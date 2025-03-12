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Россияне жалуются на сбои в работе "Яндекс Музыки" - РИА Новости, 12.03.2025
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18:44 12.03.2025 (обновлено: 18:46 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/sboy-2004599837.html
Россияне жалуются на сбои в работе "Яндекс Музыки"
Россияне жалуются на сбои в работе "Яндекс Музыки" - РИА Новости, 12.03.2025
Россияне жалуются на сбои в работе "Яндекс Музыки"
Россияне сообщают о сбоях в работе "Яндекс Музыки", число жалоб на Downdetector достигло почти 6,7 тысячи, следует из данных детектора сбоев. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T18:44:00+03:00
2025-03-12T18:46:00+03:00
яндекс.музыка
технологии
москва
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Россияне сообщают о сбоях в работе "Яндекс Музыки", число жалоб на Downdetector достигло почти 6,7 тысячи, следует из данных детектора сбоев.Согласно данным сервиса, сбой начался около 18.15 мск, и в 18.30 число жалоб превысило 6 тысяч. Пользователи жалуются на сбой сервиса и сбой в работе мобильного приложения.Как следует из информации на другом сервисе по отслеживанию сбоев в работе сайтов "Сбой.рф", больше всего жалоб поступило от жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Башкирии, Ярославской и Московской областей.РИА Новости направило запрос в пресс-службу сервиса.
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санкт-петербург
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яндекс.музыка, технологии, москва, санкт-петербург, московская область (подмосковье)
Яндекс.Музыка, Технологии, Москва, Санкт-Петербург, Московская область (Подмосковье)
Россияне жалуются на сбои в работе "Яндекс Музыки"

Downdetector: 6,7 тысячи россиян пожаловались на сбои в работе "Яндекс Музыки"

© Фото : Unsplash / freestocksНаушники и смартфон
Наушники и смартфон - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© Фото : Unsplash / freestocks
Наушники и смартфон. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Россияне сообщают о сбоях в работе "Яндекс Музыки", число жалоб на Downdetector достигло почти 6,7 тысячи, следует из данных детектора сбоев.
Согласно данным сервиса, сбой начался около 18.15 мск, и в 18.30 число жалоб превысило 6 тысяч. Пользователи жалуются на сбой сервиса и сбой в работе мобильного приложения.
Как следует из информации на другом сервисе по отслеживанию сбоев в работе сайтов "Сбой.рф", больше всего жалоб поступило от жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Башкирии, Ярославской и Московской областей.
РИА Новости направило запрос в пресс-службу сервиса.
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
В работе соцсети X произошел новый масштабный сбой
10 марта, 17:41
 
Яндекс.МузыкаТехнологииМоскваСанкт-ПетербургМосковская область (Подмосковье)
 
 
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