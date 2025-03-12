https://ria.ru/20250312/peterburg-2004537098.html

В Петербурге спасли рыбаков со льда Финского залива

В Петербурге спасли рыбаков со льда Финского залива - РИА Новости, 12.03.2025

В Петербурге спасли рыбаков со льда Финского залива

Спасатели в Санкт-Петербурге доставили на берег со льда Финского залива 9 рыбаков, которые из-за образовавшихся трещин не могли вернуться, сообщило городское... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T14:46:00+03:00

2025-03-12T14:46:00+03:00

2025-03-12T14:46:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

финский залив

курортный район

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар - РИА Новости. Спасатели в Санкт-Петербурге доставили на берег со льда Финского залива 9 рыбаков, которые из-за образовавшихся трещин не могли вернуться, сообщило городское ГУМЧС. Инцидент произошел возле поселка Ушково Курортного района Петербурга. "Из-за образовавшихся трещин любители подледного лова не могли вернуться на берег самостоятельно. Спасатели на двух судах на воздушных подушках вернули их на большую землю. Никто не пострадал", - говорится в сообщении. Всего со льда Финского залива доставили на берег 9 рыбаков.

https://ria.ru/20250311/volga-2004393129.html

санкт-петербург

финский залив

курортный район

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происшествия, санкт-петербург, финский залив, курортный район, россия