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В Приморье лесничий, погибший при нападении тигра, ранее был депутатом - РИА Новости, 12.03.2025
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11:26 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/primore-2004481740.html
В Приморье лесничий, погибший при нападении тигра, ранее был депутатом
В Приморье лесничий, погибший при нападении тигра, ранее был депутатом - РИА Новости, 12.03.2025
В Приморье лесничий, погибший при нападении тигра, ранее был депутатом
Погибший при нападении амурского тигра в Приморье лесничий Андрей Ковера ранее был депутатом, сообщил РИА Новости представитель администрации Измайлихинского... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T11:26:00+03:00
2025-03-12T11:26:00+03:00
россия
дальнереченский район
хабаровский край
сергей арамилев
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 12 мар – РИА Новости. Погибший при нападении амурского тигра в Приморье лесничий Андрей Ковера ранее был депутатом, сообщил РИА Новости представитель администрации Измайлихинского сельского поселения. В среду гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев сообщил РИА Новости о гибели лесничего в тайге в Приморье, предположительно, от нападения амурского тигра. Минприроды Приморья позже сообщило, что тигр подкрался и набросился на лесничего и его помощника сзади, хищника отлавливают. Погибший 1969 года рождения являлся сотрудником КГКУ "Примлес" и работал в лесном хозяйстве с 1996 года. "Андрей ранее, до 2023 года, был депутатом сельсовета Измайлихинского сельского поселения. Он работал лесничим", - сказал собеседник. Предыдущий случай смертельного ранения тигром человека в Приморье произошел в середине января, тогда погиб рыбак в Дальнереченском районе. Зверя отстрелили. Выяснилось, что при жизни он был ранен человеком: у тигра нашли гниющие огнестрельные раны. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, он занесен в международную Красную книгу. В России эти животные обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
https://ria.ru/20241209/proverka-1988176517.html
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дальнереченский район
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россия, дальнереченский район, хабаровский край, сергей арамилев, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), происшествия
Россия, Дальнереченский район, Хабаровский край, Сергей Арамилев, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Происшествия
В Приморье лесничий, погибший при нападении тигра, ранее был депутатом

В Приморье лесничий Ковера, погибший при нападении тигра, ранее был депутатом

© предоставлено ФГБУ "Земля леопарда"Амурский тигр
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© предоставлено ФГБУ "Земля леопарда"
Амурский тигр. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 12 мар – РИА Новости. Погибший при нападении амурского тигра в Приморье лесничий Андрей Ковера ранее был депутатом, сообщил РИА Новости представитель администрации Измайлихинского сельского поселения.
В среду гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев сообщил РИА Новости о гибели лесничего в тайге в Приморье, предположительно, от нападения амурского тигра. Минприроды Приморья позже сообщило, что тигр подкрался и набросился на лесничего и его помощника сзади, хищника отлавливают. Погибший 1969 года рождения являлся сотрудником КГКУ "Примлес" и работал в лесном хозяйстве с 1996 года.
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"Андрей ранее, до 2023 года, был депутатом сельсовета Измайлихинского сельского поселения. Он работал лесничим", - сказал собеседник.
Предыдущий случай смертельного ранения тигром человека в Приморье произошел в середине января, тогда погиб рыбак в Дальнереченском районе. Зверя отстрелили. Выяснилось, что при жизни он был ранен человеком: у тигра нашли гниющие огнестрельные раны.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, он занесен в международную Красную книгу. В России эти животные обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
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