявил политик. Перинчек обратил внимание на то, что столкновения в Сирии организуются в то время, когда в Турции идет процесс, побуждающий Рабочую партию Курдистана (РПК) сложить оружие в соответствии с призывом её лидера Абдулла Оджалана (он отбывает пожизненное заключение на острове Имралы в Турции). "Мы сталкиваемся с вооруженной интервенцией, которая ломает национальное сопротивление Сирии. В то же время заговор Израиля и США направлен на то, чтобы подорвать международную солидарность с Сирией на основе сектантских и национальных различий… Израиль и США, вынуждающие сдаться те силы, которые будут этому сопротивляться, представляют серьезную угрозу не только для братской Сирии, но и для всех стран региона и, более того, для всего человечества", - заключил политик. Vatan - турецкая партия левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но остаётся влиятельной силой, особенно в регионах. В партии состоят более 50 тысяч человек.

https://ria.ru/20241208/turtsiya-1988043552.html

https://ria.ru/20250310/siriya-2004165560.html

сирия

сша

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сирия, сша, израиль, догу перинчек, абдуллах оджалан