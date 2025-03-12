https://ria.ru/20250312/rogov-2004442648.html
Российские войска выбили ВСУ из села Днепроэнергия, заявил Рогов
Российские войска выбили ВСУ из села Днепроэнергия, заявил Рогов - РИА Новости, 12.03.2025
Российские войска выбили ВСУ из села Днепроэнергия, заявил Рогов
Подразделения группировки российских войск "Восток" выбили противника из села Днепроэнергия на западе ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T05:11:00+03:00
2025-03-12T05:11:00+03:00
2025-03-12T05:11:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Восток" выбили противника из села Днепроэнергия на западе ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Днепроэнергия находится на стыке границ российских регионов - Запорожской области и ДНР - с Днепропетровской областью Украины, севернее Скудного и Великой Новоселки, которые ранее были освобождены российскими войсками. "Подразделения группировки российских войск "Восток" выбили противника из Днепроэнергии", - сказал Рогов. По его словам, в боях за освобождение села участвуют 37-я мотострелковая бригада и 40-я бригада морской пехоты ВС РФ.
https://ria.ru/20250312/spetsoperatsiya-2004442235.html
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донецкая народная республика, россия, запорожская область, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Запорожская область, Владимир Рогов
Российские войска выбили ВСУ из села Днепроэнергия, заявил Рогов
Рогов: российские войска выбили ВСУ из села Днепроэнергия