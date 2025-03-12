https://ria.ru/20250312/peskov-2004503309.html

Песков призвал избегать переподготовки невостребованных специалистов

Песков призвал избегать переподготовки невостребованных специалистов - РИА Новости, 12.03.2025

Песков призвал избегать переподготовки невостребованных специалистов

Переподготовка специалистов по менее востребованным профессиям пагубна для экономики, этого нужно избегать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T12:44:00+03:00

2025-03-12T12:44:00+03:00

2025-03-12T12:44:00+03:00

общество

россия

дмитрий песков

валентина матвиенко

совет федерации рф

экономика

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Переподготовка специалистов по менее востребованным профессиям пагубна для экономики, этого нужно избегать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сократить прием в столичные вузы абитуриентов из других регионов страны. "Я не могу сейчас ответить на этот вопрос, потому что ведутся специализированные, прежде всего, конечно, в Минобре ведутся обсуждения на этот счет. Но бесспорным остается одно: перепроизводство, переподготовка специалистов по тем профессиям, которые менее востребованы, конечно же, пагубна для экономики, этого нужно всемерно избегать. Такое понимание есть", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле такой подход оправданным и помогут ли эти меры удержать молодежь в регионах.

https://ria.ru/20250110/obrazovanie-1993038144.html

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общество, россия, дмитрий песков, валентина матвиенко, совет федерации рф, экономика