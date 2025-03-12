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"Сбер" тестирует оплату покупок в Турции по QR-коду - РИА Новости, 12.03.2025
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16:38 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/sber-2004567699.html
"Сбер" тестирует оплату покупок в Турции по QR-коду
"Сбер" тестирует оплату покупок в Турции по QR-коду - РИА Новости, 12.03.2025
"Сбер" тестирует оплату покупок в Турции по QR-коду
"Сбер" тестирует оплату покупок в Турции по QR-коду через свое приложение, планирует запустить сервис в конце марта, сообщил банк. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T16:38:00+03:00
2025-03-12T16:38:00+03:00
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. "Сбер" тестирует оплату покупок в Турции по QR-коду через свое приложение, планирует запустить сервис в конце марта, сообщил банк. "Сбер проводит тестирование оплаты покупок в Турции через своё мобильное приложение с использованием QR-кодов. Уже начато внедрение данной функции в "СберБанк Онлайн". Полноценный запуск услуги для всех клиентов запланирован на конец марта", - говорится в сообщении. В "Сбере" рассчитывают, что оплата QR-кодом будет приниматься во всех торговых точках Турции, где поддерживается этот способ платежа, включая популярные у туристов торговые центры, кафе и рестораны. "Чтобы совершить оплату, достаточно открыть мобильное приложение "СберБанк Онлайн", сканировать QR-код на кассе и подтвердить платеж", - подчеркнули в пресс-службе банка. Там напомнили, что ранее Сбербанк успешно внедрил оплату по QR-коду в Белоруссии и Таджикистане. "В планах банка на 2025 год - расширение географии использования этой технологии в других странах, поддерживающих такие методы оплаты", - заключили в сообщении.
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экономика, технологии, турция, белоруссия, таджикистан, сбербанк россии, сбер
Экономика, Технологии, Турция, Белоруссия, Таджикистан, Сбербанк России, Сбер
"Сбер" тестирует оплату покупок в Турции по QR-коду

Сбербанк намерен в конце марта запустить оплату покупок в Турции по QR-коду

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЛоготип Сбербанка
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. "Сбер" тестирует оплату покупок в Турции по QR-коду через свое приложение, планирует запустить сервис в конце марта, сообщил банк.
"Сбер проводит тестирование оплаты покупок в Турции через своё мобильное приложение с использованием QR-кодов. Уже начато внедрение данной функции в "СберБанк Онлайн". Полноценный запуск услуги для всех клиентов запланирован на конец марта", - говорится в сообщении.
В "Сбере" рассчитывают, что оплата QR-кодом будет приниматься во всех торговых точках Турции, где поддерживается этот способ платежа, включая популярные у туристов торговые центры, кафе и рестораны.
"Чтобы совершить оплату, достаточно открыть мобильное приложение "СберБанк Онлайн", сканировать QR-код на кассе и подтвердить платеж", - подчеркнули в пресс-службе банка.
Там напомнили, что ранее Сбербанк успешно внедрил оплату по QR-коду в Белоруссии и Таджикистане. "В планах банка на 2025 год - расширение географии использования этой технологии в других странах, поддерживающих такие методы оплаты", - заключили в сообщении.
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