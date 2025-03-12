В Петербурге украинского шпиона приговорили к десяти годам колонии
Суд в Петербурге приговорил украинца Сугакова к десяти годам колонии за шпионаж
© Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга/TelegramГражданин Украины Владислав Сугаков в зале суда
Гражданин Украины Владислав Сугаков в зале суда
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар - РИА Новости. Суд в Петербурге приговорил гражданина Украины Владислава Сугакова к 10 годам колонии строгого режима за шпионаж, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
"Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении гражданина Украины Владислава Сугакова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж). Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет в ИК строгого режима", - говорится в сообщении.
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Сугаков признан виновным в передаче и собирании по заданию лица, действующего в интересах иностранной разведки, иных сведений для использования против безопасности РФ.
Уточняется, что процесс проходил в закрытом режиме в связи с наличием грифа секретности.
Ранее сообщалось, что по версии следствия, в апреле-мае 2022 года Сугаков, действуя во исполнение полученного от иностранной разведки шпионского задания, собрал информацию о расположении подразделений Вооруженных сил РФ на территории одной из областей Украины и передал эти сведения представителю СБУ.
Летом 2024 года Сугакову в Петербурге была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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