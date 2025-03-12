В ЮАР открылись выставки работ победителей конкурса Стенина
В Претории и Кейптауне открылись выставки работ победителей конкурса Стенина
© Фото : in Cape Town/TelegramОткрытие выставки работ победителей и призеров Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Кейптауне
Открытие выставки работ победителей и призеров Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Кейптауне
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ПРЕТОРИЯ, 12 мар - РИА Новости. Выставки работ победителей и призеров Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина открылись в Претории и в Кейптауне, передает корреспондент РИА Новости.
В столице ЮАР Претории посетители смогут увидеть подборку из 45 работ лауреатов десятого юбилейного сезона конкурса, которые представляют Россию, Бангладеш, Индию, Испанию, Италию, Китай, Мьянму и Сирию. ЮАР представлена серией фотографий "Пожар", занявшей призовое место в категории "Главные новости".
© Фото : in Cape Town/TelegramОткрытие выставки работ победителей и призеров Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Кейптауне
Открытие выставки работ победителей и призеров Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Кейптауне
"Южная Африка – рекордсмен по количеству выставок в рамках роудшоу конкурса вне России. Благодаря активной работе по информационному продвижению в местном медиасообществе фотографы из ЮАР регулярно участвуют и побеждают в конкурсе", - заявил на открытии выставки посол России в ЮАР Роман Амбаров.
Впервые работы молодых фотожурналистов, получивших награды конкурса Стенина, экспонировались в Претории в 2020 году.
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Также выставка лауреатов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина открылась в Кейптауне на территории одной из главных достопримечательностей города – старинной крепости.
"Мероприятия, такие как выставка победителей и лауреатов конкурса имени Андрея Стенина, несомненно, служат напоминанием о том, что культурное сотрудничество так же важно, как экономическое и политическое. Именно благодаря обмену мнениями, творческими идеями и точками зрения мы строим более сплоченный и гармоничный мир", - заявил на церемонии открытия генеральный консул России в Кейптауне Алексей Маленко.
В Кейптауне выставка работ конкурса Стенина проводится в пятый раз и будет открыта для публики до 16 марта 2025 года.
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