В Турции назвали Израиль и США бенефициарами заговора в Сирии
Депутат Перинчек: Израиль и США являются бенефициарами заговора в Сирии
Флаг Турции на фоне Стамбула. Архивное фото
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АНКАРА, 12 мар - РИА Новости. Израиль и США являются бенефициарами заговора по дестабилизации ситуации в Сирии, готовятся условия для оккупации арабской республики, заявил РИА Новости лидер турецкой партии Vatan (Родина) Догу Перинчек.
В провинциях Латакия и Тартус в Сирии 6 марта вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и армией с одной стороны и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске, с другой. По последним данным неправительственной организации Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), с начала столкновений в прибрежной части Сирии были убиты 830 гражданских - представители алавитской общины.
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"Израиль несет главную ответственность за интенсивное и спланированное насилие в Сирии. Особенно "глубинное государство" в США стремится реанимировать проект "Большого Ближнего Востока". Реализуется план, направленный на то, чтобы сделать невозможной совместную жизнь сирийского народа, принадлежащего к различным сектам, национальностям и религиям. Для этого провоцируются вооруженные конфликты между общинами, составляющими сирийскую нацию, и эти конфликты перерастают в глубокую вражду. Для того, чтобы в Сирии не осталось вооруженной власти, способной обеспечить безопасность и мир, все силы, включая правительство в Дамаске, изнашиваются. Создаются условия для усиления контроля США и Израиля над правительством Ахмеда аш Шараа", - заявил политик.
Перинчек обратил внимание на то, что столкновения в Сирии организуются в то время, когда в Турции идет процесс, побуждающий Рабочую партию Курдистана (РПК) сложить оружие в соответствии с призывом её лидера Абдулла Оджалана (он отбывает пожизненное заключение на острове Имралы в Турции).
"Мы сталкиваемся с вооруженной интервенцией, которая ломает национальное сопротивление Сирии. В то же время заговор Израиля и США направлен на то, чтобы подорвать международную солидарность с Сирией на основе сектантских и национальных различий… Израиль и США, вынуждающие сдаться те силы, которые будут этому сопротивляться, представляют серьезную угрозу не только для братской Сирии, но и для всех стран региона и, более того, для всего человечества", - заключил политик.
Vatan - турецкая партия левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но остаётся влиятельной силой, особенно в регионах. В партии состоят более 50 тысяч человек.
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