https://ria.ru/20250312/rozy-2004446818.html

Самый большой букет, заказанный 8 марта, состоял из 301 розы

Самый большой букет, заказанный 8 марта, состоял из 301 розы - РИА Новости, 12.03.2025

Самый большой букет, заказанный 8 марта, состоял из 301 розы

Самой большой композицией, заказанной на 8 марта, стал букет из 301 розы, который стоил 86 тысяч рублей; в число популярных цветов в Международный женский день... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T06:39:00+03:00

2025-03-12T06:39:00+03:00

2025-03-12T06:40:00+03:00

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Самой большой композицией, заказанной на 8 марта, стал букет из 301 розы, который стоил 86 тысяч рублей; в число популярных цветов в Международный женский день вошли также тюльпаны и гортензии, из которых собрали композиции со 101 и с 25 цветками соответственно, рассказала РИА Новости операционный директор маркетплейса цветов и подарков Flowwow Вера Моденова. "Самыми популярными цветами 8 марта в России стали розы, тюльпаны и гортензии. Подобную тенденцию мы наблюдаем во всех регионах нашей страны. Такой спрос закономерен: тюльпаны являются главным символом этого праздника, а розы — классические цветы, которые часто включают в авторские букеты", - сказала она. "Самой большой композицией по количеству цветов стал букет из 301 розы. Самый большой букет из тюльпанов - это 101 пионовидный цветок в одном букете. Гортензии пышные сами по себе, поэтому самый большой букет состоял из 25 цветов", - сообщила Моденова. Чаще всего россияне заказывали в подарок монобукеты - это традиционный выбор для весеннего праздника. На второе место по популярности попали авторские букеты — собранные флористами цветочные наборы в корзинах, коробочках, а также в классическом букетном формате. "Мы также видим, что растет интерес к разнообразию и уникальности подарков, что может отразиться на выборе цветов и композиций в текущем году", - отметила представитель маркетплейса. "Меньшим спросом пользуются композиции из альстромерий и диантусов… Диантус - это латинское название гвоздики, которое флористы стали использовать, чтобы избежать негативной коннотации. По данным Flowwow, товары с таким названием в описании заказывают в среднем в два раза чаще, чем аналогичные букеты с гвоздикой", - добавила Моденова. Букет из пионовидных роз за 129 тысяч рублей стал самым дорогим заказом на 8 Марта - его сделал житель Москвы. Средний же чек на букеты по России вырос на 7% за год и составил 4,6 тысячи рублей. В Москве средняя стоимость заказа на 8 марта составила 5,8 тысячи рублей, а в Санкт-Петербурге - 4,7 тысячи рублей. По сравнению с 2024 годом оборот цветочной продукции в этот день увеличился на 67%.

https://ria.ru/20250311/moskva-2004291116.html

https://ria.ru/20250308/panda-2003791726.html

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