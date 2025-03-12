https://ria.ru/20250312/pashaev-2004605602.html

Суд продлил арест экс-адвокату Пашаеву

Суд продлил арест экс-адвокату Пашаеву - РИА Новости, 12.03.2025

Суд продлил арест экс-адвокату Пашаеву

Московский гарнизонный военный суд до 15 мая продлил срок ареста экс-адвокату Эльману Пашаеву, обвиняемому по делу о мошенничестве, в котором заявителем... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T19:21:00+03:00

2025-03-12T19:21:00+03:00

2025-03-12T20:02:00+03:00

происшествия

россия

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эльман пашаев

елена блиновская

алексей блиновский

московский гарнизонный военный суд

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Московский гарнизонный военный суд до 15 мая продлил срок ареста экс-адвокату Эльману Пашаеву, обвиняемому по делу о мошенничестве, в котором заявителем является муж "королевы марафонов" Алексей Блиновский, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому Пашаеву меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 15 мая", — огласил решение судья.Судебное заседание проходило в закрытом режиме по просьбе следователя, указавшего, что в материалах дела содержатся сведения о проведении СВО и позициях ряда военнослужащих. Против Пашаева военными следователями СК РФ осенью 2024 года возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). По версии следствия, Пашаев в феврале 2024-го в Москве убедил Алексея Блиновского, что за крупное денежное вознаграждение якобы сможет освободить его и его супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности. Достигнув договоренности, он получил от Блиновского не менее 18,5 миллиона рублей и 300 тысяч долларов.Вину бывший адвокат не признает. По его словам, дело "является заказным" и основано исключительно на показаниях Блиновского, деньги у которого он не брал. Позднее Пашаев уточнил, что все-таки мог оказать некую платную услугу, но в рамках закона. В начале 2025 года стало известно, что в отношении экс-адвоката возбуждено еще одно дело о мошенничестве, потерпевшим по которому проходит гражданин по фамилии Захаров. Пашаев ушел на СВО в 2023 году, подписав контракт с Минобороны. В апреле 2024-го он сообщил, что с ним воюет и Блиновский, позднее экс-адвокат нередко давал комментарии по поводу мужа "королевы марафонов". Пашаев известен как бывший адвокат актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП летом 2020 года. В ходе судебного разбирательства он выдвинул версию, что Ефремов не находился за рулем авто в момент ДТП. Она была подкреплена показаниями трех свидетелей, которых позднее осудили за дачу ложных показаний. В целом же, по оценке журналистов и слушателей, тот процесс больше походил на телешоу из-за эксцентричного поведения почти всех его участников, в том числе профессиональных юристов. Ефремова приговорили к восьми годам колонии, а Пашаева прославила цитата: "Мы довольны своей работой максимально, но, к сожалению, наша работа не дала результатов". Вскоре его лишили адвокатского статуса.

https://ria.ru/20250312/pashaev-2004569565.html

https://ria.ru/20250205/pashaev-1997475636.html

https://ria.ru/20241226/sudy-1991406311.html

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Наталья Макарова

происшествия, россия, москва, эльман пашаев, елена блиновская, алексей блиновский, московский гарнизонный военный суд, следственный комитет россии (ск рф)