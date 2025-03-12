https://ria.ru/20250312/pashaev-2004569565.html
Пашаев в суде поругался с конвоем
Пашаев в суде поругался с конвоем - РИА Новости, 12.03.2025
Пашаев в суде поругался с конвоем
Экс-адвокат Эльман Пашаев, обвиняемый по делу о мошенничестве, в котором заявителем является муж "королевы марафонов" Алексей Блиновский, в суде поругался с... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T16:43:00+03:00
2025-03-12T16:43:00+03:00
2025-03-12T16:50:00+03:00
происшествия
россия
москва
елена блиновская
алексей блиновский
михаил ефремов
московский гарнизонный военный суд
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Экс-адвокат Эльман Пашаев, обвиняемый по делу о мошенничестве, в котором заявителем является муж "королевы марафонов" Алексей Блиновский, в суде поругался с сотрудником конвоя, передает корреспондент РИА Новости из Московского гарнизонного военного суда. Сегодня суд рассматривает ходатайство о продлении Пашаеву меры пресечения в виде содержания под стражей, по просьбе следователя заседание проходит в закрытом режиме. Пашаева завели в небольшой зал заседаний, в момент открытия "клетки" стало совсем мало места, тут же экс-адвокат поприветствовал своих родственников. В этой связи Пашаев и конвоирующий его полицейский немного потолкались, а последний ещё и предупредил обвиняемого о последствиях за такое поведение. В ответ вспылил уже Пашаев, указав, что его собственную судьбу будут решать судья и следователь, а не полицейский, который здесь только "прислуживает", не обошлось и без парочки матерных междометий. Конвойный даже не хотел снимать с Пашаева наручники, но в итоге всё же освободил его руки. Вялый обмен репликами продолжался ещё некоторое время. Пашаев пожелал оппоненту проявить свои сильные стороны на СВО, сомневаясь в его смелости, а тот пообещал попросить председателя суда больше не допускать родственников Пашаева на заседания. Пикировка закончилась с приходом судьи, вскоре закрывшим заседание от слушателей из-за содержащихся в материалах дела сведений о проведении специальной военной операции. Против Пашаева военными следователями СК РФ осенью было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, Пашаев в феврале 2024 года в Москве убедил Алексея Блиновского, что за крупное денежное вознаграждение якобы сможет освободить его и его супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности. Достигнув договоренности, Пашаев получил от Блиновского не менее 18,5 миллиона рублей и 300 тысяч долларов. Вину бывший адвокат не признает. По его словам, дело "является заказным" и основано исключительно на показаниях Блиновского, деньги у которого он не брал. Позднее Пашаев уточнил, что всё-таки мог оказать некую платную услугу, но в рамках закона. В начале этого года стало известно о том, что в отношении экс-адвоката возбуждено еще одно дело о мошенничестве, потерпевшим по которому проходит гражданин по фамилии Захаров. Пашаев ушел на СВО в 2023 году, подписав контракт с Минобороны. В апреле 2024 года он сообщил, что с ним воюет и Блиновский, позднее экс-адвокат нередко давал комментарии по поводу мужа "королевы марафонов". Пашаев известен как бывший адвокат актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП летом 2020 года. Пашаев в ходе судебного разбирательства выдвинул версию, что Ефремов не находился за рулем авто в момент ДТП, она была подкреплена показаниями трех свидетелей, которых позднее осудили за дачу ложных показаний. В целом же, по оценке журналистов и слушателей, тот процесс больше походил на телешоу из-за эксцентричного поведения почти всех его участников, в том числе профессиональных юристов. Ефремова приговорили к восьми годам колонии, а Пашаева прославила цитата "мы довольны своей работой максимально, но, к сожалению, наша работа не дала результатов". Вскоре его лишили адвокатского статуса.
https://ria.ru/20250205/pashaev-1997475636.html
https://ria.ru/20250205/pashaev-1997474528.html
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происшествия, россия, москва, елена блиновская, алексей блиновский, михаил ефремов, московский гарнизонный военный суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Елена Блиновская, Алексей Блиновский, Михаил Ефремов, Московский гарнизонный военный суд, Следственный комитет России (СК РФ)
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Экс-адвокат Эльман Пашаев, обвиняемый по делу о мошенничестве, в котором заявителем является муж "королевы марафонов" Алексей Блиновский, в суде поругался с сотрудником конвоя, передает корреспондент РИА Новости из Московского гарнизонного военного суда.
Сегодня суд рассматривает ходатайство о продлении Пашаеву меры пресечения в виде содержания под стражей, по просьбе следователя заседание проходит в закрытом режиме.
Пашаева завели в небольшой зал заседаний, в момент открытия "клетки" стало совсем мало места, тут же экс-адвокат поприветствовал своих родственников. В этой связи Пашаев и конвоирующий его полицейский немного потолкались, а последний ещё и предупредил обвиняемого о последствиях за такое поведение.
В ответ вспылил уже Пашаев, указав, что его собственную судьбу будут решать судья и следователь, а не полицейский, который здесь только "прислуживает", не обошлось и без парочки матерных междометий. Конвойный даже не хотел снимать с Пашаева наручники, но в итоге всё же освободил его руки.
Вялый обмен репликами продолжался ещё некоторое время. Пашаев пожелал оппоненту проявить свои сильные стороны на СВО, сомневаясь в его смелости, а тот пообещал попросить председателя суда больше не допускать родственников Пашаева на заседания.
Пикировка закончилась с приходом судьи, вскоре закрывшим заседание от слушателей из-за содержащихся в материалах дела сведений о проведении специальной военной операции.
Против Пашаева военными следователями СК РФ
осенью было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, Пашаев в феврале 2024 года в Москве
убедил Алексея Блиновского
, что за крупное денежное вознаграждение якобы сможет освободить его и его супругу Елену Блиновскую
от уголовной ответственности. Достигнув договоренности, Пашаев получил от Блиновского не менее 18,5 миллиона рублей и 300 тысяч долларов.
Вину бывший адвокат не признает. По его словам, дело "является заказным" и основано исключительно на показаниях Блиновского, деньги у которого он не брал. Позднее Пашаев уточнил, что всё-таки мог оказать некую платную услугу, но в рамках закона.
В начале этого года стало известно о том, что в отношении экс-адвоката возбуждено еще одно дело о мошенничестве, потерпевшим по которому проходит гражданин по фамилии Захаров.
Пашаев ушел на СВО в 2023 году, подписав контракт с Минобороны. В апреле 2024 года он сообщил, что с ним воюет и Блиновский, позднее экс-адвокат нередко давал комментарии по поводу мужа "королевы марафонов".
Пашаев известен как бывший адвокат актера Михаила Ефремова
, устроившего смертельное ДТП летом 2020 года. Пашаев в ходе судебного разбирательства выдвинул версию, что Ефремов не находился за рулем авто в момент ДТП, она была подкреплена показаниями трех свидетелей, которых позднее осудили за дачу ложных показаний. В целом же, по оценке журналистов и слушателей, тот процесс больше походил на телешоу из-за эксцентричного поведения почти всех его участников, в том числе профессиональных юристов. Ефремова приговорили к восьми годам колонии, а Пашаева прославила цитата "мы довольны своей работой максимально, но, к сожалению, наша работа не дала результатов". Вскоре его лишили адвокатского статуса.