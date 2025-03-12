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Российские войска выбили ВСУ из села Днепроэнергия, заявил Рогов - РИА Новости, 12.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:11 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/rogov-2004442648.html
Российские войска выбили ВСУ из села Днепроэнергия, заявил Рогов
Российские войска выбили ВСУ из села Днепроэнергия, заявил Рогов - РИА Новости, 12.03.2025
Российские войска выбили ВСУ из села Днепроэнергия, заявил Рогов
Подразделения группировки российских войск "Восток" выбили противника из села Днепроэнергия на западе ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T05:11:00+03:00
2025-03-12T05:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
запорожская область
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Восток" выбили противника из села Днепроэнергия на западе ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Днепроэнергия находится на стыке границ российских регионов - Запорожской области и ДНР - с Днепропетровской областью Украины, севернее Скудного и Великой Новоселки, которые ранее были освобождены российскими войсками. "Подразделения группировки российских войск "Восток" выбили противника из Днепроэнергии", - сказал Рогов. По его словам, в боях за освобождение села участвуют 37-я мотострелковая бригада и 40-я бригада морской пехоты ВС РФ.
https://ria.ru/20250312/spetsoperatsiya-2004442235.html
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донецкая народная республика, россия, запорожская область, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Запорожская область, Владимир Рогов
Российские войска выбили ВСУ из села Днепроэнергия, заявил Рогов

Рогов: российские войска выбили ВСУ из села Днепроэнергия

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Восток" выбили противника из села Днепроэнергия на западе ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Днепроэнергия находится на стыке границ российских регионов - Запорожской области и ДНР - с Днепропетровской областью Украины, севернее Скудного и Великой Новоселки, которые ранее были освобождены российскими войсками.
Российские военные - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Артиллеристы "Центра" уничтожили командный пункт ВСУ в ДНР
05:07
"Подразделения группировки российских войск "Восток" выбили противника из Днепроэнергии", - сказал Рогов.
По его словам, в боях за освобождение села участвуют 37-я мотострелковая бригада и 40-я бригада морской пехоты ВС РФ.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Десантники овладели крупными опорными пунктами ВСУ в районе Часова Яра
05:03
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияЗапорожская областьВладимир Рогов
 
 
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