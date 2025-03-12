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В приморской тайге амурский тигр убил лесничего - РИА Новости, 12.03.2025
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03:27 12.03.2025 (обновлено: 03:45 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/primore-2004439874.html
В приморской тайге амурский тигр убил лесничего
В приморской тайге амурский тигр убил лесничего - РИА Новости, 12.03.2025
В приморской тайге амурский тигр убил лесничего
Лесничий погиб в тайге в Красноармейском районе Приморья, предположительно, от нападения амурского тигра, хищника ищут, сообщил РИА Новости гендиректор Центра... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T03:27:00+03:00
2025-03-12T03:45:00+03:00
происшествия
россия
дальнереченский район
сергей арамилев
центр "амурский тигр"
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ВЛАДИВОСТОК, 12 мар - РИА Новости. Лесничий погиб в тайге в Красноармейском районе Приморья, предположительно, от нападения амурского тигра, хищника ищут, сообщил РИА Новости гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев. "Вечером 11 марта стало известно, что в тайге в 40 километрах от села Глубинное Красноармейского района крупный хищник, предположительно, тигр, напал на местного лесничего. К огромному несчастью, человек погиб", - сказал Арамилев. Он отметил, что инспекторы охотнадзора, сотрудники правоохранительных органов и Центра "Амурский тигр" сразу выехали на место происшествия. "Установлено, что нападение совершил, предположительно, амурский тигр. Был ли он ранен или что-то спровоцировало зверя, предстоит выяснить. Что предшествовало трагедии, в настоящий момент неизвестно, это предстоит выяснить. Специалисты ведут поиски хищника, он будет изъят из дикой природы", - сказал собеседник. Он добавил, что Центр "Амурский тигр" выражает соболезнования родным и близким погибшего. Предыдущий случай смертельного ранения тигром человека в Приморье произошел в середине января, тогда погиб рыбак в Дальнереченском районе. Зверя отстрелили. Выяснилось, что при жизни он был ранен человеком: у тигра нашли гниющие огнестрельные раны. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, он занесен в международную Красную книгу. В России эти животные обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
https://ria.ru/20250227/tigr-2001844977.html
https://ria.ru/20250216/tigr-1999639527.html
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происшествия, россия, дальнереченский район, сергей арамилев, центр "амурский тигр"
Происшествия, Россия, Дальнереченский район, Сергей Арамилев, Центр "Амурский тигр"
В приморской тайге амурский тигр убил лесничего

В Красноармейском районе Приморья амурский тигр убил лесничего

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкАмурский тигр в Приморье
Амурский тигр в Приморье - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Амурский тигр в Приморье. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 12 мар - РИА Новости. Лесничий погиб в тайге в Красноармейском районе Приморья, предположительно, от нападения амурского тигра, хищника ищут, сообщил РИА Новости гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
"Вечером 11 марта стало известно, что в тайге в 40 километрах от села Глубинное Красноармейского района крупный хищник, предположительно, тигр, напал на местного лесничего. К огромному несчастью, человек погиб", - сказал Арамилев.
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Он отметил, что инспекторы охотнадзора, сотрудники правоохранительных органов и Центра "Амурский тигр" сразу выехали на место происшествия.
"Установлено, что нападение совершил, предположительно, амурский тигр. Был ли он ранен или что-то спровоцировало зверя, предстоит выяснить. Что предшествовало трагедии, в настоящий момент неизвестно, это предстоит выяснить. Специалисты ведут поиски хищника, он будет изъят из дикой природы", - сказал собеседник.
Он добавил, что Центр "Амурский тигр" выражает соболезнования родным и близким погибшего.
Предыдущий случай смертельного ранения тигром человека в Приморье произошел в середине января, тогда погиб рыбак в Дальнереченском районе. Зверя отстрелили. Выяснилось, что при жизни он был ранен человеком: у тигра нашли гниющие огнестрельные раны.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, он занесен в международную Красную книгу. В России эти животные обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
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