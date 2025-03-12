https://ria.ru/20250312/sboy-2004599837.html

Россияне жалуются на сбои в работе "Яндекс Музыки"

Россияне жалуются на сбои в работе "Яндекс Музыки" - РИА Новости, 12.03.2025

Россияне жалуются на сбои в работе "Яндекс Музыки"

Россияне сообщают о сбоях в работе "Яндекс Музыки", число жалоб на Downdetector достигло почти 6,7 тысячи, следует из данных детектора сбоев. РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T18:44:00+03:00

2025-03-12T18:44:00+03:00

2025-03-12T18:46:00+03:00

яндекс.музыка

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Россияне сообщают о сбоях в работе "Яндекс Музыки", число жалоб на Downdetector достигло почти 6,7 тысячи, следует из данных детектора сбоев.Согласно данным сервиса, сбой начался около 18.15 мск, и в 18.30 число жалоб превысило 6 тысяч. Пользователи жалуются на сбой сервиса и сбой в работе мобильного приложения.Как следует из информации на другом сервисе по отслеживанию сбоев в работе сайтов "Сбой.рф", больше всего жалоб поступило от жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Башкирии, Ярославской и Московской областей.РИА Новости направило запрос в пресс-службу сервиса.

https://ria.ru/20250310/sotsset-2004153859.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

яндекс.музыка, технологии, москва, санкт-петербург, московская область (подмосковье)