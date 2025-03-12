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В Петербурге спасли рыбаков со льда Финского залива - РИА Новости, 12.03.2025
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14:46 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/peterburg-2004537098.html
В Петербурге спасли рыбаков со льда Финского залива
В Петербурге спасли рыбаков со льда Финского залива - РИА Новости, 12.03.2025
В Петербурге спасли рыбаков со льда Финского залива
Спасатели в Санкт-Петербурге доставили на берег со льда Финского залива 9 рыбаков, которые из-за образовавшихся трещин не могли вернуться, сообщило городское... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T14:46:00+03:00
2025-03-12T14:46:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
финский залив
курортный район
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар - РИА Новости. Спасатели в Санкт-Петербурге доставили на берег со льда Финского залива 9 рыбаков, которые из-за образовавшихся трещин не могли вернуться, сообщило городское ГУМЧС. Инцидент произошел возле поселка Ушково Курортного района Петербурга. "Из-за образовавшихся трещин любители подледного лова не могли вернуться на берег самостоятельно. Спасатели на двух судах на воздушных подушках вернули их на большую землю. Никто не пострадал", - говорится в сообщении. Всего со льда Финского залива доставили на берег 9 рыбаков.
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санкт-петербург
финский залив
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происшествия, санкт-петербург, финский залив, курортный район, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Финский залив, Курортный район, Россия
В Петербурге спасли рыбаков со льда Финского залива

Спасатели в Петербурге спасли девять рыбаков со льда Финского залива

© Depositphotos.com / McseemЛед на поверхности Финского залива
Лед на поверхности Финского залива - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© Depositphotos.com / Mcseem
Лед на поверхности Финского залива. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар - РИА Новости. Спасатели в Санкт-Петербурге доставили на берег со льда Финского залива 9 рыбаков, которые из-за образовавшихся трещин не могли вернуться, сообщило городское ГУМЧС.
Инцидент произошел возле поселка Ушково Курортного района Петербурга.
"Из-за образовавшихся трещин любители подледного лова не могли вернуться на берег самостоятельно. Спасатели на двух судах на воздушных подушках вернули их на большую землю. Никто не пострадал", - говорится в сообщении.
Всего со льда Финского залива доставили на берег 9 рыбаков.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургФинский заливКурортный районРоссия
 
 
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