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РЭЦ провел обучение для сотрудников российских торгово-промышленных палат - РИА Новости, 12.03.2025
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16:25 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/rets-2004564155.html
РЭЦ провел обучение для сотрудников российских торгово-промышленных палат
РЭЦ провел обучение для сотрудников российских торгово-промышленных палат - РИА Новости, 12.03.2025
РЭЦ провел обучение для сотрудников российских торгово-промышленных палат
Школа экспорта Российского экспортного центра (Группа ВЭБ. РФ) совместно с МИМОП ТПП РФ провела обучение для руководителей и специалистов торгово-промышленных... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T16:25:00+03:00
2025-03-12T16:25:00+03:00
экономика
россия
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Школа экспорта Российского экспортного центра (Группа ВЭБ. РФ) совместно с МИМОП ТПП РФ провела обучение для руководителей и специалистов торгово-промышленных палат по программе повышения квалификации "Внешнеэкономическая деятельность как приоритетное направление развития. Межкультурные коммуникации", посвятив слушателей в актуальную специфику российской внешней торговли с 11 по 12 марта, сообщает центр."Обучение прошли 120 сотрудников российских ТПП. На церемонии открытия участников приветствовали президент ТПП РФ Сергей Катырин, вице-президент ТПП РФ Илья Зубков, вице-президент ТПП РФ Владимир Падалко, ректор МИМОП Анна Палагина и генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина. В ходе обучения слушатели поучаствовали в двух тренингах – "Финансовый менеджмент при экспорте" и "Новый экспорт в текущих условиях", основанных на действующих программах Школы экспорта РЭЦ для бизнеса", - говорится в сообщении.На тренинге первого дня специалисты ТПП погрузились в финансовые аспекты экспорта и ответили на основные вопросы, волнующие руководителей компаний-экспортеров: что важно знать о налогах и налоговом учете, как проконтролировать бухгалтера, что необходимо для самостоятельного планирования и анализа финансов предприятия и где экспортеру найти финансирование в текущих реалиях.Второй тренинг, посвященный специфике организации экспорта в текущих условиях, помог сотрудникам ТПП лучше почувствовать вопросы бизнеса на этапе принятия решения об организации экспорта: нужен ли предприятию сейчас экспорт и насколько это направление перспективно, в какие страны организовать поставки и как включить экспорт в стратегию развития бизнеса."Российский экспорт сегодня находится в процессе масштабного переориентирования. Открываются новые рынки, появляются новые запросы, новые возможности и новые вызовы, с которыми нужно учиться работать заново, без опоры на работавшие ранее шаблоны. Программа Школы экспорта призвана помочь специалистам ТПП лучше ориентироваться в текущей ситуации", - сказала Никитина.Кроме того, на каждом тренинге для участников прошли интерактивные практические сессии, позволившие лучше закрепить полученные знания и понять направления их применения.Программа "Внешнеэкономическая деятельность как приоритетное направление развития. Межкультурные коммуникации" стала новым шагом к укреплению сотрудничества Школы экспорта РЭЦ и системы торгово-промышленных палат России. Узнать больше об образовательных решениях для экспортеров можно на сайте Школы.
https://ria.ru/20250311/rets-2004381145.html
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экономика, россия, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ)

РЭЦ провел обучение для сотрудников российских торгово-промышленных палат

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Логотип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ). Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Школа экспорта Российского экспортного центра (Группа ВЭБ. РФ) совместно с МИМОП ТПП РФ провела обучение для руководителей и специалистов торгово-промышленных палат по программе повышения квалификации "Внешнеэкономическая деятельность как приоритетное направление развития. Межкультурные коммуникации", посвятив слушателей в актуальную специфику российской внешней торговли с 11 по 12 марта, сообщает центр.
"Обучение прошли 120 сотрудников российских ТПП. На церемонии открытия участников приветствовали президент ТПП РФ Сергей Катырин, вице-президент ТПП РФ Илья Зубков, вице-президент ТПП РФ Владимир Падалко, ректор МИМОП Анна Палагина и генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина. В ходе обучения слушатели поучаствовали в двух тренингах – "Финансовый менеджмент при экспорте" и "Новый экспорт в текущих условиях", основанных на действующих программах Школы экспорта РЭЦ для бизнеса", - говорится в сообщении.
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На тренинге первого дня специалисты ТПП погрузились в финансовые аспекты экспорта и ответили на основные вопросы, волнующие руководителей компаний-экспортеров: что важно знать о налогах и налоговом учете, как проконтролировать бухгалтера, что необходимо для самостоятельного планирования и анализа финансов предприятия и где экспортеру найти финансирование в текущих реалиях.
Второй тренинг, посвященный специфике организации экспорта в текущих условиях, помог сотрудникам ТПП лучше почувствовать вопросы бизнеса на этапе принятия решения об организации экспорта: нужен ли предприятию сейчас экспорт и насколько это направление перспективно, в какие страны организовать поставки и как включить экспорт в стратегию развития бизнеса.
"Российский экспорт сегодня находится в процессе масштабного переориентирования. Открываются новые рынки, появляются новые запросы, новые возможности и новые вызовы, с которыми нужно учиться работать заново, без опоры на работавшие ранее шаблоны. Программа Школы экспорта призвана помочь специалистам ТПП лучше ориентироваться в текущей ситуации", - сказала Никитина.
Кроме того, на каждом тренинге для участников прошли интерактивные практические сессии, позволившие лучше закрепить полученные знания и понять направления их применения.
Программа "Внешнеэкономическая деятельность как приоритетное направление развития. Межкультурные коммуникации" стала новым шагом к укреплению сотрудничества Школы экспорта РЭЦ и системы торгово-промышленных палат России. Узнать больше об образовательных решениях для экспортеров можно на сайте Школы.
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