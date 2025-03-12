Раскрыты подробности нападения амурского тигра на лесничего
Амурский тигр убил лесничего в Красноармейском районе Приморья, напав сзади
© Геннадий ШаликовАмурский тигр
© Геннадий Шаликов
Амурский тигр. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 12 мар – РИА Новости. Амурский тигр, убивший лесничего в Красноармейском районе Приморья, подкрался и напал на него сзади, хищника ищут, сообщает минприроды региона.
Во вторник гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев сообщил РИА Новости о гибели в понедельник лесничего в тайге в Приморье, предположительно, от нападения амурского тигра.
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"Выяснены обстоятельства гибели участкового лесничего, произошедшей 11 марта в Красноармейском районе Приморского края. Погибший, 1969 года рождения, являлся сотрудником КГКУ "Примлес" и работал в лесном хозяйстве с 1996 года. Участковый лесничий с помощником находились в лесу далеко от населенных пунктов, когда тигр подкрался и напал на одного из мужчин сзади", - говорится в сообщении минприроды Приморья.
Отмечается, что на место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов и министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края. Причины нападения выясняются, хищника ищут с применением специальных средств.
Предыдущий случай смертельного ранения тигром человека в Приморье произошел в середине января, тогда погиб рыбак в Дальнереченском районе. Зверя отстрелили. Выяснилось, что при жизни он был ранен человеком: у тигра нашли гниющие огнестрельные раны.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, он занесен в международную Красную книгу. В России эти животные обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.