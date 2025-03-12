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В Петербурге избили подростка на электровелосипеде - РИА Новости, 12.03.2025
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19:57 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/peterburg-2004612912.html
В Петербурге избили подростка на электровелосипеде
В Петербурге избили подростка на электровелосипеде - РИА Новости, 12.03.2025
В Петербурге избили подростка на электровелосипеде
Полиция Санкт-Петербурга разбирается в обстоятельствах нападения на подростка, рассказавшего, что его избили двое мужчин, мимо которых он проезжал на... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T19:57:00+03:00
2025-03-12T19:57:00+03:00
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар - РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга разбирается в обстоятельствах нападения на подростка, рассказавшего, что его избили двое мужчин, мимо которых он проезжал на электровелосипеде, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, накануне вечером в полицию Петроградского района поступила телефонограмма из травмпункта, куда обратился 16-летний подросток с ушибами и ссадинами. "Врачам мальчик сообщил, что был избит двумя мужчинами у дома 106 по Большому проспекту Петроградской стороны в момент, когда проезжал мимо на электровелосипеде", - говорится в сообщении. Как отмечается, мать подростка обратилась с заявлением в полицию, нападавших ищут. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
https://ria.ru/20250311/moskva-2004330017.html
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происшествия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
В Петербурге избили подростка на электровелосипеде

В Петербурге двое мужчин избили 16-летнего подростка на электровелосипеде

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар - РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга разбирается в обстоятельствах нападения на подростка, рассказавшего, что его избили двое мужчин, мимо которых он проезжал на электровелосипеде, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, накануне вечером в полицию Петроградского района поступила телефонограмма из травмпункта, куда обратился 16-летний подросток с ушибами и ссадинами.
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"Врачам мальчик сообщил, что был избит двумя мужчинами у дома 106 по Большому проспекту Петроградской стороны в момент, когда проезжал мимо на электровелосипеде", - говорится в сообщении.
Как отмечается, мать подростка обратилась с заявлением в полицию, нападавших ищут. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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