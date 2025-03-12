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Песков призвал избегать переподготовки невостребованных специалистов - РИА Новости, 12.03.2025
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12:44 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/peskov-2004503309.html
Песков призвал избегать переподготовки невостребованных специалистов
Песков призвал избегать переподготовки невостребованных специалистов - РИА Новости, 12.03.2025
Песков призвал избегать переподготовки невостребованных специалистов
Переподготовка специалистов по менее востребованным профессиям пагубна для экономики, этого нужно избегать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T12:44:00+03:00
2025-03-12T12:44:00+03:00
общество
россия
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валентина матвиенко
совет федерации рф
экономика
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Переподготовка специалистов по менее востребованным профессиям пагубна для экономики, этого нужно избегать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сократить прием в столичные вузы абитуриентов из других регионов страны. "Я не могу сейчас ответить на этот вопрос, потому что ведутся специализированные, прежде всего, конечно, в Минобре ведутся обсуждения на этот счет. Но бесспорным остается одно: перепроизводство, переподготовка специалистов по тем профессиям, которые менее востребованы, конечно же, пагубна для экономики, этого нужно всемерно избегать. Такое понимание есть", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле такой подход оправданным и помогут ли эти меры удержать молодежь в регионах.
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общество, россия, дмитрий песков, валентина матвиенко, совет федерации рф, экономика
Общество, Россия, Дмитрий Песков, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Экономика
Песков призвал избегать переподготовки невостребованных специалистов

Песков: переподготовка по менее востребованным профессиям пагубна для экономики

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Переподготовка специалистов по менее востребованным профессиям пагубна для экономики, этого нужно избегать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сократить прием в столичные вузы абитуриентов из других регионов страны.
"Я не могу сейчас ответить на этот вопрос, потому что ведутся специализированные, прежде всего, конечно, в Минобре ведутся обсуждения на этот счет. Но бесспорным остается одно: перепроизводство, переподготовка специалистов по тем профессиям, которые менее востребованы, конечно же, пагубна для экономики, этого нужно всемерно избегать. Такое понимание есть", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле такой подход оправданным и помогут ли эти меры удержать молодежь в регионах.
МГУ - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
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ОбществоРоссияДмитрий ПесковВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФЭкономика
 
 
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