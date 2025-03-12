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В Воронежской области потушили пожар на объекте инфраструктуры - РИА Новости, 13.03.2025
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23:52 12.03.2025 (обновлено: 00:41 13.03.2025)
https://ria.ru/20250312/pozhar-2004641023.html
В Воронежской области потушили пожар на объекте инфраструктуры
В Воронежской области потушили пожар на объекте инфраструктуры - РИА Новости, 13.03.2025
В Воронежской области потушили пожар на объекте инфраструктуры
Пожар на объекте инфраструктуры в Воронежской области, начавшийся из-за атаки БПЛА, ликвидирован, пострадавших нет, сообщает глава региона Александр Гусев. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-12T23:52:00+03:00
2025-03-13T00:41:00+03:00
происшествия
воронежская область
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Пожар на объекте инфраструктуры в Воронежской области, начавшийся из-за атаки БПЛА, ликвидирован, пострадавших нет, сообщает глава региона Александр Гусев. Ранее Гусев сообщал, что начался пожар после повреждения объекта инфраструктуры при атаке БПЛА, пострадавших не было. "Пожар на объекте инфраструктуры на юге области ликвидирован. Пострадавших нет", - написал он в своем Telegram-канале.
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воронежская область
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происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор)
Происшествия, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области потушили пожар на объекте инфраструктуры

Гусев: пожар на объекте инфраструктуры в Воронежской области ликвидировали

© МЧС России/TelegramТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© МЧС России/Telegram
Тушение пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Пожар на объекте инфраструктуры в Воронежской области, начавшийся из-за атаки БПЛА, ликвидирован, пострадавших нет, сообщает глава региона Александр Гусев.
Ранее Гусев сообщал, что начался пожар после повреждения объекта инфраструктуры при атаке БПЛА, пострадавших не было.
«
"Пожар на объекте инфраструктуры на юге области ликвидирован. Пострадавших нет", - написал он в своем Telegram-канале.
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ПроисшествияВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)
 
 
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