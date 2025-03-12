https://ria.ru/20250312/stenin-2004581007.html

В ЮАР открылись выставки работ победителей конкурса Стенина

В ЮАР открылись выставки работ победителей конкурса Стенина - РИА Новости, 12.03.2025

В ЮАР открылись выставки работ победителей конкурса Стенина

Выставки работ победителей и призеров Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина открылись в Претории и в Кейптауне, передает корреспондент... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T17:31:00+03:00

2025-03-12T17:31:00+03:00

2025-03-12T17:47:00+03:00

юар

россия

кейптаун

андрей стенин

международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина

в мире

претория

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ПРЕТОРИЯ, 12 мар - РИА Новости. Выставки работ победителей и призеров Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина открылись в Претории и в Кейптауне, передает корреспондент РИА Новости. В столице ЮАР Претории посетители смогут увидеть подборку из 45 работ лауреатов десятого юбилейного сезона конкурса, которые представляют Россию, Бангладеш, Индию, Испанию, Италию, Китай, Мьянму и Сирию. ЮАР представлена серией фотографий "Пожар", занявшей призовое место в категории "Главные новости". "Южная Африка – рекордсмен по количеству выставок в рамках роудшоу конкурса вне России. Благодаря активной работе по информационному продвижению в местном медиасообществе фотографы из ЮАР регулярно участвуют и побеждают в конкурсе", - заявил на открытии выставки посол России в ЮАР Роман Амбаров. Впервые работы молодых фотожурналистов, получивших награды конкурса Стенина, экспонировались в Претории в 2020 году. Также выставка лауреатов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина открылась в Кейптауне на территории одной из главных достопримечательностей города – старинной крепости. "Мероприятия, такие как выставка победителей и лауреатов конкурса имени Андрея Стенина, несомненно, служат напоминанием о том, что культурное сотрудничество так же важно, как экономическое и политическое. Именно благодаря обмену мнениями, творческими идеями и точками зрения мы строим более сплоченный и гармоничный мир", - заявил на церемонии открытия генеральный консул России в Кейптауне Алексей Маленко. В Кейптауне выставка работ конкурса Стенина проводится в пятый раз и будет открыта для публики до 16 марта 2025 года.

https://ria.ru/20250228/vystavka-2002315789.html

https://ria.ru/20250220/oae-2000556594.html

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юар, россия, кейптаун, андрей стенин, международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина, в мире, претория