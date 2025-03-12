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Россияне жалуются на сбои в работе "Яндекс Музыки"
Россияне жалуются на сбои в работе "Яндекс Музыки" - РИА Новости, 12.03.2025
Россияне жалуются на сбои в работе "Яндекс Музыки"
Россияне сообщают о сбоях в работе "Яндекс Музыки", число жалоб на Downdetector достигло почти 6,7 тысячи, следует из данных детектора сбоев. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T18:44:00+03:00
2025-03-12T18:44:00+03:00
2025-03-12T18:46:00+03:00
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Россияне сообщают о сбоях в работе "Яндекс Музыки", число жалоб на Downdetector достигло почти 6,7 тысячи, следует из данных детектора сбоев.Согласно данным сервиса, сбой начался около 18.15 мск, и в 18.30 число жалоб превысило 6 тысяч. Пользователи жалуются на сбой сервиса и сбой в работе мобильного приложения.Как следует из информации на другом сервисе по отслеживанию сбоев в работе сайтов "Сбой.рф", больше всего жалоб поступило от жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Башкирии, Ярославской и Московской областей.РИА Новости направило запрос в пресс-службу сервиса.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Яндекс.Музыка, Технологии, Москва, Санкт-Петербург, Московская область (Подмосковье)
Россияне жалуются на сбои в работе "Яндекс Музыки"
Downdetector: 6,7 тысячи россиян пожаловались на сбои в работе "Яндекс Музыки"