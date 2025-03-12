https://ria.ru/20250312/pozhar-2004641023.html

В Воронежской области потушили пожар на объекте инфраструктуры

В Воронежской области потушили пожар на объекте инфраструктуры - РИА Новости, 13.03.2025

В Воронежской области потушили пожар на объекте инфраструктуры

Пожар на объекте инфраструктуры в Воронежской области, начавшийся из-за атаки БПЛА, ликвидирован, пострадавших нет, сообщает глава региона Александр Гусев. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-12T23:52:00+03:00

2025-03-12T23:52:00+03:00

2025-03-13T00:41:00+03:00

происшествия

воронежская область

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Пожар на объекте инфраструктуры в Воронежской области, начавшийся из-за атаки БПЛА, ликвидирован, пострадавших нет, сообщает глава региона Александр Гусев. Ранее Гусев сообщал, что начался пожар после повреждения объекта инфраструктуры при атаке БПЛА, пострадавших не было. "Пожар на объекте инфраструктуры на юге области ликвидирован. Пострадавших нет", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250312/pozhar-2004639269.html

воронежская область

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Наталья Макарова

происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор)