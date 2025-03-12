https://ria.ru/20250312/ssha-2004453338.html

В Китае обвинили США в стремлении использовать конфликт на Украине

В Китае обвинили США в стремлении использовать конфликт на Украине - РИА Новости, 12.03.2025

В Китае обвинили США в стремлении использовать конфликт на Украине

Вашингтон, прикрываясь "призывами к миру", стремится максимально использовать конфликт на Украине в собственных интересах, пишет китайская газета China Daily. РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T08:34:00+03:00

2025-03-12T08:34:00+03:00

2025-03-12T08:34:00+03:00

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ПЕКИН, 12 мар - РИА Новости. Вашингтон, прикрываясь "призывами к миру", стремится максимально использовать конфликт на Украине в собственных интересах, пишет китайская газета China Daily. По мнению авторов издания, стремление к миру - это "всё что угодно, но не реальный мотив" президента США Дональда Трампа в его усилиях по прекращению украинского кризиса и конфликта в секторе Газа. "Стремление к миру - это всего лишь средство для президента США и его коллег прикрыть свои попытки максимально реализовать интересы США и при необходимости использовать его в качестве оружия для нападок на любую сторону, ставящую под сомнение их усилия", - пишет газета. Накануне прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Украина готова на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя переговоры американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии, заявил, что любые договоренности по Украине будут на условиях Москвы, а не Вашингтона, настоящие соглашения пишутся на фронте, и США должны это понимать.

https://ria.ru/20250307/kitaj-2003535278.html

https://ria.ru/20250304/poliny-2002961782.html

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в мире, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, константин косачев, совет федерации рф