https://ria.ru/20250312/rogov-2004442648.html

Российские войска выбили ВСУ из села Днепроэнергия, заявил Рогов

Российские войска выбили ВСУ из села Днепроэнергия, заявил Рогов - РИА Новости, 12.03.2025

Российские войска выбили ВСУ из села Днепроэнергия, заявил Рогов

Подразделения группировки российских войск "Восток" выбили противника из села Днепроэнергия на западе ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T05:11:00+03:00

2025-03-12T05:11:00+03:00

2025-03-12T05:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

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владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Восток" выбили противника из села Днепроэнергия на западе ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Днепроэнергия находится на стыке границ российских регионов - Запорожской области и ДНР - с Днепропетровской областью Украины, севернее Скудного и Великой Новоселки, которые ранее были освобождены российскими войсками. "Подразделения группировки российских войск "Восток" выбили противника из Днепроэнергии", - сказал Рогов. По его словам, в боях за освобождение села участвуют 37-я мотострелковая бригада и 40-я бригада морской пехоты ВС РФ.

https://ria.ru/20250312/spetsoperatsiya-2004442235.html

https://ria.ru/20250312/spetsoperatsiya-2004441958.html

донецкая народная республика

россия

запорожская область

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донецкая народная республика, россия, запорожская область, владимир рогов