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"Есть нюанс": в Раде раскрыли, как Киев решил обмануть США - РИА Новости, 12.03.2025
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02:04 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/obman-2004437702.html
"Есть нюанс": в Раде раскрыли, как Киев решил обмануть США
"Есть нюанс": в Раде раскрыли, как Киев решил обмануть США - РИА Новости, 12.03.2025
"Есть нюанс": в Раде раскрыли, как Киев решил обмануть США
Все обязательства, которые Украина взяла на себя в ходе переговоров с представителями США, не будут иметь юридическую силу, если соответствующий документ не... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T02:04:00+03:00
2025-03-12T02:04:00+03:00
в мире
украина
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владимир зеленский
александр дубинский
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Все обязательства, которые Украина взяла на себя в ходе переговоров с представителями США, не будут иметь юридическую силу, если соответствующий документ не будет подписан официальными лицами, такое мнение высказал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Есть нюанс: Ермак – не глава МИД, не представитель Верховной Рады и не верховный главнокомандующий. Его полномочия – быть начальником над секретаршами в Офисе "…" (Зеленского. — Прим. ред). Он не может подписывать международные соглашения. Он не может принимать решения о прекращении огня. Он не может отдавать приказы ВСУ", — написал украинский политик.По мнению парламентария, пока нет подписи главнокомандующего, официального документа или соответствующего законопроекта по итогам переговоров все обещания украинской стороны взять на себя какие-либо обязательства по прекращению огня несостоятельны."Пока мы видим только одну схему: тайные договоренности и “черный пиар”, который Зеленский через Ермака пытается продать обществу под видом дипломатической победы", — предупредил Дубинский.Во вторник в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций Украины и США. С американской стороны в них участвовали госсекретарь Марко Рубио и советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц, с другой — министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.По их итогам Украина согласилась принять предложение США по немедленному введению 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по согласию сторон. В ответ Штаты отменили паузу в обмене разведданными и дали добро на возобновление поставок оружия Киеву.Позднее Трамп заявил, что делегаты США встретятся с представителями России по Украине "сегодня или завтра" в надежде получить согласие президента Владимира Путина на прекращение огня. Он также анонсировал разговор с российским лидером, который должен на этой неделе.Владимир Путин в январе заявлял, что итогом урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие, передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, Москва продолжит бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации.
https://ria.ru/20250311/zelenskiy-2004365949.html
https://ria.ru/20250311/ataka-2004295631.html
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, александр дубинский, дональд трамп
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Дональд Трамп
"Есть нюанс": в Раде раскрыли, как Киев решил обмануть США

Дубинский: без подписи под документом заявления Киева о мире ничего не значат

© AP Photo / Saul LoebВстреча американской и украинской делегаций в Джидде, Саудовская Аравия
Встреча американской и украинской делегаций в Джидде, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© AP Photo / Saul Loeb
Встреча американской и украинской делегаций в Джидде, Саудовская Аравия. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Все обязательства, которые Украина взяла на себя в ходе переговоров с представителями США, не будут иметь юридическую силу, если соответствующий документ не будет подписан официальными лицами, такое мнение высказал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
"Есть нюанс: Ермак – не глава МИД, не представитель Верховной Рады и не верховный главнокомандующий. Его полномочия – быть начальником над секретаршами в Офисе "…" (Зеленского. — Прим. ред). Он не может подписывать международные соглашения. Он не может принимать решения о прекращении огня. Он не может отдавать приказы ВСУ", — написал украинский политик.
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По мнению парламентария, пока нет подписи главнокомандующего, официального документа или соответствующего законопроекта по итогам переговоров все обещания украинской стороны взять на себя какие-либо обязательства по прекращению огня несостоятельны.
«
"Пока мы видим только одну схему: тайные договоренности и “черный пиар”, который Зеленский через Ермака пытается продать обществу под видом дипломатической победы", — предупредил Дубинский.
Во вторник в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций Украины и США. С американской стороны в них участвовали госсекретарь Марко Рубио и советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц, с другой — министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.
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По их итогам Украина согласилась принять предложение США по немедленному введению 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по согласию сторон. В ответ Штаты отменили паузу в обмене разведданными и дали добро на возобновление поставок оружия Киеву.
Позднее Трамп заявил, что делегаты США встретятся с представителями России по Украине "сегодня или завтра" в надежде получить согласие президента Владимира Путина на прекращение огня. Он также анонсировал разговор с российским лидером, который должен на этой неделе.
Владимир Путин в январе заявлял, что итогом урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие, передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, Москва продолжит бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации.
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