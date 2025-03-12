https://ria.ru/20250312/pashaev-2004569565.html

Пашаев в суде поругался с конвоем

Пашаев в суде поругался с конвоем - РИА Новости, 12.03.2025

Пашаев в суде поругался с конвоем

Экс-адвокат Эльман Пашаев, обвиняемый по делу о мошенничестве, в котором заявителем является муж "королевы марафонов" Алексей Блиновский, в суде поругался с... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T16:43:00+03:00

2025-03-12T16:43:00+03:00

2025-03-12T16:50:00+03:00

происшествия

россия

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алексей блиновский

михаил ефремов

московский гарнизонный военный суд

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Экс-адвокат Эльман Пашаев, обвиняемый по делу о мошенничестве, в котором заявителем является муж "королевы марафонов" Алексей Блиновский, в суде поругался с сотрудником конвоя, передает корреспондент РИА Новости из Московского гарнизонного военного суда. Сегодня суд рассматривает ходатайство о продлении Пашаеву меры пресечения в виде содержания под стражей, по просьбе следователя заседание проходит в закрытом режиме. Пашаева завели в небольшой зал заседаний, в момент открытия "клетки" стало совсем мало места, тут же экс-адвокат поприветствовал своих родственников. В этой связи Пашаев и конвоирующий его полицейский немного потолкались, а последний ещё и предупредил обвиняемого о последствиях за такое поведение. В ответ вспылил уже Пашаев, указав, что его собственную судьбу будут решать судья и следователь, а не полицейский, который здесь только "прислуживает", не обошлось и без парочки матерных междометий. Конвойный даже не хотел снимать с Пашаева наручники, но в итоге всё же освободил его руки. Вялый обмен репликами продолжался ещё некоторое время. Пашаев пожелал оппоненту проявить свои сильные стороны на СВО, сомневаясь в его смелости, а тот пообещал попросить председателя суда больше не допускать родственников Пашаева на заседания. Пикировка закончилась с приходом судьи, вскоре закрывшим заседание от слушателей из-за содержащихся в материалах дела сведений о проведении специальной военной операции. Против Пашаева военными следователями СК РФ осенью было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, Пашаев в феврале 2024 года в Москве убедил Алексея Блиновского, что за крупное денежное вознаграждение якобы сможет освободить его и его супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности. Достигнув договоренности, Пашаев получил от Блиновского не менее 18,5 миллиона рублей и 300 тысяч долларов. Вину бывший адвокат не признает. По его словам, дело "является заказным" и основано исключительно на показаниях Блиновского, деньги у которого он не брал. Позднее Пашаев уточнил, что всё-таки мог оказать некую платную услугу, но в рамках закона. В начале этого года стало известно о том, что в отношении экс-адвоката возбуждено еще одно дело о мошенничестве, потерпевшим по которому проходит гражданин по фамилии Захаров. Пашаев ушел на СВО в 2023 году, подписав контракт с Минобороны. В апреле 2024 года он сообщил, что с ним воюет и Блиновский, позднее экс-адвокат нередко давал комментарии по поводу мужа "королевы марафонов". Пашаев известен как бывший адвокат актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП летом 2020 года. Пашаев в ходе судебного разбирательства выдвинул версию, что Ефремов не находился за рулем авто в момент ДТП, она была подкреплена показаниями трех свидетелей, которых позднее осудили за дачу ложных показаний. В целом же, по оценке журналистов и слушателей, тот процесс больше походил на телешоу из-за эксцентричного поведения почти всех его участников, в том числе профессиональных юристов. Ефремова приговорили к восьми годам колонии, а Пашаева прославила цитата "мы довольны своей работой максимально, но, к сожалению, наша работа не дала результатов". Вскоре его лишили адвокатского статуса.

https://ria.ru/20250205/pashaev-1997475636.html

https://ria.ru/20250205/pashaev-1997474528.html

https://ria.ru/20241119/pashaev-1984511499.html

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