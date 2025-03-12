В приморской тайге амурский тигр убил лесничего
В Красноармейском районе Приморья амурский тигр убил лесничего
Амурский тигр в Приморье. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 12 мар - РИА Новости. Лесничий погиб в тайге в Красноармейском районе Приморья, предположительно, от нападения амурского тигра, хищника ищут, сообщил РИА Новости гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
"Вечером 11 марта стало известно, что в тайге в 40 километрах от села Глубинное Красноармейского района крупный хищник, предположительно, тигр, напал на местного лесничего. К огромному несчастью, человек погиб", - сказал Арамилев.
Охотнадзор поймал тигра, нападавшего на лошадей в Приморье
27 февраля, 03:00
Он отметил, что инспекторы охотнадзора, сотрудники правоохранительных органов и Центра "Амурский тигр" сразу выехали на место происшествия.
"Установлено, что нападение совершил, предположительно, амурский тигр. Был ли он ранен или что-то спровоцировало зверя, предстоит выяснить. Что предшествовало трагедии, в настоящий момент неизвестно, это предстоит выяснить. Специалисты ведут поиски хищника, он будет изъят из дикой природы", - сказал собеседник.
Он добавил, что Центр "Амурский тигр" выражает соболезнования родным и близким погибшего.
Предыдущий случай смертельного ранения тигром человека в Приморье произошел в середине января, тогда погиб рыбак в Дальнереченском районе. Зверя отстрелили. Выяснилось, что при жизни он был ранен человеком: у тигра нашли гниющие огнестрельные раны.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, он занесен в международную Красную книгу. В России эти животные обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.