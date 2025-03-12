Рейтинг@Mail.ru
Самый большой букет, заказанный 8 марта, состоял из 301 розы - РИА Новости, 12.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:39 12.03.2025 (обновлено: 06:40 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/rozy-2004446818.html
Самый большой букет, заказанный 8 марта, состоял из 301 розы
Самый большой букет, заказанный 8 марта, состоял из 301 розы - РИА Новости, 12.03.2025
Самый большой букет, заказанный 8 марта, состоял из 301 розы
Самой большой композицией, заказанной на 8 марта, стал букет из 301 розы, который стоил 86 тысяч рублей; в число популярных цветов в Международный женский день... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T06:39:00+03:00
2025-03-12T06:40:00+03:00
общество
россия
москва
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599822543_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_0fb86c8627e6436ed77c958fb55e8bae.jpg
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Самой большой композицией, заказанной на 8 марта, стал букет из 301 розы, который стоил 86 тысяч рублей; в число популярных цветов в Международный женский день вошли также тюльпаны и гортензии, из которых собрали композиции со 101 и с 25 цветками соответственно, рассказала РИА Новости операционный директор маркетплейса цветов и подарков Flowwow Вера Моденова. "Самыми популярными цветами 8 марта в России стали розы, тюльпаны и гортензии. Подобную тенденцию мы наблюдаем во всех регионах нашей страны. Такой спрос закономерен: тюльпаны являются главным символом этого праздника, а розы — классические цветы, которые часто включают в авторские букеты", - сказала она. "Самой большой композицией по количеству цветов стал букет из 301 розы. Самый большой букет из тюльпанов - это 101 пионовидный цветок в одном букете. Гортензии пышные сами по себе, поэтому самый большой букет состоял из 25 цветов", - сообщила Моденова. Чаще всего россияне заказывали в подарок монобукеты - это традиционный выбор для весеннего праздника. На второе место по популярности попали авторские букеты — собранные флористами цветочные наборы в корзинах, коробочках, а также в классическом букетном формате. "Мы также видим, что растет интерес к разнообразию и уникальности подарков, что может отразиться на выборе цветов и композиций в текущем году", - отметила представитель маркетплейса. "Меньшим спросом пользуются композиции из альстромерий и диантусов… Диантус - это латинское название гвоздики, которое флористы стали использовать, чтобы избежать негативной коннотации. По данным Flowwow, товары с таким названием в описании заказывают в среднем в два раза чаще, чем аналогичные букеты с гвоздикой", - добавила Моденова. Букет из пионовидных роз за 129 тысяч рублей стал самым дорогим заказом на 8 Марта - его сделал житель Москвы. Средний же чек на букеты по России вырос на 7% за год и составил 4,6 тысячи рублей. В Москве средняя стоимость заказа на 8 марта составила 5,8 тысячи рублей, а в Санкт-Петербурге - 4,7 тысячи рублей. По сравнению с 2024 годом оборот цветочной продукции в этот день увеличился на 67%.
https://ria.ru/20250311/moskva-2004291116.html
https://ria.ru/20250308/panda-2003791726.html
россия
москва
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599822543_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f246801793b8db0a36a62395ea79cb1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, москва, санкт-петербург
Общество, Россия, Москва, Санкт-Петербург
Самый большой букет, заказанный 8 марта, состоял из 301 розы

Директор Моденова: самый большой букет, заказанный 8 марта, состоял из 301 розы

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРозы
Розы - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Розы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Самой большой композицией, заказанной на 8 марта, стал букет из 301 розы, который стоил 86 тысяч рублей; в число популярных цветов в Международный женский день вошли также тюльпаны и гортензии, из которых собрали композиции со 101 и с 25 цветками соответственно, рассказала РИА Новости операционный директор маркетплейса цветов и подарков Flowwow Вера Моденова.
"Самыми популярными цветами 8 марта в России стали розы, тюльпаны и гортензии. Подобную тенденцию мы наблюдаем во всех регионах нашей страны. Такой спрос закономерен: тюльпаны являются главным символом этого праздника, а розы — классические цветы, которые часто включают в авторские букеты", - сказала она.
Тюльпаны - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Более 1,2 миллиона тюльпанов вырастили в теплицах Москвы к 8 Марта
11 марта, 12:31
"Самой большой композицией по количеству цветов стал букет из 301 розы. Самый большой букет из тюльпанов - это 101 пионовидный цветок в одном букете. Гортензии пышные сами по себе, поэтому самый большой букет состоял из 25 цветов", - сообщила Моденова.
Чаще всего россияне заказывали в подарок монобукеты - это традиционный выбор для весеннего праздника. На второе место по популярности попали авторские букеты — собранные флористами цветочные наборы в корзинах, коробочках, а также в классическом букетном формате. "Мы также видим, что растет интерес к разнообразию и уникальности подарков, что может отразиться на выборе цветов и композиций в текущем году", - отметила представитель маркетплейса.
"Меньшим спросом пользуются композиции из альстромерий и диантусов… Диантус - это латинское название гвоздики, которое флористы стали использовать, чтобы избежать негативной коннотации. По данным Flowwow, товары с таким названием в описании заказывают в среднем в два раза чаще, чем аналогичные букеты с гвоздикой", - добавила Моденова.
Букет из пионовидных роз за 129 тысяч рублей стал самым дорогим заказом на 8 Марта - его сделал житель Москвы. Средний же чек на букеты по России вырос на 7% за год и составил 4,6 тысячи рублей. В Москве средняя стоимость заказа на 8 марта составила 5,8 тысячи рублей, а в Санкт-Петербурге - 4,7 тысячи рублей. По сравнению с 2024 годом оборот цветочной продукции в этот день увеличился на 67%.
Панде Катюше из Московского зоопарка подарили тюльпаны к 8 Марта - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
Панде Катюше подарили тюльпаны к 8 Марта
8 марта, 11:40
 
ОбществоРоссияМоскваСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала