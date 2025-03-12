https://ria.ru/20250312/mironov-2004440786.html

Миронов попросил проверить ММА-клубы на предмет подготовки исламистов

Миронов попросил проверить ММА-клубы на предмет подготовки исламистов - РИА Новости, 12.03.2025

Миронов попросил проверить ММА-клубы на предмет подготовки исламистов

Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов направил обращение генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой проверить российские... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T04:07:00+03:00

2025-03-12T04:07:00+03:00

2025-03-12T04:07:00+03:00

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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов направил обращение генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой проверить российские бойцовские клубы на предмет скрытой подготовки радикальных исламистов, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Бесконтрольное функционирование ММА-клубов угрожает государственной безопасности... Прошу вас организовать проверку аккредитованных ММА-клубов и иных объединений лиц, формирований, не имеющих аккредитации, но занимающихся деятельностью по подготовке бойцов и проведению турниров в сфере смешанных боевых искусств (смешанных единоборств) ММА", - сказано в обращении. Миронов рассказал РИА Новости, что 8 февраля полиция Санкт-Петербурга выявила очередной тайный бойцовский клуб для мигрантов-нелегалов. Он отметил, что, по оценкам экспертов, только в Москве действует порядка 500 таких подпольных "спортивных" секций, а в масштабах страны таких клубов тысячи. Кроме того, Миронов отметил, что террористов, устроивших теракт в концертном зале "Крокус сити холл", также тренировали в одной из таких подпольных секций. "Пора бить тревогу. В России сформирована разветвленная сеть сомнительных ММА-клубов. Она состоит не только из подпольных секций. Часто в неё входят аккредитованные клубы, зарегистрированные как общественные объединения и некоммерческие организации. По официальным данным, все они занимаются спортивной деятельностью, но на самом деле – многие созданы мигрантами по этническому признаку под конкретные задачи с далеко идущими последствиями. Там воспитывают не спортсменов, а радикальных исламистов! Это идет вразрез с интересами России и ее граждан", – сказал лидер эсеров. Миронов добавил, что местные власти утверждают, что создание ММА-клубов направлено на адаптацию мигрантов, но на самом деле, такие организации, как правило, ориентированы на определенные этнические группы и предназначены только для "своих". Депутат Госдумы считает, что там формируется субкультура, для которой считается нормальным вызывающее поведение, демонстративное пренебрежение к русским, к традиционным российским ценностям, культовыми фигурами для них являются откровенные бандиты и радикальные имамы. "Очевидно, что бесконтрольная работа таких "спортивных" заведений угрожает безопасности нашей страны. Поэтому я призываю Генеральную прокуратуру РФ организовать тщательную проверку деятельности ММА-клубов и различных секций, созданных по этническому признаку", – заключил он.

https://rsport.ria.ru/20250213/mma-1999115400.html

https://rsport.ria.ru/20250220/sportklub-2000446054.html

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россия, санкт-петербург, москва, сергей миронов, игорь краснов, крокус сити холл, госдума рф