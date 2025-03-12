https://ria.ru/20250312/primore-2004439874.html

В приморской тайге амурский тигр убил лесничего

В приморской тайге амурский тигр убил лесничего - РИА Новости, 12.03.2025

В приморской тайге амурский тигр убил лесничего

Лесничий погиб в тайге в Красноармейском районе Приморья, предположительно, от нападения амурского тигра, хищника ищут, сообщил РИА Новости гендиректор Центра... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T03:27:00+03:00

2025-03-12T03:27:00+03:00

2025-03-12T03:45:00+03:00

происшествия

россия

дальнереченский район

сергей арамилев

центр "амурский тигр"

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ВЛАДИВОСТОК, 12 мар - РИА Новости. Лесничий погиб в тайге в Красноармейском районе Приморья, предположительно, от нападения амурского тигра, хищника ищут, сообщил РИА Новости гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев. "Вечером 11 марта стало известно, что в тайге в 40 километрах от села Глубинное Красноармейского района крупный хищник, предположительно, тигр, напал на местного лесничего. К огромному несчастью, человек погиб", - сказал Арамилев. Он отметил, что инспекторы охотнадзора, сотрудники правоохранительных органов и Центра "Амурский тигр" сразу выехали на место происшествия. "Установлено, что нападение совершил, предположительно, амурский тигр. Был ли он ранен или что-то спровоцировало зверя, предстоит выяснить. Что предшествовало трагедии, в настоящий момент неизвестно, это предстоит выяснить. Специалисты ведут поиски хищника, он будет изъят из дикой природы", - сказал собеседник. Он добавил, что Центр "Амурский тигр" выражает соболезнования родным и близким погибшего. Предыдущий случай смертельного ранения тигром человека в Приморье произошел в середине января, тогда погиб рыбак в Дальнереченском районе. Зверя отстрелили. Выяснилось, что при жизни он был ранен человеком: у тигра нашли гниющие огнестрельные раны. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, он занесен в международную Красную книгу. В России эти животные обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.

https://ria.ru/20250227/tigr-2001844977.html

https://ria.ru/20250216/tigr-1999639527.html

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происшествия, россия, дальнереченский район, сергей арамилев, центр "амурский тигр"