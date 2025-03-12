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Суд продлил арест экс-адвокату Пашаеву - РИА Новости, 12.03.2025
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19:21 12.03.2025 (обновлено: 20:02 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/pashaev-2004605602.html
Суд продлил арест экс-адвокату Пашаеву
Суд продлил арест экс-адвокату Пашаеву - РИА Новости, 12.03.2025
Суд продлил арест экс-адвокату Пашаеву
Московский гарнизонный военный суд до 15 мая продлил срок ареста экс-адвокату Эльману Пашаеву, обвиняемому по делу о мошенничестве, в котором заявителем... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T19:21:00+03:00
2025-03-12T20:02:00+03:00
происшествия
россия
москва
эльман пашаев
елена блиновская
алексей блиновский
московский гарнизонный военный суд
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Московский гарнизонный военный суд до 15 мая продлил срок ареста экс-адвокату Эльману Пашаеву, обвиняемому по делу о мошенничестве, в котором заявителем является муж "королевы марафонов" Алексей Блиновский, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.&quot;Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому Пашаеву меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 15 мая&quot;, — огласил решение судья.Судебное заседание проходило в закрытом режиме по просьбе следователя, указавшего, что в материалах дела содержатся сведения о проведении СВО и позициях ряда военнослужащих. Против Пашаева военными следователями СК РФ осенью 2024 года возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). По версии следствия, Пашаев в феврале 2024-го в Москве убедил Алексея Блиновского, что за крупное денежное вознаграждение якобы сможет освободить его и его супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности. Достигнув договоренности, он получил от Блиновского не менее 18,5 миллиона рублей и 300 тысяч долларов.Вину бывший адвокат не признает. По его словам, дело "является заказным" и основано исключительно на показаниях Блиновского, деньги у которого он не брал. Позднее Пашаев уточнил, что все-таки мог оказать некую платную услугу, но в рамках закона. В начале 2025 года стало известно, что в отношении экс-адвоката возбуждено еще одно дело о мошенничестве, потерпевшим по которому проходит гражданин по фамилии Захаров. Пашаев ушел на СВО в 2023 году, подписав контракт с Минобороны. В апреле 2024-го он сообщил, что с ним воюет и Блиновский, позднее экс-адвокат нередко давал комментарии по поводу мужа "королевы марафонов". Пашаев известен как бывший адвокат актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП летом 2020 года. В ходе судебного разбирательства он выдвинул версию, что Ефремов не находился за рулем авто в момент ДТП. Она была подкреплена показаниями трех свидетелей, которых позднее осудили за дачу ложных показаний. В целом же, по оценке журналистов и слушателей, тот процесс больше походил на телешоу из-за эксцентричного поведения почти всех его участников, в том числе профессиональных юристов. Ефремова приговорили к восьми годам колонии, а Пашаева прославила цитата: "Мы довольны своей работой максимально, но, к сожалению, наша работа не дала результатов". Вскоре его лишили адвокатского статуса.
https://ria.ru/20250312/pashaev-2004569565.html
https://ria.ru/20250205/pashaev-1997475636.html
https://ria.ru/20241226/sudy-1991406311.html
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происшествия, россия, москва, эльман пашаев, елена блиновская, алексей блиновский, московский гарнизонный военный суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Эльман Пашаев, Елена Блиновская, Алексей Блиновский, Московский гарнизонный военный суд, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд продлил арест экс-адвокату Пашаеву

Суд продлил арест Пашаеву, обвиняемому в мошенничестве с Блиновским, до 15 мая

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкБывший адвокат Эльман Пашаев в суде
Бывший адвокат Эльман Пашаев в суде - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Бывший адвокат Эльман Пашаев в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Московский гарнизонный военный суд до 15 мая продлил срок ареста экс-адвокату Эльману Пашаеву, обвиняемому по делу о мошенничестве, в котором заявителем является муж "королевы марафонов" Алексей Блиновский, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«

"Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому Пашаеву меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 15 мая", — огласил решение судья.

Бывший адвокат Эльман Пашаев в суде - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Пашаев в суде поругался с конвоем
Вчера, 16:43
Судебное заседание проходило в закрытом режиме по просьбе следователя, указавшего, что в материалах дела содержатся сведения о проведении СВО и позициях ряда военнослужащих.
Против Пашаева военными следователями СК РФ осенью 2024 года возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). По версии следствия, Пашаев в феврале 2024-го в Москве убедил Алексея Блиновского, что за крупное денежное вознаграждение якобы сможет освободить его и его супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности. Достигнув договоренности, он получил от Блиновского не менее 18,5 миллиона рублей и 300 тысяч долларов.
Вину бывший адвокат не признает. По его словам, дело "является заказным" и основано исключительно на показаниях Блиновского, деньги у которого он не брал. Позднее Пашаев уточнил, что все-таки мог оказать некую платную услугу, но в рамках закона.
В начале 2025 года стало известно, что в отношении экс-адвоката возбуждено еще одно дело о мошенничестве, потерпевшим по которому проходит гражданин по фамилии Захаров.
Алексей Блиновский - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Муж Блиновской заявил, что отправился на СВО по рекомендации Пашаева
5 февраля, 12:28
Пашаев ушел на СВО в 2023 году, подписав контракт с Минобороны. В апреле 2024-го он сообщил, что с ним воюет и Блиновский, позднее экс-адвокат нередко давал комментарии по поводу мужа "королевы марафонов".
Пашаев известен как бывший адвокат актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП летом 2020 года. В ходе судебного разбирательства он выдвинул версию, что Ефремов не находился за рулем авто в момент ДТП. Она была подкреплена показаниями трех свидетелей, которых позднее осудили за дачу ложных показаний. В целом же, по оценке журналистов и слушателей, тот процесс больше походил на телешоу из-за эксцентричного поведения почти всех его участников, в том числе профессиональных юристов. Ефремова приговорили к восьми годам колонии, а Пашаева прославила цитата: "Мы довольны своей работой максимально, но, к сожалению, наша работа не дала результатов". Вскоре его лишили адвокатского статуса.
Суд - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Самые громкие дела 2024 года: распилы, теракты, перестрелки и иноагенты
26 декабря 2024, 11:48
 
ПроисшествияРоссияМоскваЭльман ПашаевЕлена БлиновскаяАлексей БлиновскийМосковский гарнизонный военный судСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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